Norske Konsertarrangører: Mva-påslaget svekker arrangørenes økonomi direkte

Når titusener solgte billetter for konserter i 2022 får 25 prosent moms på TONO-fakturaen, er det ifølge Norske Konsertarrangører ingen andre steder å dekke det inn enn på arrangørens bunnlinje. Norske kulturhus mener endringen bidrar til å skyve arrangørrisiko over til artisten.

Skattedirektoratets krav om at TONO legger 25 prosent mva på vederlagsfakturaer fra nyttår skaper både akutte og mer kroniske utfordringer.

For Norske kulturhus ble en viktig, akutt utfordring mindre problematisk etter at TONO gikk med på at TONO-fakturaer til kulturhusene slipper moms hvis TONO mottar rapportene for 2. halvår 2021 innen 5. januar. (Se intervju med sier daglig leder Nina Hodneland i Norske kulturhus lenger nede i saken.)

Hva med vårens bookinger?

Et annet eksempel på en uavklart «momsbombe» ligger på bordet hos en annen interesseorganisasjon, Norske Konsertarrangører. Den handler om konsertbookinger for neste år, som det allerede er solgt billetter for. Ifølge daglig leder Tone Østerdal dreier det seg om «titusenvis av billetter».

– Utfordringen for mange av våre medlemmer er at det allerede er inngått hundrevis av bookinger og er solgt titusenvis av billetter for 2022. For disse arrangørene er det ingen andre steder å ta den økte kostnaden enn på bunnlinja. Det er en dramatisk situasjon for arrangører som har stått i en svært krevende koronasituasjon i 21 måneder – og som nok en gang er hardt rammet av nye smittevernrestriksjoner. Vi er derfor svært betenkt når det kommer til tidsaspektet for denne betydelige endringen. Vi reagerer også på at skattemyndighetene ikke har kommet med en prinsipputtalelse som viser at de har forstått konsekvensene for leddene bakover i næringskjeden, slik også Bjarne Dæhli i Norsk musikkråd pekte på i Ballade tidligere denne uken, skriver Tone Østerdal i en epost til Ballade.

Hun legger til at NKA fortsatt jobber med å skaffe seg oversikt over hvordan momsendringen vil slå ut for alle organisasjonens medlemmer.

Vurderingene handler ikke bare om hvordan endringen vil slå ut, men også om den er lovlig.

– Det er juridiske miljøer som nå vurderer lovmessigheten av denne momsendringen, sier Østerdal.

Hun bekrefter dessuten det flere fra arrangørsiden har gitt uttrykk for, at det er sannsynlig at endringen vil føre til dyrere billetter.

– Det stemmer at det er mest nærliggende for arrangør å hente inn den økte kostnaden på billettprisen eller på avtalen som inngås med artist/utøver, avslutter Tone Østerdal i NKA.

Ikke hørt

I likhet med andre i bransjen har heller ikke Norske kulturhus vært involvert i prosessen som endte med moms-pressemeldingen fra TONO i midten av november.

– Vi fikk vite det gjennom pressemeldingen TONO sendte ut etter at selskapet, som forvalter rettigheter til musikkverk i Norge, registrerte seg i mva-registeret 16. november, sier daglig leder Nina Hodneland.

Organisasjonen har 130 medlemmer. Alle er profesjonelt drevne konsert- og kulturhus.

Norske kulturhus har ikke rammeavtale med TONO. Siden medlemmene rapporterer musikkbruk via administrasjonen i Norske kulturhus, får likevel organisasjonen rabatt på TONO-fakturaen, rett og slett fordi organisasjonen gjør noe av den jobben TONO normalt gjør når musikkbruk meldes inn. Fakturaene, som er et resultat av rapporteringen, går direkte fra TONO til det enkelte kulturhus.

Også hos kulturhusene rår usikkerheten.

– Våre spørsmål handler om hva som skjer når dette trer i kraft, sier Nina Hodneland.

I det Ballade tar kontakt har hun nettopp fått en viktig bekreftelse fra TONO. Den innebærer at dersom TONO-rapportene fra medlemmenes bruk av TONO-registrert musikk på konserter annet halvår 2021 er inne hos vederlagsorganisasjonen innen 5. januar 2022, så unngår de mva-påslaget.

I motsatt fall, dersom rapportene kommer inn etter 5. januar, vil fakturaen fra TONO bli 25 prosent dyrere.

– Mange konsertarrangører rapporterer løpende for hver konsert. Det kan ikke våre medlemmer gjøre, siden de rapporterer samlet via Norske kulturhus. De må vente. Derfor var dette viktig for oss, sier Hodneland.

Trekker i bremsen?

Til tross for denne avklaringen på en akutt utfordring, gjenstår flere andre avklaringer.

Hodneland peker på Lillestrøm Kultursenter som et eksempel.

– De har store TONO-utgifter, men har en organisasjonsform som gjør at de ikke får fratrekk for mva. Hvordan skal de håndtere den økte kostnaden på 25 prosent, spør hun, og legger til at også de mange små arrangørene som leier seg inn i kulturhusene lurer på hvordan de vil bli berørt.

Hodneland tror momsendringen vil føre til at mange kulturhus vil trekke i bremsen. Det vil føre til at de i mindre grad kommer til å dele risikoen ved å arrangere konserter med den som leier seg inn, og dermed i stedet gå over til å leie ut.

– Vi tror viljen til å ta risiko kommer til å bli mindre. De siste årene har det jo blitt vanligere med split-avtaler (der eier og arrangør deler på kostnader og evt. over- eller underskudd etter en nærmere definert avtale. red.anm). Denne endringen kan føre til at de små arrangørene må ta hele risikoen, sier hun.

Kulturpolitikk

Når en konsert arrangeres ved at arrangøren leier seg inn i et kulturhus, og dermed tar hele risikoen, er det ifølge Hodneland standard at arrangør også er ansvarlig for vederlagsbetalingen til TONO.

– Vi må tørre å snakke høyt om de strukturelle endringene dette kan føre til, sier Hodneland, med klar adresse til norske kulturpolitikere.

– Dette er uten tvil en kulturpolitisk sak, sier hun.

Enn så lenge drøfter Norske kulturhus saken med andre aktører i feltet, Musikkindustriens næringsråd og ikke minst Norsk musikkråd, som uttalte seg om mva-saken i Ballade forleden.