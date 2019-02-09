Nevrovitenskapelig opera nominert til amerikansk pris

Operaen Rosetta’s Stone kan vinne The American Prize.

Rosetta’s Stone omtales som en nevrovitenskapelig opera, noe som i følge skaperne innebærer at den er en kunstnerisk presentasjon av hjernen og sinnet.

Operaens komponister er Jostein Stalheim fra Norge og John G. Bilotta fra USA, og librettoen er skrevet av norske Oded Ben-Horin og amerikanske John F. McGrew. Stalheim og Ben-Horin er begge ansatt ved Høgskulen på Vestlandet som henholdsvis professor og førsteamanuensis.

Nylig ble Rosetta’s Stone plukket ut til semifinalen i The American Prize, som er en omfattende konkurranse innen klassisk kunst.

– En slik nominering er med på å sette temaet på dagsorden, og oss som skapere i fokus. I tillegg håper jeg det har noe å si i forhold til å få videre omtale og støtte til en full oppsetning. Vi søker nå om støtte til utforskning og oppsetning av operaen, forteller komponist Jostein Stalheim.

– I arbeidet med opera både profesjonelt og pedagogisk gir det et ekstra løft at denne typen vitenskapsopera blir løftet fram. Veldig kjekt å bli nominert, og en stor takk til John G. Bilotta, John McGrew og ikke minst Oded Ben-Horin, som tok initiativ til dette prosjektet, sier han.

