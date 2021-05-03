Solgte minnepinne med én akkord for 114 000,

I sin versjon av et Bach-preludium klippet Koka Nikoladze av slutten – og la den ut for auksjon. Sluttsummen overrasker ham.

Sist uke skreiv Ballade om How Things Fall – framført av Nordic Voices, der publikum ikke får høre slutten. Komponist Koka Nikoladze bedyrer at den slutter på en G-akkord … «eller gjør den det?» … som ligger på en minnepinne med eneste kopi av verkets siste 11 sekunder. Nå er minnepinnen solgt, til høystbydende. Komponisten så med forbløffelse prisen stige fram til auksjonslutt fredag:

– How Things Fall ble fullført i øyeblikket akkorden ble solgt. Jeg opplevde en polyfoni av følelser, skriver komponist Koka Nikoladze om ebay-auksjonen. Sist vi snakka med ham, var han forundra over å se prisen stige, titusener per titusener. Fredag gikk altså en kjøper seirende ut av budrunden på ebay, den store internasjonale auksjonssida der a l t kan kjøpes, med sitt bud på 13 900 dollar.

Eller, sa vi alt? Det er ikke vanlig at NFT-kunst/-musikk, såkalt kryptokunst – selges på gode gamle ebay. M e r om dette fenomenet i forrige ukes sak, der stykket – nesten hele – også kan ses.

Komponisten/musikeren/oppfinner bedyrer at klippet er eneste versjonen som finnes, og at han sletta alle spor etter arbeidet med denne delen av både musikk og film i egne mapper. Etter at minnepinnen med … kan vi kalle det NFT-satiren? ble solgt, er komponisten ytterligere forbløffet:

– Jeg tenkte, selvpiskende, «hva har du gjort, Koka! Hvorfor gjorde du dette!! Hvordan våger du!» På samme tid ropte egoet mitt «brilliant, hva er problemet? Du slaver med arbeidet ditt, Koka! Dette er slik det burde være, nyt det!» Sinnet mitt eksploderte med spørsmål rundt definisjoner av komposjonspraksis, eierskap og verdi. Det eksploderer fortsatt, skriver han på epost til Ballade.no i dag.

– With this awkward polyphony in the background I made myself a cup of tea and went back to work, beskriver den georgiske kunstneren, bosatt i Oslo.

Om slutten blir framført når verket også blir framført, er opp til kjøperen, som nå eier denne lille delen musikk, opplyser produsent Bjarne Kvinnsland i Nordic Voices.