Tidligmusikk på Ringve: Tradisjonsrikt musikkurs i fare

Tidligmusikkurset på Sund folkehøgskole nord for Trondheim startet i 1977, og ble arrangert for det som kan bli siste gang i 2019. – Jeg hadde ingen mistanke om at det ikke skulle være noen fremtid for kurset, sier siste kursleder Tore Aaen Aune.

Kurset har vært eid av både Olavsfestdagene og Ringve Musikkmuseum, har hatt 40-60 deltakere hvert år, og har opparbeidet seg en sterk internasjonal posisjon. Det snakkes om at det finnes et tilsvarende kurs i Italia som har holdt på lenger.

Sommeren 2019 legger Ringve Musikkmuseum i Trondheim, ironisk nok, ut en nettsak om “Ny giv for Ringvekurset”, der museet, som da hadde overtatt ansvaret for kurset skrev at “Kurset som er det nest eldste tidligmusikkurset med kontinuerlig drift i Europa, har i år samlet 43 deltakere fra 17 ulike land i fire verdensdeler”.

Verken i 2020 eller i 2021 ble det kurs. Heller ikke neste år blir det noe. Ble den nye given i 2019 det siste sukk for kurset? Ringve Musikkmuseum lover å se på saken på nytt.

Ikke ønsket

Tore Aaen Aune, som har ledet kurset siden 2002, er sterkt bekymret for kursets fremtid. Via Facebook har han kontakt med både involverte og musikere som har vært på kurset, med tanke på å sikre en fortsettelse.

Allerede da kurset startet, i 1977, var Aune ung deltaker. Der traff han også hun som skulle bli hans fløytelærer da han dro til Basel i Sveits for å studere.

Aune bidro etter hvert til administreringen av kurset, til han til slutt overtok som leder.

– Jeg hadde ingen mistanke om at det ikke skulle være noen fremtid for kurset, sier han til Ballade.

Det var opprinnelig Ringve som drev kurset. Da kurset kom inn under Olavsfestdagene bidro det med sin egen støtteportefølje. For et par år siden tok Ringve kurset tilbake.

– Men det er klart at det jo var noen som tenkte at pengene kunne brukes til noe annet, for eksempel konserter, sier Aune.

Han mener ikke at det som ser ut som en nedleggelse har vært ønsket direkte.

– Nei, det ville vært litt tabloid å påstå. Samtidig registrerte jeg og andre at goodwill-en ikke var like stor etter hvert. Det er mindre interesse for denne musikken generelt i musikklivets institusjoner, også i utdanningsinstitusjonene, og det gjelder også her i Trondheim, sier han.

Dette til tross for at interessen for å spille tidligmusikk er stor. Det ser Aune for eksempel på antallet ensembler, særlig på Østlandet.

Internasjonalt ry

Han mener at kurset har bidratt sterkt til å gjøre institusjonen Ringve kjent ute i verden.

– Kurset har hatt en sterk standing. Det er det nest lengstlevende kurset i sitt slag i verden etter kurset i Italia, sier han.

Han mener at den nye ledelsen på Ringve ikke har vist særlig interesse for å drive kurset videre.

– Jeg, og flere med meg, er veldig skuffet over at man tar over en 43 år gammel tradisjon, med en så sterk internasjonal posisjon, og så bare slipper det når man ikke finner penger.

Fant ikke penger

Arnfinn Stendahl Rokne ble direktør for Ringve i november 2020. Fra årsskiftet 20/21 er han museumsdirektør for både Rockheim og Ringve. Begge museer eies av Museene i Sør-Trøndelag AS.

Rokne var derfor ikke med da kurset ble lagt ned på grunn av manglende finansiering.

– Etter at kurset ble tatt tilbake av Ringve ble det gjort forsøk på å skaffe finansiering ved å søke Kulturdepartementet om økt basisfinansiering til museet. Det ble avslag, forteller Rokne.

Så kom koronaen, og sammenslåingen av Ringve og Rockheim.

– Vi hadde hendene fulle med omorganisering. Spørsmålet om kurset har nok havnet bak det andre vi har drevet med.

Ser på saken igjen

– Så nå er kurset lagt ned?

– I den grad det er en avgjørelse, så handler det om at vi ikke har klart å finansiere det. Men jeg vil understreke at Ringve ikke har ønsket å legge ned kurset, sier Rokne.

Museumsdirektøren lover å se på saken igjen på nyåret.

– Dette er en sak vi skal diskutere. For egen del må jeg bare si at det er et veldig flott kurs. Jeg skulle ønske det kunne fortsette, og syns det er veldig synd at det er blitt som det er blitt, sier han.

Dersom det videre arbeidet med saken skulle føre til tidligmusikkursets gjenoppstandelse, så vil det ikke skje før tidligst sommeren 2023, fordi budsjetter og planer for 2022 er låst.