Notodden Blues Festival har fått ny daglig leder

Blueshøyborgens nye sjef kommer fra karriere med verdensarv i Telemark.

Halvor Beck Sælebakke er ansatt som ny daglig leder i Stiftelsen Notodden Blues Festival. Sælebakke kommer direkte fra stillingen som Verdensarv-koordinator i Notodden kommune. Det skriver festivalen i en pressemelding.

– Gjennom ansettelsen av Halvor Sælebakke som daglig leder av Notodden Blues Festival er jeg trygg på at vi har fått på plass en administrativ ressurs som vil ta festivalen og Bluesbyen Notodden inn i fremtiden, med festivalens mangfoldige historie og ambisjoner som fundament. Sælebakke har strategiske lederferdigheter, han har gode kommunikasjonsevner, er sterk på prosjektledelse og økonomi, og jeg er overbevist om han vil skape gode relasjoner til våre frivillige, samarbeidspartnere, sponsorer og viktige offentlige instanser, sier styreleder for stiftelsen Runar Lia.

Halvor Sælebakke er 40 år, født og oppvokst på Kongsberg og er bosatt på Notodden med sin familie. I tillegg Notodden kommune, har han bakgrunn fra Verdensarvsenter Rjukan – Notodden industriarv ved Norsk Industriarbeidermuseum. Før dette var Sælebakke ansatt i 12 år ved Norsk Bergverksmuseum.

– Jeg er stolt, glad og ydmyk for dette oppdraget og tilliten. På kort sikt gleder jeg meg til å gjennomføre årets festival i godt samarbeid med festivaladministrasjonen og alle de frivillige, og på lenger sikt håper jeg å kunne bidra til strategisk utvikling av festivalen for fremtiden, sier den kommende daglig leder, som tar over etter Jostein Forsberg. Forsberg trer til side som daglig leder, men fortsetter i organisasjonen.

Notodden Blues Festival promoterer seg som “Europas Beste Bluesopplevelse” og Notoddens sterkeste merkevare og omdømmebygger. Den 35. utgaven av Notodden Blues Festival arrangeres i august 2023.