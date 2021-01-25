Elle Sofe Sara, koreograf og regissør, lager landets første samiske musikalfilm

(Foto: Ánne Kátjá Gaup)

Norges første samiske musikalfilm

25.01.2021
Guro Kleveland

Prosjektskissen til musikalfilmen «Árru» vises i disse dager til internasjonal filmbransje under festival i Gøteborg. Her er samtidsdans og joik som bærende elementer, forteller filmskaper, koreograf og regissør Elle Sofe Sara til Ballade.

I disse dager arrangeres Gøteborg Film Festival, med delprogrammet og visningsarenaen Nordic Film Market.

Elle Sofe Saras Árru er den første samiske musikalfilmen fra Norge, og er et arbeid i prosess som vil presenteres for den internasjonale filmbransjen på det nordiske filmmarkedet under festivalen i Gøteborg.

– Filmen, og manus, er under utvikling, så jeg kan ikke svare på så mange av dine spørsmål nå, sier Elle Sofe Sara til Ballade når vi tar kontakt. Hun forteller at komponist heller ikke er bestemt ennå, men at filmen antakelig vil romme mest nyskrevet musikk, og noe joik som finnes fra før av.

– Jeg ønsker å lage en musikalfilm i den stilen som jeg har jobbet i tidligere i mine verk, med samtidsdans og joik som bærende elementer, forteller Sara. – Det er en veldig naturlig utvikling for meg, da jeg både er regissør og koreograf.

Stillbilde fra Árru (Foto: Mer Film)

Filmen handler om en samisk kvinne som sammen med sin sønn kjemper mot gruvedrift som vil etablere seg i deres reinbeitedistrikt.
– Vi følger en karakter som står i et dilemma. Noe hun gjorde som ungdom forstyrrer tilværelsen hennes og kampen mot gruva, forklarer Sara. – Jeg ønsker å lage en empowering film som viser at selv om man står i store kamper innvendig og utvendig så går det an å finne en vei, og at det alltids er håp.

«Árru har potensiale til å bli noe så sjeldent som en kunstnerisk krevende film, som også kan bli både leken, morsom og underholdende – og en film som vil oppleves som relevant og viktig. Her er sterke følelser og store dilemmaer i spill, som vi aldri før har sett på film – i alle fall ikke i en musikal med joik og dans», skrev filmkonsulenten hos Norsk Filminstitutt da prosjektet fikk tilsagn på tilskuddssøknaden.

Elle Sofe Sara er regissør og koreograf som jobber med scenekunst og film, og ofte med tverrkunstneriske produksjoner som kaster lys på sosiale, politiske og kulturelle særegenheter og utfordringer hos samefolket. Sara er også festspillprofil under Festspillene i Nord-Norge 2021, der hun blant annet skal vise det som blir beskrevet som en storstilt dansejoikforestilling kalt «Vástádus eana – The Answer is Land». I 2019 vant hun The Moon Jury Award på Imagine Native Film Festival i Canada for kortfilmen «Ribadit», og er tidligere kjent for kortfilmen «Sámi Bojá» (2015). Árru blir hennes debut som spillefilmregissør.

Også det kjente, amerikanske – og internasjonale – filmmagasinet Variety har skrevet om Elle Sofe Saras Árru, som har premiere i 2022. Rollebesetningen i filmen blir i hovedsak satt sammen av samiske nybegynnere og ikke-profesjonelle, mens noen roller vil bli besatt av mer etablerte samiske talenter.

Sara er også en av grunnleggerne av det samiske kunstnerkollektivet Dáiddadállu, og en av de fem deltakerne i Mer Films talentprogram Nye fortellinger i Nord.

Koreograf, filmregissør og danser Elle Sofe Sara, den en av to profiler for Festspillene i Nord Norge 2020 og

Festspillprofiler i Nord-Norge klare

Ingeborg Oktober og Elle Sofe Sara er Festspillene i Nord-Norges profiler i 2020 og 2021.

Rawdna Carita Eirai leat davviguovllut divrasat ja davviguovllut leat dávjá vuolggasadjin su teavsttaide. Circus Polaria skearrus lea fáddán mii dáháhuvvá davvin go jieŋat suddet

Rawdna Carita Eira: Doaivva boahtteáigái

– Dieđusge lean mun maid rahčan sámi áššiid ovddas. Jus dan eat daga, de jávkat. Muhto lean válljen eará vuogi....

For Rawdna Carita Eira er kjærligheten til nord noe hun stadig vender tilbake til i sitt arbeid. I tekstene til Circus Polaria problematiserer hun hva som skjer når polarisen smelter

Samiske Rawdna Carita Eira: Forsiktig optimist

– Javisst har jeg stått på barrikadene for det samiske. Vi kan ikke la være, for da forsvinner vi. Men...

Marja Mortensson og Daniel Herskedal med TrondheimSolistenes strykekvartett

Sov onne ietniengïelen åvteste gymhpe

– Tjoerem pryövedh mij sjeahta juktie orre aarkebiejjien vueliem sjugniedidh. Marja Mortensson sov gïelen åvteste gæmhpoeminie, mij lea jaemieminie.

Marja Mortensson og Daniel Herskedal med TrondheimSolistenes strykekvartett

Brenner for sitt lille morsmål

– Jeg må prøve meg fram for å skape en ny hverdagsjoik. Marja Mortensson brenner for sitt eget språk, som er...

