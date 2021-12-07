Meteren er tilbake – men ikke nødvendigvis på kulturarrangement

Énmetersregelene innføres igjen, av statsminister Støre. Regjeringa informerer om nye smittervernregler for å holde omikronsmitten i sjakk nå – deriblant den velkjente meteren.

– På denne måten kan vi holde kontrollen. Det sier statsminister Jonas Gahr Støre på regjeringas pressekonferanse.

– Mange av dere innen kultur og restaurant vil få avlysninger. Jeg skjønner veldig godt at dette er fortvilende, sier statsministeren. Han viser til kompensasjonsordninger for å hjelpe de mest utsatte bransjene når han snakker på den pågående pressekonferansen nå.

I sosiale medier tirsdag kveld er en oppdemmet frustrasjon blant DJer, kulturarrangører, utelivsdrivere og andre utløst i både forvirring og triste/sinna meldinger.

Tone Østerdal er leder i Norske Konsertarrangører, og er oppgitt over at konsertnæringa igjen kastes under bussen – først – og uten forutsigbare og forståelige sikkerhetsnett på plass.

– Men to ministre i kveld presiserte at de gjør unntak for meteren på nettopp kulturarrangement?

– Jo, men når det er anbefalt ligger det så sterke signaler i dette. Meteren er tilbake, det kommer tydelig fram i reglene på regjeringas nettsider.

– Mener du at andre bransjer burde vært stengt ned mer før dine?

– De profesjonelle arrangørene har vist at de står for så trygge arrangementer over så lang tid at det er ikke det som står for de store smittetallene. Det er én ting, og det har vi sagt lenge.

Enmeteren igjen – og publikumsflukt

– Nå håpet vi at myndighetene hadde utvidet verktøykassa for smitteverntiltak. Men utfordringa er også at det er en treghet i Kulturdepartementet. Nok en gang sitter vi og venter uten å vite hva som skjer.

Her mener Østerdal at kompensasjonsordninga ikke kompenserer for den store, generelle markedssvikten som er skapt av redselen for smitte – og som en ganske unison konsertbransje har meldt om i høstmånedene og framover mot jul i år.

– Kompensasjonsordninga må tette inntektstapet. Fra og med torsdag nå utløses kompensasjon på grunn av restriksjonene, men hittil i høst har dette ikke vært tilfelle på grunn av nevnte publikumsflukt.

Østerdal etterlyser forståelse for mekanismene i bransjene, som når man tjener nesten hele årets inntjening i november og desember. Blant annet derfor mener hun støtteordninga må åpne for muligheten til å gå med overskudd i kompensasjonsperioden.

– Det handler ikke om at noen skal sko seg på ordningen, men om muligheten for videre drift i 2022, sier Østerdal.

– Hele november har vært trått nå. Selv om Trettebergstuen sier at det er trygt å gå på konsert – det skal hun ha – holder det ikke når det ser ut til at Kulturdepartementet etter 21 måneder enda ikke har forstått det sykliske i kulturnæringene, mener Østerdal.

Påbudet om matservering til sitteplasser vil ikke omfatte kulturarrangement, opplyser helseminister Ingvild Kjerkol. På arrangement uten faste, tilvise plasser innføres det nasjonalt tak på 50 gjester. Skjenkestopp ved midnatt. Dette gjelder altså for hele landet nå.

Dette gjelder for arrangementer:

Ved faste tilviste plasser: 200 personer ganger 3 kohorter med 2 meter avstand mellom kohortene.

Maksimalt 50 personer på offentlige arrangementer uten faste tilviste sitteplasser.

Innendørs arrangementer skal ha én utpekt arrangør som skal ha oversikt over hvem som er til stede og med ansvar for smittevernforsvarlig gjennomføring.

Arrangøren skal sørge for at alle som er til stede ved innendørs arrangementer skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand eller er tilsvarende nære. Det gjøres unntak for utøvere på kultur- og idrettsarrangement og deltakere på enkelte kurs med flere.

På arrangement hvor alle i publikum sitter på faste tilviste plasser er det tilstrekkelig avstand dersom arrangøren legger til rette for at publikum har minst ett ledig sete mellom seg på samme seterad fra de ankommer arrangementet. Personer fra samme husstand kan sette seg nærmere hverandre.

Dette gjelder på serveringssteder: Påbud om 1 meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer og tilsvarende nære. Det skal være minst 1 meters avstand mellom sitteplassene ved gjesters ankomst. Serveringssteder med skjenkebevilling skal ha sitteplasser til alle gjester, men det er ikke et krav ved kulturarrangementer på serveringsstedet. Alkohol kan kun serveres ved bordene. Regjeringa ber også om at serveringsstedene lagrer gjesters kontaktinfo (der gjestene samtykker).

Sist fredag holdt kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen innspillsmøte med kulturbransjerepresentanter. Hun sa da at;

– Jeg vet at dagens smittesituasjon skaper usikkerhet for mange i kultur-, frivillighets- og idrettssektoren. Derfor viderefører vi nå koronastøtteordningene fram til sommeren 2022.