Norges første samiske musikalfilm

Prosjektskissen til musikalfilmen «Árru» vises i disse dager til internasjonal filmbransje under festival i Gøteborg. Her er samtidsdans og joik som bærende elementer, forteller filmskaper, koreograf og regissør Elle Sofe Sara til Ballade.

I disse dager arrangeres Gøteborg Film Festival, med delprogrammet og visningsarenaen Nordic Film Market.

Elle Sofe Saras Árru er den første samiske musikalfilmen fra Norge, og er et arbeid i prosess som vil presenteres for den internasjonale filmbransjen på det nordiske filmmarkedet under festivalen i Gøteborg.

– Filmen, og manus, er under utvikling, så jeg kan ikke svare på så mange av dine spørsmål nå, sier Elle Sofe Sara til Ballade når vi tar kontakt. Hun forteller at komponist heller ikke er bestemt ennå, men at filmen antakelig vil romme mest nyskrevet musikk, og noe joik som finnes fra før av.

– Jeg ønsker å lage en musikalfilm i den stilen som jeg har jobbet i tidligere i mine verk, med samtidsdans og joik som bærende elementer, forteller Sara. – Det er en veldig naturlig utvikling for meg, da jeg både er regissør og koreograf.

Filmen handler om en samisk kvinne som sammen med sin sønn kjemper mot gruvedrift som vil etablere seg i deres reinbeitedistrikt.

– Vi følger en karakter som står i et dilemma. Noe hun gjorde som ungdom forstyrrer tilværelsen hennes og kampen mot gruva, forklarer Sara. – Jeg ønsker å lage en empowering film som viser at selv om man står i store kamper innvendig og utvendig så går det an å finne en vei, og at det alltids er håp.

«Árru har potensiale til å bli noe så sjeldent som en kunstnerisk krevende film, som også kan bli både leken, morsom og underholdende – og en film som vil oppleves som relevant og viktig. Her er sterke følelser og store dilemmaer i spill, som vi aldri før har sett på film – i alle fall ikke i en musikal med joik og dans», skrev filmkonsulenten hos Norsk Filminstitutt da prosjektet fikk tilsagn på tilskuddssøknaden.

Elle Sofe Sara er regissør og koreograf som jobber med scenekunst og film, og ofte med tverrkunstneriske produksjoner som kaster lys på sosiale, politiske og kulturelle særegenheter og utfordringer hos samefolket. Sara er også festspillprofil under Festspillene i Nord-Norge 2021, der hun blant annet skal vise det som blir beskrevet som en storstilt dansejoikforestilling kalt «Vástádus eana – The Answer is Land». I 2019 vant hun The Moon Jury Award på Imagine Native Film Festival i Canada for kortfilmen «Ribadit», og er tidligere kjent for kortfilmen «Sámi Bojá» (2015). Árru blir hennes debut som spillefilmregissør.

Også det kjente, amerikanske – og internasjonale – filmmagasinet Variety har skrevet om Elle Sofe Saras Árru, som har premiere i 2022. Rollebesetningen i filmen blir i hovedsak satt sammen av samiske nybegynnere og ikke-profesjonelle, mens noen roller vil bli besatt av mer etablerte samiske talenter.

Sara er også en av grunnleggerne av det samiske kunstnerkollektivet Dáiddadállu, og en av de fem deltakerne i Mer Films talentprogram Nye fortellinger i Nord.