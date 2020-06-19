Scener i unntakstilstand

I dag starter Byscenen i Trondheim opp etter nedstengningen. Men virksomheten må begrenses til godt under lønnsomhetsnivå til myndighetene lemper på énmetersregelen. Ballade har snakket med ulike aktører i landet om å arrangere konserter i en ekstrem tid.

Syv konserter er per i dag planlagt på Byscenen i Trondheim i løpet av de neste fire helgene, fram til og med 12. juli. God butikk blir det ifølge daglig leder Ulrich Bang Sørensen ikke.

– Nei, det er ikke økonomi i disse kveldene. Vi gjør det for å få folk tilbake i jobb og skape oppdrag for frilansere som jobber med lyd og lys, og for musikerne.

En viktig forutsetning for overhodet å få arrangert konserter, er at musikerne har gått ned i honorar og at husleien er redusert, i følge Bang Sørensen.

Han sier konsertene er et break-even-prosjekt. Det innebærer at ambisjonen er at inntektene skal dekke utgiftene, men at han på vegne av Byscenen drift AS ikke kan håpe på overskudd.

Denne første etappen av åpningen tillater at bedriften kan få noe over halvparten av de som er permitterte tilbake i det han kaller “mindre stillinger”.

For å kunne ta tilbake flere, og sikte mot lønnsomme konserter, er det ifølge Bang Sørensen én viktig ting som må skje.

– Da må énmetersregelen reduseres, sier han.

Da Ballade rapporterte fra et eget koronakonsert-seminar på SALT i Oslo for to uker siden, ble det gjort et spesielt poeng av at lydnivået fra scenen måtte holdes helt nede på 65 desibel for å hindre at folk måtte bryte avstandsregelen for å snakke til hverandre, eller for den saks skyld til stedets ansatte.

– Med så lav lyd blir det ikke noen live-opplevelse, sier Bang Sørensen.

Forøvrig skisserer han et opplegg der lokalet deles opp i soner med 50 gjester i hver. Folk skal stå rundt høye bord i hver sone, men selv bevege seg til tappekranene for å kjøpe drikke.

Med fullbooket høst og mange utsolgte konserter lever stedet i høy spenning for hvordan restriksjonene kommer til å utvikle seg framover.

– Vi har jo allerede tapt masse penger og er hardt presset, og krysser fingrene for at de løser opp etter sommeren, for dette kan vi ikke holde på med lenge, sier Bang Sørensen.

Revolver holder det intimt

Hos Revolver i Oslo har de arrangert konserter ute siden 8. mai, opplyser daglig leder, Sarah Jägenstedt.

Repertoaret består av Americana, med singer-songwriters, i utgangspunktet uten trommeslager.

– Konsertene våre går i pluss, og mange er utsolgte. Det er kun plass til 45 personer fordelt på ni bord, sier Jägenstedt.

Man kan kjøpe billett til et bord til maksimum fem personer, og alle må sitte.

– Det er vanskelig, men det har gått veldig bra, sier hun.

Mildt sagt utenom det vanlige

Hos Bastard i Tromsø er kapasiteten redusert fra 100 til 30-36, avhengig av relasjonene mellom publikummerne (det vil si at litt flere slipper inn hvis de hører til samme husstand).

– Vi har også streamet litt i et forsøk på å kompensere på inntektsbortfallet, sier Pål Markussen hos Bastard Bar, som under Bylarm 2019 ble kåret til «Årets helårsarrangør 2018».

Som på mange andre steder er repertoaret lagt om av smittehensyn.

– På scenen blir det små band eller solo-acts, og en del sjangre der det vil være naturlig å brake i hop foran scena utgår. Man kan ikke ha en hardcore punk-konsert med sittende publikum, mener Markussen.

Tvangsdesifinfisering av nævan

På Bastard Bar er dessuten en person flyttet fra baren og over til rollen som arrangementsansvarlig med hovedsakelig oppgaver Markussen med egne ord beskriver slik:

* informerer alle gjester i døra om smitteverntiltakene på stedet.

* registrerer de som ikke har kjøpt billetter på forhånd.

* tvangsdesifinsere nævan til alle som kommer inn.

* blir de skikkelig ivrige så tar de tempen på folk også.

