Selger siste akkord til høystbydende

Kan noen eie en akkord? Siste del av Koka Nikoladzes stykke kan man kun høre om man vinner auksjonen der siste akkord falbys.

Hvordan kan man hevde eierskap til noe som fritt kan deles på nettet? Kan man eie en akkord? Spørsmålet, som ligner på kan man eie resultatet av et sett med tanker, eller kan man eie en lyd, er hyperaktuelt etter at såkalt NFT har inntatt kunstverdenen på nett. Og apropos hype(r): non-fungible token, som det står for, fyrer opp nettforaer rundt om, sjøl om mange fortsatt ikke veit hva det er eller hvordan det kommer til å legge rammer for utveksling, eller utvikling, av kunst, ideer – og musikk. Blokkjede-teknologi gjør at man kan kjøpe en digital original, og har ført til en prisgalopp på kryptokunst.

På ebay ligger det akkurat nå en auksjon der man kan by på en minnepinne med siste del av en musikkfilm der de siste sekundene av How Things Fall er lagra. Komponist Koka Nikoladze sier den er den eneste versjonen som finnes, og at han har sletta alle spor etter arbeidet med denne delen av både musikk og film i egne mapper.

Så: kan man eie en akkord?

– Hvis jeg visste svaret på det … Det er et godt spørsmål, som vel er grunnen til at jeg gjør det på denne måten. Jeg vet dette: Jeg kan ta elleve sekunder fra filmfilen, legge den på en minnepinne og selge den. Så kan en person velge å betale for den, og den er vedkommende sin, sier komponisten.

Til «odel og eie», som vi sier på norsk, dette intervjuet gjøres på engelsk. Nikoladze er en georgisk komponist, fiolinist og bygger av elektromekaniske instrumenter med internasjonal bakgrunn, som bor og arbeider i Oslo. Hans How Things Fall viser pingpongballer og forskjellige ting han fant hjemme som passet å slippe ned på et bord, godt synket mot hans bearbeidelse av et Bachstykke. Det synges av Nordic Voices, og er videre modulert av komponisten. På slutten ser du en kniv, en ballong, og … ikke hva som skjer.

– Kan da kjøperen være sikker på autensiteten til det vedkommende kjøper? Er dette den egentlige slutten på verket? Jeg sier at du kan velge å selv spille en G-dur-akkord som avslutning her, uten å betale for det, for det er slik komposisjonen slutter … eller gjør den det? Vi kan fortsette slik i det uendelige.

Han understreker altså at måten han velger å sende musikkvideoen ut i verden på, med en kupert film der haletippen kun er tilgjengelig for en auksjonsvinner, starta som en «semi joke». Han vil også at vi skal huske på at han ikke kan særlig mye om NFT (som de fleste av oss?), og at da han var ute på nettsider der de selges opplevde det «som å forsøke å lese kinesisk». Salg av disse virtuelle objektene foregår vanligvis ikke på ebay, deri litt av komikken.

– Det var aldri mitt mål om å tjene penger – ei heller å ta plass i en diskusjon. Jeg kunne ikke se for meg at det ville gå så langt i budrundene som det er nå, så ikke misforstå intensjonene. Dette starta med humor, et eksperiment som fikk en god kommentar fra min kone; «du burde selge det på eBay!» Jeg lo da hun sa det, men slik ble det.

Fra vi ringer Koka til denne artikkelen sendes ut på nettet, har prisen på minnepinnen med fila økt fra rundt 25 000,- til over 33 000,-. Auksjonen avsluttes fredag 30. april.

Musikken er en omarbeidet versjon av Johan Sebastian Bachs kjente Preludium i C-dur (som du ser, og hører, om du har lyd på, i videoen under). Den er lagt til G-dur, av hensyn til stemmene i vokalgruppa.

– Men så har det også blitt del i en interessant debatt – på forskjellige fora har jeg sett at folk overfører sine syn på arbeidet mitt, som at dette skal være en kommentar på dette nye fenomenet som NFT er, mens andre mener den reiser spørsmål om hva eierskap egentlig er. Jeg velger å la dette være opp til den enkelte å tolke. Det er en massiv hype rundt NFT akkurat nå, som fort leder til polarisering. Jeg ser det nok som at blockchain-teknologi, kryptovaluta – og NFT – uansett forandrer verden. Nettopp for å gå i gang med å forstå hvordan teknologien vil forandre samfunnet, gikk han i gang med en masse spørsmål.

Både Kygo og de kanadiske artistene deadmau5 og Grimes selger populærmusikk som NFT til millionpriser. I musikkbransjen forbereder enkelte seg på at det vil revolusjonere verdikjedene – ved at musikk kan selges direkte til forbruker, og fordi blokkjeden vil understøtte nye forretningsmodeller.

– Vi vil ha oppmerksomhet

– Det er et påfunn for oppmerksomhet, men det er klart det kan ses som en kommentar til at kunstnere nå i vår tid i stor grad har gitt bort musikken sin online. Et påfunn som stiller spørsmål ved aktuelle måter ved å organisere kunsten i den digitale tidsalder. Det sier produsent i Nordic Voices, Bjarne Kvinnsland. Han er spent på om de får lov til å framføre slutt-akkorden live, for dét er jo opp til kjøperen.

– Jeg har ingen ønsker om hva kjøperen skal velge for avslutninga. Vedkommende står fritt til å velge, sier opphaver Nikoladze.

– Nå selger du en liten bit av det du har laget. Hvilke rettigheter har du fortsatt til det, har du tenkt igjennom dét?

– Det kan vi også snakke om i det uendelige!

– Ja, la oss. Vi lager en oppfølger, sier Ballade.

How Things Fall har livepremiere på Risør Kammermusikkfest i juni – i programmet presenteres det som en utforskning av kunstens nye posisjon som digitalt investeringsobjekt.