kunst- og kulturfeltet

Egen plan for kulturberedskap? Kultur som kritisk ressurs innen samfunnssikkerhet

Prosessen med å få kulturen inn i totalberedskapen fikk en dytt framover i fjor. Men nå må vi få en...

Tone Østerdal, direktør Music Norway
Bransjen

Music Norway: Mindre ENK og mer AS, takk!

Music Norway-direktør Tone Østerdal tror potensialet for norsk musikkeksport aldri har vært større. Realiseringen avhenger av at bransjen blir proffere,...

Bransjen

Management advarer mot Tono-flukt

Popular Demand Management fortsetter å flytte sine låtskrivere fra Tono til utenlandske forvaltningsselskaper inntil Norge innfører kulturmoms. Også Tono etterlyser...

Åse Kleveland
Musikk og helse

Åse Kleveland om Popsenteret: – Det må et under til for å redde dette fine prosjektet

Og tillitsvalgt mener forslaget om å legge ned Popsenteret hviler på et tynt grunnlag. Det finnes ikke liknende lavterskel-tilbud innen...

kunst- og kulturfeltet

Popsenteret: Kulturetaten anbefaler nedleggelse, Musikkbyen Oslo ser mot nye driftsløsninger

Kulturetaten i Oslo kommune innrømmer at Popsenteret har blitt «gradvis kvelt», og anbefaler nedlegging. Musikkbyen Oslo tror på reetablering med...

Ole Henrik Antonsen
Bransjen

Ny avregningsmodell i TONO: Mangfold eller tilpasning?

TONO har fått nye retningslinjer for fordelingspraksis, men forventningene til mindre rigid tolkning av loven er fortsatt sterke.

Bransjen

Harde tak om TONOs nye avregningsmodell

Norsk Komponistforening opptrer uredelig i saken om TONOs nye avregningsmodell. Det mener komponist Dagfinn Koch. Foreningen forsvarer fremgangsmåten, og NOPA-styremedlem...

Bransjen

Etter «Kunstnarkår»: Forventninger og krav fra musikklivet

«Kunstarkår», regjeringens kunstnermelding, er ferdigbehandlet av Stortinget. Står vi igjen med mer enn raskt glemt prat?

Jørgen Karlstrøm
Intervju
Bransjen

Jørgen Karlstrøm går av etter åtte år, og advarer mot økende kommersialisering

Jørgen Karlstrøm takker for seg som leder for både Norsk Komponistforening og TONOs styre for å la nye krefter ta...

Bransjen

Høyesterett avgjør om musikkprodusentrollen for første gang

Viktig prinsippsak om produsenter og plateselskap er finale i rettsstrid mellom Fredfades og Jawn Rice – og Soul Supreme på andre...

Bransjen

Norsk-nederlandsk rettighetskrangel når Høyesterett

Har en musiker og komponist som leverer egeninnspilte bidrag til produksjoner krav på produsentrettigheter?

Bransjen

Tono tapte i Høyesterett mot Oslo-filharmonien

Tono ville regne vederlag basert på orkesterets statstilskudd. Høyesterett slår fast at de ikke har lov til å gjøre det...

Intervju
Populærmusikk

En låtsnekker fra Laksevåg og verden – Mira Tiruchelvam

En aktiv og tolerant oppvekst, en rik musikalitet og en dose tamilsk arbeidsmoral får bergenseren Mira Thiruchelvam til å lage...

Bransjen

Siste runde i norsk rett i vederlagskonflikt

Høyesterett skal avgjøre om andre inntekter enn billetter kan tas med når TONO krever konsertvederlag.

Politikk & debatt

Musikkhøgskolen kutter, andre utdanninger følger etter

Torsdag 9. mars vedtar Norges musikkhøgskole (NMH) omfattende kostnadskutt, særlig i lønnsdelen av budsjettet. Andre norske musikkutdanninger regner med kutt...

Bransjen

Nytt kontrollorgan over TONO og Gramo

Mens partene venter på hva retten sier om rettighetsbetaling for konsertarrangører: Staten har gitt Patenstyret rolle som klageinstans.

Bransjen

Kulturarrangørene om nye Tono-regler: – Positiv utvikling

NKA er positiv til Tonos rydding i rapporterings- og innkrevingsregler rundt konserter.

Bransjen

TONO må rydde i innkreving – håper rabatt til arrangører hjelper

Satser på at arrangørene tar jobben med å sortere.

Bransjen

Mange flere får stemmerett i TONO

Mer enn dobbelt så mange TONO-medlemmer får nå stemmerett i organisasjonen. Et prinsipielt standpunkt for et styrket demokrati i TONO,...

Kunstmusikk

Klassisk debatt: 70 minutter selvpisking – med fiolinbue

Dommen over klassisk-feltet ble hard da foreningen Klassisk inviterte til paneldebatt sist helg: Den gamle musikken er ferdigspilt, publikum må...

Bransjen

Penger i bakgrunnen: Arctic Sounds sikter mot instrumentalstrømming

Det nye instrumental-selskapet Arctic Sounds sikter mot spillelister for avslapping og studering, og enklere musikkbruk i video og tv. Hvis...

Koronakrisen

Tidligmusikk på Ringve: Tradisjonsrikt musikkurs i fare

Tidligmusikkurset på Sund folkehøgskole nord for Trondheim startet i 1977, og ble arrangert for det som kan bli siste gang...

Bransjen

Norske Konsertarrangører: Mva-påslaget svekker arrangørenes økonomi direkte

Når titusener solgte billetter for konserter i 2022 får 25 prosent moms på TONO-fakturaen, er det ifølge Norske Konsertarrangører ingen...

Bransjen

TONO-moms reiser spørsmål om skattemyndighetenes kulturkunnskap

Norsk musikkråd: – Har myndighetene forstått hva moms-pålegget til TONO vil innebære for et kulturliv som skal reise seg etter...

Bransjen

TONO skal kreve inn merverdiavgift. Påvirker det deg?

Fra 1. januar legger TONO moms på alle fakturaer. Det er uklart hvordan det vil falle ut for arrangører og...

Bransjen

TONO: Omstridt forslag blir til kompromiss

Diskusjonen om flertallskrav ved viktige fordelinger i Tono har gått høyt, men endte i et kompromiss som behandles i mandagens...

Intervju
Jazz

Grundig orkestrert perkusjonist

Norges musikkhøgskoles storband fikk brynt seg på Helge Sundes ambisiøse orkesterversjoner av Marilyn Mazurs låter i Chateau Neuf i Oslo...

Jazz

Lykken er en fuktig flis

Hvis Petter Wettre var en drink, ville ingrediensene vært 2/3 bop-ekvilibrisme og 1/3 kverulering.

Blues

NRKs musikkdekning oppe i Kringkastingsrådet: – Jeg elsker NRK, men her har dere en dårlig sak

Rådsmedlem Tove Karoline Knutsen var glassklar på sin støtte til innklagerne av NRKs musikkdekning. Saken var et av hovedpunktene på...

Bransjen

Musikkultur: Diskusjonen om redaksjonens uavhengighet ikke over

Musikkulturs nye redaktør skal rapportere til forbundslederen. Vil erklæringen om at Redaktørplakaten gjelder sikre uavhengighet til den av de 40...