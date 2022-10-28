– Det er nå den egentlige krisen begynner

Denne situasjonen eksponerer veldig mange aktører i musikkbransjen for høy risiko og store tap. Det er viktig å poengtere at hele næringskjeden relatert til konsertvirksomhet lider under dette: Artister, arrangører, venues, managements, bookingagenter og andre aktører. Så vidt Brak erfarer er det ikke satt av midler til ekstra tilskudd i 2023 til denne næringen – hverken nasjonalt eller regionalt. Resultatet av dette blir at aktører vil ta mindre risiko og programmere safere. Det blir mindre mangfold i programmeringen og mindre plass til artister i etableringsfasen.

Brak og mange aktører med oss er redd 2023 blir svært utfordrende for veldig mange, og det vil gi størst negative utslag for artister, produsenter, arrangører og leverandører som ikke er godt etablerte. Mange aktører vil nedskalere virksomheten sin og noen vil gi seg helt og gå over til å bli «tradisjonell lønnsmottaker».

Mer enn noen gang er det behov for å bidra til at den delen av kultursektoren som ikke har store offentlige tilskudd ikke kneler fullstendig.

Hovedinntektskilden

Live-økonomien er svært viktig i musikkbransjen. De aller fleste artister har sin hovedinntekt her. Overskudd fra konsertvirksomheten investeres i skriving og innspilling av ny musikk.

Situasjonen kan derfor få enda mer langsiktige og omfattende følger, der hele forretningsmodellen i bransjen imploderer.