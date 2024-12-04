Og tillitsvalgt mener forslaget om å legge ned Popsenteret hviler på et tynt grunnlag. Det finnes ikke liknende lavterskel-tilbud innen musikk i Oslo, sier Thomas Butler.

Kleveland kommenterer at det er investert betydelige penger og ressurser i å opprette og utvikle Popsenteret.

– Da er det min forhåpning at man utreder mulige alternative løsninger før man kaster inn håndkleet, og utsetter nedpakkingen fra nyttår som foreslått, sier hun til Ballade.

Thomas Butler er skiftleder og driftstekniker på Popsenteret, og tillitsvalgt for Fagforbundet. I 11 år har han vært ansatt på senteret, et veldig fint sted å være, sier han selv, først og fremst på grunn av «folka her, miljøet, om ikke lønna».

Butler er glad for støtten til aksjonen for å bevare Popsenteret, men minner samtidig om at det ikke er slik at det står bra til økonomisk i Oslo kommune, mens noen har lagt Popsenteret for hat. Da vi intervjuet ham, hadde ca. 1500 skrevet under på oppropet.

– Det store bildet for kommunen er krise og kutt. Hadde man hatt valget, så hadde man ikke valgt å legge ned Popsenteret, men forslaget om å legge oss ned hviler likevel på et tynt grunnlag, sier han.

Han mener senteret representerer en veldig viktig lavterskel-inngang til musikk for barn og unge.

– Flere peker på at musikken kan ha en viktig forebyggende rolle. Vi har mange historier om skolebarn som kommer hit og som kan virke veldig innesluttede og lite engasjerte, men som blomstrer opp når de deltar på våre opplegg, sier han.

– Unikt tilbud

Butler forteller om en gutt med hettegenseren langt nede i panna, og som læreren tydeligvis ikke hadde noen forventinger til at skulle delta. I en øvelse skrev gutten en lang raptekst, fikk mikrofon og spilte inn rapen så både medelevene og læreren fikk umiddelbart hakeslepp.

– Det finnes ikke tilsvarende gratis, lavterskeltilbud for alle, uavhengig av familieinntekt, innen musikk i Oslo, mener han.

– Men har det blitt gjort nok for å gjøre byens befolkning oppmerksom på tilbudet?

– Jeg mener det er gjort mye, men samtidig har vi vært så hardt presset økonomisk, og hatt så alvorlig mangel på folk, at det sikkert kunne blitt gjort mer.

Stadig strammere

Da Butler ble ansatt hadde senteret en egen markedsfører på fulltid.

– Denne og flere andre stillinger har etter hvert blitt fjernet. Det er snakk om flere spesifikke stillinger. Så har vi måttet spre oppgavene på de stillingene som har blitt igjen. Gitt den stadig strammere økonomien, mener jeg vi har fått til veldig mye, sier Butler.

– Har det vist seg som en god løsning at det er kommunen som driver? Eller bør musikkbransjen inn på driftssiden?

– Det er ikke mitt bord å skulle mene så mye om hverken som tillitsvalgt eller ansatt i rollen, jeg er opptatt av tilbudet vårt til byens befolkning og ønsker at det skal videreføres, svarer Butler.

Han forteller at de ansatte har oppfattet en klar beskjed om at nedbyggingen starter 1. januar neste år dersom forslaget blir en del av det vedtatte budsjettet. Det skal byråd for kultur og næring, Anita Leirvik North (H), ha svart på direkte spørsmål på et møte hun nylig deltok i på Popsenteret.

Krever et under

Åse Kleveland, artist siden 60-tallet og tidligere kulturminister, har ikke store forhåpninger til senterets fremtid.

– Slik det ser ut nå syns jeg det er vanskelig å være optimistisk på Popsenterets vegne. Det må et lite under til for å redde dette fine prosjektet nå. Det går jo ikke an å kutte mer, så hva gjør man?

Hun kaller Riksscenen, Popsenteret og Øvingshotellet på Schous en «vital musikalsk pakke».

– Samtidig har Popsenteret spilt en viktig og fornyende rolle i hovedstadens mangfoldige musikkliv for barn og unge. Dette unike stedet er gjennomsyret av teknologi og historie både høyt og lavt – og det er investert betydelige penger. Da er det min forhåpning at man utreder mulige alternative løsninger før man kaster inn håndkleet, og utsetter nedpakkingen fra nyttår som foreslått, sier hun, med henvisning til forslaget Ballade skrev om sist fredag.

Jojo-økonomi

Ingrid Bertelsen, daglig leder for Popsenteret, sier at det siden starten har vært nødvendig å styrke senterets budsjett utover rammen, blant annet med tilbakebetalt merverdiavgift på investeringer.

– I 2017–2019 fikk vi tilført ekstra 4 millioner kroner per år. I 2020 var rammen tilbake på 2016-nivå. Det førte blant annet til oppsigelse av fire ansatte, sier hun.

I tillegg har Popsenteret ifølge Bertelsen måttet trekke seg som aktør i arrangementer som trekker mye folk, som for eksempel Kulturnatt Oslo.

Hun sier at hun er «helt enig» i kulturetatsleder Stein Slyngstads beskrivelse av at Popsenteret har blitt gradvis kvelt økonomisk, men hun vil ikke gå inn på hans videre konklusjon om at det like gjerne dermed kan legges ned.

Hun legger til at det er ting hun ikke kan kommentere, fordi det ville bryte mot hennes forpliktelser som ansatt leder i Kulturetaten.

Musikk og menneske

Selv om økonomien har stoppet utviklingen av nye utstillinger, forteller Bertelsen om en satsning på musikkens effekt på oss mennesker: Miniutstillingen «Resonans – musikk og menneske», flere formidlingsopplegg for skoler og barnehager samt formidling av forskning på feltet, for eksempel samtaleserien LAB.prat i samarbeid med forskningssenteret Ritmo (for tverrfaglig forskning på rytme, tid og bevegelse) ved Universitetet i Oslo.