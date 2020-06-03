Konsertbegrensninger i virusets tid

Det er fullt mulig å arrangere konserter, praktisere smittevern og tjene penger, bare bandet er lite, publikum oppfører seg og musikken er veldig lav, ifølge gjengen bak SALT i Oslo.

Sist torsdag ettermiddag demonstrerte SALT hvordan de har tenkt å gjøre det, foran en beskjeden, men disiplinert samling bransje- og kommunefolk i solskinnet i Bjørvika.

Arrangementet det var innkalt til hadde fått den saftig ambisiøse tittelen arrangørkongress. Tittelen var muligens selvironisk ment, selv om det etter hvert ikke var noen grunn til å tvile på at SALT selv er veldig fornøyd med sommerplaner om 200 arrangementer avholdt innen 1. september.

Det viktigste for de som hadde møtt opp fra konsertbransjen var nok likevel at Oslo kommune, NHO og Virke leverte vurderinger som gjør det mulig å tenke framover uten å frykt for at politiet slår seg inn i konsertlokalet.

Bookingansvarlig Sjur Marqvardsen signaliserte to ting tydelig: Han er veldig glad for å være i gang igjen. Men: Det blir ikke lett.

Marqvardsen er overbevist om at det skal bli mulig å både tjene penger og å arrangere smittesikre konserter. Eller: at det er mulig å følge pålegg og anmodninger fra myndighetene.

I løpet av møtet var det lett å se at det er uklarhet, både hos kommunen og de to arbeidsgiverorganisasjonene som var til stede, om hva som er pålegg, hva som er oppfordringer og, ikke minst, hva som kan føre til at klubbben stenger eller arrangøren får annen straff.

Derfor ble det også stilt både dønn seriøse og et par mer løsslupne spørsmål fra publikum.

Marqvardsen listet opp følgende utfordringer som arrangører ikke kommer unna:

Publikum må komme tidligere

– Vi må utvikle nye kulturer for når folk kommer til konsert, som han sa.

Grunnen er følgende: Det blir umulig å holde fast på regler om at publikum skal følges til bordet av en kelner, dersom folk kommer til konserten etter at den har startet.

– Vi tar sikte på å stenge dørene 10 minutter før konserten starter, sa Marqvardsen, før han la til at dette “jo først og fremst er insentiver for å få folk til å komme tidligere enn de er vant til”.

Arrangøren må ha oversikt

Billetter må kjøpes på forhånd eller i køen utenfor innslipp. Koronaforebyggingen gjør at arrangøren må vite hvem som var på konserten. Betyr det at du kan kjøpe et antall billetter og så dele dem ut til venner og bekjente? Ifølge SALTs daglige leder Siril Bull Henstein, må billettsystemet få en funksjon der billettkjøperen forplikter seg til å gi fra seg opplysninger om hvem hun eller han gir billetter videre til, slik at myndighetene kan foreta smittesporing etter arrangementet.

Turn it down!!!

Trøkket du er vant til å få der du står 15 cm fra en gigantisk høyttaler på et av Oslos utesteder må du vente med å oppleve til korona-faren er helt over. Framover skal lyden nemlig ikke være høyere enn at vi slipper å lene oss inntil hverandre for å føre en samtale. SALT har rådført seg med akustikk-eksperter for å beregne lydnivå og nødvendige tiltak. Konklusjonen er at lydnivået fra scenen ikke må være høyere enn det nivået vi fører en samtale på, som ifølge ekspertene ligger rundt 65-70 desibel.

– På en vanlig konsert kan lydnivået ligge på 99 desibel i opp til 30 minutter, sier Marqvardsen.

En test

Vi fikk en liten demonstrasjon på effekten av dette da artisten Kazhi med gitarist Joakim Arnt Holmen spilte noen låter fra scenen. En av dem var forresten låta «Naive», som ble sluppet i strømmeuniverset noen timer etter at de to gikk av scenen. Det var ikke noe ved den intense duoen som tapte på at lyden var lav, men hva skal Norges bassister og ikke minst trommeslagere tenke om de kommende månedene dersom SALTs hviskelyd skal overføres til resten av norsk konsertbransje?

Små forhold

Lydbegrensningen kunne i seg selv vært grunn til å slutte å booke hele band, men grunnen til at akkurat det blir regelen er en annen. Det handler om penger. SALT lover å få plass til 200 publikummere til hver konsert. Hvis et stort navn skal stå på scenen bør derfor navnet stå der alene, eller nesten alene. For dersom de 200 betaler 500 kroner hver vil brutto inntekt, før grunnhonorar, lyd, lys, sikkerhet og liknende er betalt, ligge på 100 000 kroner.

– Det er opp til 100 000 å hente, så dette skal gå, sier Sjur Marqvardsen.

Flere av spørsmålene fra salen avslørte at mange arrangører er usikre på hva som skal til for å bli pålagt å avlyse, få forbud mot å arrangere igjen, eventuelt få en klekkelig bot. Det var verken stats- eller justisministre på scenen, og ingen Camilla Stoltenberg heller, men likevel: etter svarene å dømme er det grunn til å puste litt ut. Arrangøren som setter seg grundig inn i all oppdatert informasjon, alle pålegg, anbefalinger og løsninger, skal, ifølge panelet på scenen, ikke risikere straff dersom publikum nekter å følge opp.

Pakket sammen

Rett overfor Ballades utsendte, på sikker avstand over den ganske brede bordplaten, satt det en arrangør som bare for noen dager siden hadde invitert til en happening i en av byens parker, som fort viste seg å komme ut av kontroll. Det var, som hun sa, lite annet hun kunne gjøre enn å slette arrangementet fra Facebook, pakke samme og forlate åstedet. Det skal visstnok ha gått bra, men om hun i etterkant hadde måttet levere liste med fullt navn på alle som var til stede, kunne det kanskje ha gått litt dårligere.

Ingen desibelfrykt fra metallfolket?

Under spørsmålene fra publikum ble det tydelig at metallfestivalen Midgardsblot var godt representert ved henholdsvis Runa Strindin og festivalens egen vikingforsker, styremedlem Vicky Mikalsen. Sistnevnte gjorde et hederlig forsøk på å få opp stemningen på kongressen ved å spørre om moshpit ble mulig tatt i betraktning at de som havner i møljedansen foran en metallscene som regel er utstyrt med to meter langt, svett hodehår. Spørsmålet vakte den beregnede munterhet. En annen publikumer foreslo hårnett. Ekspertene på scenen (ingen av dem med smittevern i studiekretsen) våget påstanden om at påkrevd avstand måles mellom kropper minus hår.

Men om det skal hviskes fra scenen når neste Midgardsblot arrangeres i 2021, så ryker kanskje også moshpiten?

Det var i hvert fall min hypotese da jeg satt meg ned med Strindin og Mikalsen etter at SALT-arrangementet var over. Blir det akustisk Gaahls Wyrd på neste års festival?

– Metall som sjanger er litt misforstått fordi det er så mye lyd. Når lyden for en tid skal så langt ned som til 65 desibel kan metallmusikerne få vist hva de duger til, dersom det er noen som tviler på at de virkelig er veldig gode til å spille. Jeg tror dette kommer til å fungere helt fint over en begrenset periode, sier festivals jef Runa Strindin.

Hun er overbevist om at det blir flere, og ikke færre som stiller til neste års festival, selv om lydnivået må ned. Strindin stoler med andre ord på at sulten etter mer metall på langt nær har avtatt siden nedstengningen.