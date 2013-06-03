Bransjen

Ny daglig leder i Brak

Publisert
03.06.2013
Skrevet av
- Red.

Karen Sofie Sørensen tiltrer 1. august.

Karen Sofie Sørensen er 27 år gammel, kommer fra Stavanger og har jobbet som prosjektansvarlig for Brak siden 2010. Hu har en master i medievitenskap ved UiB, samt deltidsstudier i økonomi fra NHH.

— Brak er landets ledende kompetansesenter for musikk, og vi kan bidra til en positiv utvikling av musikkmiljøet og musikknæringen i Norge, sier Sørensen i en pressemelding.

Brak er kompetansesenteret og interesseorganisasjonen for musikkmiljøet i Hordaland og Sogn & Fjordane. Brak driver landets første regionale kompetansesenter for rytmisk musikk, og har siden oppstarten i 1997 fungert som kontaktpunkt og kompetansehevende organ for aktørene i musikkmiljøet i regionen. Jørgen Skauge har vært daglig leder i Brak de siste tre årene, men flytter nå til Kristiansand.

Flere saker

Dirigent Vasily Petrenko med Oslo Filharmonien

Internasjonal pris til Oslo-Filharmoniens sjefdirigent

Vasily Petrenko kåret til årets artist under Gramophone Awards.

Maj Sønstevold Foto: Jan Nordby

Maj Sønstevolds 100-årsjubileum markeres med konsert og seminar på Nasjonalbiblioteket

Komponisten som er særlig kjent for musikken hun skrev for film, radio- og fjernsynsteater ville fylt 100 år 9. september.

Kim Myhr

Kim Myhrs fargar

KONSERTMELDING: Med eit perfekt samansett orkester vart tingingsverket til Kim Myhr, «Sympathetic Magic», eit fargerikt klangbad under Oslo Jazzfestival.