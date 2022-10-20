AktueltBransjen

Alan Walker-låt legges ut som NFTer

Publisert
20.10.2022
Skrevet av
Siri Narverud Moen

Svensk NFT-selskap selger eierrettigheter i låter. Stykkevis.

I følge en pressemelding sendt ut av det svenske selskapet Anotherblock er det fra torsdag av mulig å kjøpe en bit av musikkrettighetene til Alan Walkers «Alone, Pt. II», via 500 royaltybaserte NFTer. Den samlede verdien av «bitene» er 475 000,- norske kroner (en halv million SEK).

Anotherblock kaller seg en NFT-markedsplass for verifiserte katalogkjøp ved blockchain-tekonologi. De lanserte markedsplassen sin høsten 2022. Alan Walker er en suksessrik norsk EDM- og popprodusent og artist, og laget sammen med sangeren Ava Max hiten «Alone, Pt. II». 500 NFTer til 1000,- svenske kroner stykket gir kjøperen av én NFT rett til 0,001 % av låtas framtidige strømmeinntekter. NFT-lanseringa er et samarbeid mellom Anotherblock og publisheren The Very Good.

 

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

