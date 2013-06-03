Ny daglig leder i Brak

Karen Sofie Sørensen tiltrer 1. august.

Karen Sofie Sørensen er 27 år gammel, kommer fra Stavanger og har jobbet som prosjektansvarlig for Brak siden 2010. Hu har en master i medievitenskap ved UiB, samt deltidsstudier i økonomi fra NHH.

— Brak er landets ledende kompetansesenter for musikk, og vi kan bidra til en positiv utvikling av musikkmiljøet og musikknæringen i Norge, sier Sørensen i en pressemelding.

Brak er kompetansesenteret og interesseorganisasjonen for musikkmiljøet i Hordaland og Sogn & Fjordane. Brak driver landets første regionale kompetansesenter for rytmisk musikk, og har siden oppstarten i 1997 fungert som kontaktpunkt og kompetansehevende organ for aktørene i musikkmiljøet i regionen. Jørgen Skauge har vært daglig leder i Brak de siste tre årene, men flytter nå til Kristiansand.