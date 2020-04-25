Koronakrisen: Forbudet forlenges til 1. september

Avklaringen er en lettelse for musikklivet. Men en fornyet kompensasjonsordning må utbedres, utvides og forlenges, sier organisasjoner i bransjen.

– Regjeringen vil forlenge forbudet for alle festivaler og arrangementer med over 500 deltakere frem til 1. september, sa kultur- og likestillingsminister Abid Raja under pressekonferansen lørdag, der han presenterte regjeringens regler for store arrangementer sommeren 2020. Her kom det også fram at beslutningen for arrangementer med færre enn 500 deltakere vil komme 30. april, ettersom statsråd og regjering vil vente på fagekspertisens råd.

Dette betyr at det ikke blir noen Tons Of Rock, Melafestivalen eller Øyafestivalen i 2020 – for å nevne noen. Moldejazz melder at de avventer retningslinjer for arrangement under 500 deltakere, og Olavsfest i Trondheim melder at de vil gjennomføre festival i 2020, men på en annen måte.

Lettelse med avklaring

Forbudet er del av myndighetenes smitteverntiltak, og utløser derfor force majeure i kontraktene arrangører har inngått. Dette kan bety svært mye økonomisk for arrangørene, og det er grunnen til at mange har ventet på en tydelig avklaring og langtidsbestemmelser fra myndighetene.

– Dette er selvfølgelig en tung dag på jobben, men det er en lettelse å få avklaring, sier Tone Østerdal, leder av Norske Konsertarrangører. – Jeg tenker mye på arrangører som må legge planene de har brukt et eller flere år på i skuffen, de har en tung dag. Men nå har vi fått en avklaring på hvordan sommeren skal se ut, og det viktigste er at denne beslutningen kom nå, sier hun.

– Det er fortsatt mange store spørsmål knyttet til de økonomiske ringvirkene, presiserer Østerdal. – Det største spørsmålet er den økonomiske kompensasjonen. Det er mange sorte hull i kompensasjonsordningen som kom i mars, her er det mange som faller utenfor, sier hun og nevner for eksempel aktører som ikke har billettsalg som hovedinntektskilde og arrangører som har utsatt arrangement istedenfor å avlyse.

– Kompensasjonsordningen som foreligger nå må utbedres, utvides og forlenges. Vi må se på virkemiddelmiksen i forhold til tiltakene, og nå er det viktig at regjering og storting kommer på banen.

Kompensasjonsordningen for kultur har gått ut på dato

Rhiannon Edwards, leder for kultur og opplevelse i hovedorganisasjonen Virke, er opptatt av at en fornyet kompensasjonsordning må være langsiktig, dekkende og treffsikker:

– Mange kulturvirksomheter er i en kritisk økonomisk situasjon. Kultursektoren var den første som ble stengt ned, og blir antagelig den siste som kan åpne opp. Kompensasjonsordningen for kultur har gått ut på dato – bokstavelig talt. Når kulturminister Abid Q. Raja nå varsler en fornyet kompensasjonsordning for kultur i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett må den være langsiktig nok, stor nok, og treffsikker nok til å sikre at vi fortsatt har et kulturliv etter corona.

Edwards er også lettet over at beslutningen om forlenget forbud er tatt.

– Det er et tegn på den underlige tiden vi lever i at et arrangementsforbud oppleves nesten som en gladnyhet, men for alle aktørene som har mistet nattesøvnen i påvente av denne avklaringen er det en stor lettelse å endelig få vite hva de kan forholde seg til fremover.