Randi Oline

Randi Oline vant fjorårets artiststipend fra Norsk Viseforum. Nå er årets søknadsportal åpen, med frist 10. mai.(Foto: Bjørg Ulveseth Mæhlum)

AktueltBransjen

Vil løfte nye stemmer i visekulturen: Søk Norsk Viseforums artiststipend 2024

Publisert
20.03.2024
Skrevet av
- Red.

Artiststipendet er for yngre stemmer som lager musikk med fokus på norsk tekst. Nå er det åpent for å søke.

Fristen for å søke Norsk Viseforums Artiststipend 2024 er 10, mai, og på hjemmesidene til organisasjonen kan du lese mer om kriterier og søknadsprosess.

Norsk Viseforums artiststipend skal fremme nye stemmer i den rike, norske visekulturen, melder organisasjonen. Søkerne må være under 35 år (i en gruppe holder det at majoriteten er under 35), og kunne fortelle hva pengene skal gå til og hvordan stipendet vil hjelpe prosjektet.

Stipendet skal gå til en uetablert artist eller gruppe som signaliserer hvordan visa er aktuell i 2024.

Fjorårets vinner ble Randi Oline, året før vant Julie Henrikke (Spellemann-nominert i år i klassen Viser og visepop), og i 2021 var det Daniela Reyes som stakk av med artiststipendet. Alle tre er musikere og vise-sangdiktere som har markert seg i etterkant.

 

Jonas Alaska

Norsk Viseforum vil styrke miljøet rundt unge låtskrivere

Arrangerer låtskriverkurs rundt om i landet i februar, med Moddi, Jonas Alaska, Erlend Ropstad og Daniel Kvammen.

Tom Roger Aadland – TOM ROGER AADLAND og KINE NESHEIM: September

Ballade video: September i Firenze

Hils høsten med plateaktuelle Tom Roger Aadland og Kine Nesheim, Hedvig Mollestads Weejuns, Superlynx, Simon Moholt, Maud, Randi Oline, Gunerius,...

Randi Oline

Artiststipend til Randi Oline

Sangdikteren og musikeren Randi Oline fra Ringsaker har fått Norsk Viseforums artiststipend, som rommer penger, mentoroppfølging og konsertbookinger.

Daniela Reyes spilte konsert før hun snakka fag og framtid, i Drammen

Fortsatt usikker, musiker? Daniela Reyes albumdebuterer

Nyutdanna Daniela Reyes ga ut debutsingelen «Usikker musiker». Når hun blir spurt om framtidsutsikter, ligger pandemiens usikkerhet fortsatt der.

Sandra Lied Haga Foto: Nikolaj Lund

Disse fem talentene kan vinne Statoilstipend

To cellister, en sopran, en fiolinist og en tenor finalister til millionstipendet i klassisk musikk

Sanger Mari Eriksmoen

Eriksmoen med en av årets beste plater – hvisking, hvesing og brøling – og en oppsiktsvekkende debut

Ballade klassisk er her: Disse seks norske bør du få med deg.

Terje Isungset og Maria Skranes

Ismusikk på Finse

Ice Music Festival på Finse arrangeres denne helgen, med feiring av 20-årsjubileet for verdens første iskonsert.