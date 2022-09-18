Deler ut en halv million til artistspirer og forklarer inhabilitet

Da rapper Jonas Benyoub ble vinner av 500 000,- tippemidler måtte agenten hans gå på gangen. Hun satt nemlig i juryen som kåret Årets Stjerneskudd.

Som Ballade.no har omtalt i helga, vant rapperen Jonas Benyoub en ettertrakta pris lørdag kveld. Etter å ha hatt halve Madcon og hele Karpe som gjesteartister på sin Bylarm-konsert, kom to jurymedlemmer på scenen og overrakte sjekken med 500 000,- og tittelen Årets Stjerneskudd.

Jurymedlemmene som gjorde vurderingene inkluderer Malin Kulseth (podkaster, tidligere Spotify-redaktør, m.m.), Claes Olsen (Øyafestivalen), Yunus Daar (Nora collective), Mira Berggrav Refsum (Oslo world) og Ksenia Petrova (FKP Scorpio Norge).

Jurymedlemmene skal melde inn inhabilitet på forhånd, juryen regnet Petrova som inhabil, da hun jobber som bookingagent for Benyoub.

Ballade er kjent med at det har blitt diskutert blant delegater på festivalen hvordan inhabiliteten ble behandlet i år.

– Dersom et jurymedlem er inhabil får de ikke delta i samtalen når artister de jobber med blir diskutert. Som hovedregel diskuterer vi artist for artist punktvis for å holde det oversiktlig og lett å sende de ulike jurymedlemmene ut. Det beskriver juryleder Malin Kulseth til Ballade.no.

– I år var det sjeldent bred enighet i juryen sammenlignet med tidligere år der det har vært flere tilfeller av inhabilitet, og jeg synes vi har løst de utfordringene sømløst alle tre årene jeg har ledet juryen. Tre av fem jurymedlemmer jobber ikke direkte med artister, så i de fleste tilfeller vil det være relativt lett å ta en avgjørelse uten den eller de som er inhabil tilstede, skriver Kulseth. Hun har jobbet med musikk flere steder, i Spotify, som musikkjournalist i Aftenposten, for Bylarm – og skriver dessuten nå på en bok.

– I utvelgelsen av Årets Stjerneskudd følger vi selvfølgelig helt vanlig habilitetspraksis, så Ksenia Petrova ble vurdert inhabil og har ikke påvirket denne beslutningen i det hele tatt. Dette gjelder i alle tilfeller der det eksisterer bindinger mellom artist og jurymedlem, skriver Bylarms presseansvarlige Erik Egenes til Ballade.

I tillegg til å bli kjent for et større publikum som en av stemmene på Karpes «Baraf/Fairuz», har Benyoub slått igjennom da singelen «Mamma sa» debuterte på topp 50 i Norge og ble Ukas Låt på NRK P3. Lørdag fikk han altså tittelen og sjekken foran et fullsatt Sentrum Scene.

– Han vet selv at han er rappernes favorittrapper og har allerede hatt et godt år, og juryen håper prisen kan bidra til å gjøre det neste året enda bedre, sier juryleder Kulseth.

Prisen går til en norsk artist/gruppe som opptrer på Bylarm, og er meget ettertraktet. I fjor vant Metteson prisen, tidligere vinnere inkluderer Girl in red og Isah.

Red. anm.: Saken er oppdatert med utfyllende svar fra juryleder Kulseth søndag ettermiddag.