* vise gjester til ledig plass (lite lokale, så de trenger ikke å følges)

* følge med på lokalet sammen med ordensvakt, bytte på å gå rundt til alle bord med drikke samt dele ut kjæft til alle som ikke gjør som de skal.

Dessuten er det innført det han kaller «helt sinnssyke rengjøringsrutiner utover det vanlige».

– Lydteknikeren har nok aldri måttet jobbe så hardt før, kommenterer han.

Men tjener de penger?

– Nå er det nå en gang sånn at konserter er en stor del av det vi styrer med, og vi har egentlig aldri tjent penger på konsertene i seg selv. Det er hovedsakelig baren som finansierer scena. Hadde vi vært ute etter å tjene penger, så hadde vi nok ikke arrangert konserter i det hele tatt, uavhengig av Covid-19. Men det hadde jo vært jævlig kjedelig og meningsløst.

Kort oppsummert prøver Bastard seg fram, og satser, som Byscenen i Trondheim, kun på å få utgiftene dekket.

– Vi krysser i alle fall fingrene for at det snart går over, avslutter Pål Markussen.

Etterlyser beskjed, og støtte

Knut Harald Pleym, daglig leder for Drammen Scener (Union scene og Drammens Teater) har ikke noen tro på at énmetersreglen justeres før nyttår.

Det mener han at helseministeren har vært helt tydelig på, selv om myndighetene ikke har sagt noe om eventuell dekning av tapt billettomsetning på grunn av begrensningen fra 1. september, sier han:

– Men myndighetene har ikke sagt noe om og hva de eventuelt vil dekke av tapt billettomsetning på grunn av énmeteren fra 1. september. Når vi nå skal forsøke å få til en høst hvor veldig mange arrangementer allerede er utsolgt, er vi jo helt avhengige av at en får dekket inn den tapte billettomsetningen så lenge énmeteren varer om vi ikke skal kunne gjennomføre disse. Det vil være mer eller mindre umulig for oss å vente til august med å få beskjed om de vil gi kompensasjon for tapt billettinntekt for høsten, siden vi vanligvis har en planleggingshorisont på 6-18 måneder fremover. Når de har sagt at det skal være én meter, så må det da også være mulig å vedta en kompensasjon tilknyttet dette pålegget de gir. Samtidig med at ettervirkningene fra restriksjonene ikke forsvinner over natten, og at det da er slik at de midlertidige kompensasjonsordningene kan trappes ned i tråd med lettelser i smitteverntiltak. Det vil være en lengre periode etter dette som hele kulturlivet vil ha behov for ekstra støtte, skriver Pleym i en e-post til Ballade.

Stengt storaktør

Auditorium AS, som driver Rockefeller, John Dee og Sentrum Scene har, inkludert alle tilkallingsvakter, 138 personer uten jobb.

– Med nåværende rammebetingelser fra myndighetene er det helt umulig å drive på vårt nivå, så vi er stengt. Vi vurderer en gradvis gjenåpning etter ferien hvis myndighetene lemper på kravene og smittehensyn tillater større publikumskapasitet, sier permittert daglig leder, Roar Guldbrandsen.

Milliarder i inntektstap

Tone Østerdal, daglig leder i Norske konsertarrangører, kommenterte tidligere denne uken til Ballade at blant deres 420 medlemmer alene er inntektstapet i perioden mars til og med september estimert til 2,8 milliarder kroner. Østerdal er opptatt av at hele næringskjeden holder seg i live, av at vi ivaretar oppbygget kompetanse, og av at vi anerkjenner at kunst og kultur koster:

– Jeg har inntrykk av at mange arrangører har et stort ønske om å få til noe i ukene og månedene framover, og ved hjelp av offentlige tilskudd og/eller sponsormidler er det også mange som får det til. Noen mindre arrangører vil kanskje også klare å arrangere konserter med små lokale band eller up and coming artister som kan gå i null eller bli lønnsomme. Men det er viktig å understreke at dette ikke er nok til å kunne starte opp musikkbransjen igjen. Det er også helt avgjørende at vi ikke kaster de siste tiårenes profesjonalisering av musikkbransjen over bord i iveren etter å starte opp igjen. Vi er opptatt av at aktørene ikke må underby hverandre, eller skape et inntrykk av at kunst og kultur er gratis – for det hverken er det, eller skal det være.