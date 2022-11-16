Kulturarrangørene om nye Tono-regler: – Positiv utvikling

NKA er positiv til Tonos rydding i rapporterings- og innkrevingsregler rundt konserter.

Interesseorganisasjonen Norske Kulturarrangører (NKA) er positiv til at TONO nå ikke kan kreve vederlag for musikk som ikke lenger er beskyttet (som den musikken som har «falt i det fri»). Fungerende NKA-leder Anders Tangen viser til en dom nylig der tingretten og lagmannsretten slo dette fast.

– Dette er et tema vi har vært i dialog med TONO om i mange år.

Saken han viser til er anket, men Tangen tror ikke at den delen av dommen som handler om skille mellom beskyttede og ubeskyttede verk omfattes av TONOs anke. Han forstår godt at så store arrangører som de Ballade har vært i kontakt med ikke vil finne det lønnsomt å lete opp musikk fra settlister som ikke forvaltes av TONO, men tror samtidig at flere mindre arrangører vil benytte seg av muligheten for å betale mindre vederlag.

Krav tilbake i tid?

Tangen gir på NKAs nettsider uttrykk for at det fortsatt er mange ubesvarte spørsmål i denne saken, og at NKA vil følge prosessen tett sammen med sin juridiske samarbeidspartner, advokatselskapet Bing Hodneland, for å få klarhet i hvilke konsekvenser dette har for deres medlemmer.

Et av spørsmålene juristene skal se nærmere på er når TONOs praksis med å kreve betaling for framføring av verk selskapet ikke forvalter ble ulovlig.

– Dette vil kunne få betydning for om det vil være mulig for en arrangør å klage bakover i tid på vederlag som omfatter slike verk. Vi kommer tilbake med mer informasjon når det er noe å melde, kommenterer Tangen.

Les om de nye reglene her.