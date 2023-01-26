Blå.

(Foto: Blå)

Elektronika

Blå 25 år

Publisert
26.01.2023
Skrevet av
Siri Narverud Moen

En gjenstridig klubb ved Akerselva fyller tjuefem.

Et utested som har huset norske og internasjonale kredbookinger, som vel har en stor del av skylda for at flere tenkte det kunne serveres øl og kultur/underholdning langs elva der Oslo sentrum glir over i Grünerløkka, som har stått i feider og kontroverser … Men som først og fremst har booket tusener av konserter og klubbkvelder, med startpunkt i en veldig utvidet jazzsjanger.

28. februar starter bursdagsfeiringa med fest med taler og husband Jaga Jazzist.

Så fortsetter feiringa med ennå uannonserte overraskelser, og blant andre følgende:
2. mars: GiddyGang
3. mars: Anja Lauvdal + Fra Det Onde (ft. Emil Nikolaisen & Jonathan Horne) + Klubb: KOSO CLUB med MI-EL
4. mars dagtidskonsert: Jazz på gølvet: Skikkelig Jazztrio / 4. mars på kvelden: Pom Poko + Klubb: Etterfest Tøyen Holding (som spiller for et utsolgt Rockefeller samme kveld).
5. mars: Frank Znort Quartet

Tradisjon: En av Frank Znort Quartets mange søndagskonserter på Blå i 2018 (Foto: BLÅ)

blå

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

