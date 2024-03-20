Vil løfte nye stemmer i visekulturen: Søk Norsk Viseforums artiststipend 2024

Artiststipendet er for yngre stemmer som lager musikk med fokus på norsk tekst. Nå er det åpent for å søke.

Fristen for å søke Norsk Viseforums Artiststipend 2024 er 10, mai, og på hjemmesidene til organisasjonen kan du lese mer om kriterier og søknadsprosess.

Norsk Viseforums artiststipend skal fremme nye stemmer i den rike, norske visekulturen, melder organisasjonen. Søkerne må være under 35 år (i en gruppe holder det at majoriteten er under 35), og kunne fortelle hva pengene skal gå til og hvordan stipendet vil hjelpe prosjektet.

Stipendet skal gå til en uetablert artist eller gruppe som signaliserer hvordan visa er aktuell i 2024.

Fjorårets vinner ble Randi Oline, året før vant Julie Henrikke (Spellemann-nominert i år i klassen Viser og visepop), og i 2021 var det Daniela Reyes som stakk av med artiststipendet. Alle tre er musikere og vise-sangdiktere som har markert seg i etterkant.