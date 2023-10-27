Lydmyr – nytt bookingselskap vil være fanebærer for den alternative kulturen

Tidligere bookingansvarlig ved Blå i Oslo starter nytt bookingselskap med folkene bak Vaterland Bar & Scene, og skal fylle eksisterende og nye scener med både utfordrende og inkluderende uttrykk.

Sten Ove Toft var bookingansvarlig ved Blå i 17 år. Nå går han sammen med Vaterland Bar & Scene om det nye bookingselskapet Lydmyr, som går til jobben med «et brennende ønske om å ivareta og forvalte den alternative kulturen».

Det nye selskapet til Toft, Fritz-Rangvald Rimala Pettersen, Waldemar Jahnsen (Vaterland) og Erk Potur (Himkok med flere) skal være innholdsleverandør for scenen Vaterland og Dunk i Oslo, i tillegg til en foreløpig ikke navngitt kulturscene med kapasitet for 500 mennesker midt i Oslo sentrum. Lydmyr skal også supplere bookingen på Tunet i Jessheim og den nye arenaen Kometen i Drammen, som åpner i neste uke.

– Det å kunne balansere mellom tre forskjellige scener i Oslo inviterer til fest og basar på en måte som gir et stort, inkluderende handlingsrom for konsertmiljøene, både lokalt og internasjonalt, sier Sten Ove Toft.

– Tanken er å skape kulturscener som utfyller hverandre isolert sett, og som bevarer og ivaretar Oslo som en kulturbastion i Norge og Europa. Med en slik variasjon i størrelser vil man kunne skreddersy programmeringen etter ønske, og ha et programtilbud som både er utfordrende og inkluderende samtidig.

– Som selverklærte kulturbiologer har vi i Lydmyr et brennende ønske om å ivareta og forvalte den alternative kulturen, fortsetter Toft.

– Vi snakker ikke om alternativ kultur som smal, for den alternative kulturen er bærekraftig både i uttrykk og identitet. Når man satser på smalere uttrykk og nye talenter kan man med enkelhet konkludere med at alternativ kultur er den nye mainstreamen. Det er plass for trygge rom, tilgjengelighet og inkludering, også i det som er nytt og til tider utfordrende. Og det er i et slikt uoversiktlig myrlandskap vi vil være fanebærere.

Lydmyr kommer til å ha store oppgaver foran seg med å levere et bredt spekter av musikk til flere høyst aktive scener samtidig. Men det skal ikke stoppe der, utdyper han:

– Vi vil alltid være aktuelle for å jobbe ut over våre satte rammer og bruke mange av de fine byrommene som Oslo har å by på, samt å være supplerende leverandør for paletten av festival-Norge, fra jazz til metall.

Som første håndfaste bevis arrangerer Lydmyr konsert med Bohren & Der Club Of Gore i Kulturkirken Jakob i Oslo 19. mars 2024.

– Det er bare en aperitiff i påvente av hva som kommer i fremtiden, så her er det bare å spisse de auditive smaksløkene og være på tå hev, avslutter Toft.