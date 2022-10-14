Ny musikkfilmfestival i Trondheim

Med Sinéad O’Connor på lerretet og en premiere fra King Crimson på turné presenterer Sonisk musikkfilmfestival legendemusikk i bredt og kort format.

Sju entusiaster fra musikk- og filmmiljøet i Trondheim og Oslo har tatt initiativet til en festival for og av musikkelskere på det nyoppussede Cinemateket i Trondheim. De skriver til Ballade.no at Sinéad O’Connor, King Crimson, Dinosaur Jr og kortfilmer med nordnorsk fokus er blant filmene på den aller første Sonisk musikkfilmfestival. Filmene vises på Cinemateket i Trondheim i slutten av oktober.

De har sendt oss dette programmet:

Nothing Compares Et sterkt portrett av artisten, aktivisten og ikonet Sinéad O’Connor. Filmen vises i samarbeid med Bergen International Film Festival

Sparks Brothers «Hitler er på tv og spiller en sang med Marc Bolan!» skal John Lennon ha sagt til Ringo Starr da han, sammen med resten av Storbritannia, ble utsatt for bandet Sparks for første gang.

Freakscene: The Story of Dinosaur Jr. Historien om tre musikere sine manglende evner til å kommunisere med hverandre samtidig som bandet vokser i popularitet. Høres det kjent ut?

In the Court of the Crimson King: King Crimson at 50 Norgespremiere! Regissør Toby Amies fikk følge bandet på deres 2019-turné, kombinert med intervju med tidligere bandmedlem og andre relevante aktører.

Bukta Sessions Bukta Sessions er en serie live musikkvideoinnspillinger av åtte ulike artister med dokumentarisk innfallsvinkel, unik setting og nordnorsk fokus.

Stop Making Sense Konsertfilmenes Citizen Kane! Stop Making Sense er David Byrnes og Talking Heads’ magnum opus, en konsert for historiebøkene, og et must for for musikkelskere.

Cobain: Montage of Heck En av den nyere tids aller beste rockedokumentarer, brutalt og sårt om Kurt Cobain, fra Moonage Daydream-skaper Brett Morgen.

Anonymous Club Australske Courtney Barnett er en av vår tids sterkeste stemmer, og en rockepoet av ypperste klasse. Hun er i tillegg notorisk mediesky, og holder fans og journalister på en god armlengdes avstand.

Other Music Filmen om platesjappa med samme navn er en nydelig skildring av et meget spesielt miljø, og av det unike forholdet mellom ansatte, stamkunder og musikere som utviklet seg over flere år med dedikerte ansatte og musikkinteresserte kunder

Sympathy for the Devil Jean-Luc Godards kontroversielle og ukonvensjonelle film med The Rolling Stones, med like deler provokasjon og 60-talls coolness.

Fredag 28. oktober åpnes festivalen med «Nothing Compares» (av Kathryn Ferguson 2022).