Alan Walker-låt legges ut som NFTer

Svensk NFT-selskap selger eierrettigheter i låter. Stykkevis.

I følge en pressemelding sendt ut av det svenske selskapet Anotherblock er det fra torsdag av mulig å kjøpe en bit av musikkrettighetene til Alan Walkers «Alone, Pt. II», via 500 royaltybaserte NFTer. Den samlede verdien av «bitene» er 475 000,- norske kroner (en halv million SEK).

Anotherblock kaller seg en NFT-markedsplass for verifiserte katalogkjøp ved blockchain-tekonologi. De lanserte markedsplassen sin høsten 2022. Alan Walker er en suksessrik norsk EDM- og popprodusent og artist, og laget sammen med sangeren Ava Max hiten «Alone, Pt. II». 500 NFTer til 1000,- svenske kroner stykket gir kjøperen av én NFT rett til 0,001 % av låtas framtidige strømmeinntekter. NFT-lanseringa er et samarbeid mellom Anotherblock og publisheren The Very Good.