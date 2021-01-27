Wardruna på toppen av verden

Sist helg inntok bandet Wardruna førsteplassen på iTunes’ globale albumliste, foran både Abba og Adele. – Akkurat nå er jeg mest av alt takknemlig for vårt fantastiske publikum, forteller bandets frontmann og komponist, Einar Selvik, til Ballade.

Tidligere denne uken kunne avisen BT melde om at Wardrunas siste album, Kvitravn, i løpet av sist helg hadde klatret helt til topps på Itunes’ globale albumliste – foran navn som Adele og Abba.

– Jeg ble selvsagt veldig glad da det tikket inn meldinger om at platen debuterte med ti førsteplasser og over tyve topp 10-plasseringer i noen av verdens tøffeste musikkmarkeder, kommenterte bandets frontfigur og komponist, Einar Selvik, til BT.

Ballade kontaktet Selvik for å høre mer om arbeidet med den nye plata, plassering i verdenstoppen og støtten fra et globalt publikum.

– Hva betyr denne plasseringen for dere, praktisk og i lys av økt kjennskap til dere?

– Vel, det ligger utrolig mye arbeid bak albumet, både fra oss og apparatet rundt Wardruna, så det er naturligvis utrolig gledelig å få en slik respons. Eksakt hva det vil bety for veien videre vil tiden vise, men akkurat nå er jeg mest av alt takknemlig for vårt fantastiske publikum. Det er jo litt sånn i den digitale musikkverden at om man gjør det bra, får man potensielt også mer hjelp til å gjøre det enda bedre innenfor de ulike plattformene. Ulike «charts» er jo i første ledd et bransjeredskap som i neste ledd kan potensielt være med å påvirke mange andre ringvirkninger, som for eksempel oppmerksomhet fra media, forklarer Selvik.

– Wardruna er jo for mange en litt utypisk kandidat til å gjøre kommersiell suksess, fortsetter han. – At vi har et bredt, mangfoldig og globalt publikum er ikke en overraskelse for oss, men det er nok det for mange i bransjen, kanskje særlig her hjemme i Norge.

– Dere har fått stor oppmerksomhet rundt topplasseringen, spesielt i sosiale medier. Hvem kommer tilbakemeldingene fra?

– Ja, det har vært svært mange flotte tilbakemeldinger, både på sosiale medier og ellers. Tilbakemeldingene har vært en salig miks av fans, venner og kjente samt fra folk i musikkbransjen fra inn- og utland.

– Wardruna har over 350 000 følgere på Facebook, og dere må sies å være ganske godt etablert internasjonalt. Hva vil du si gjør at dere når så bredt ut i verden, generelt – og med albumet Kvitravn spesielt?

– Det er nok flere grunner til at musikken vår treffer bredt. Jeg opplever at det er svært mange mennesker som føler en dyptliggende lengsel til natur, og derfor også dragning mot eldre tradisjoner hvor naturen står mer sentralt, mener Selvik.

– Naturen har alltid vært den største formgiveren av kultur og tradisjon, uansett hvor den oppstår, og selv om musikken vår er svært så nordisk og historisk i sin innpakning, så vil jeg si at kjernen omhandler ting som er like globale som de er tidløse. At dette albumet tar nye steg tror jeg både handler om hardt, målrettet arbeid gjennom mange år samt at vi har utviklet oss som kunstnere og, etter min mening, laget vårt beste album hittil.



