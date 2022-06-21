Kulturrådets direktør Kristin Danielsen

(Foto: Marta Anna Løvberg)

Kristin Danielsen fortsetter som direktør for Norsk kulturråd

21.06.2022
- Red.

Åremålet forlenges med seks nye år, og Danielsen fortsetter som direktør for Kulturrådet fram til 2028.

Danielsen ble direktør for landets største kulturinstitusjon i 2016. Nå har Kultur- og likestillingsdepartementet forlenget åremålet, og Kristin Danielsen leder virksomheten også i den kommende 6-årsperioden.

– Vi i regjeringa er glade for at Danielsens åremål er forlenga, og vi vi ser fram til å fortsette det tette samarbeid, slik at Norsk kulturråd fortsatt kan gi oss et godt faglig grunnlag for utvikling av kulturpolitikken, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen i en pressemelding fra departementet.

Norsk kulturråd er en statlig virksomhet som har hele landet som virkeområde, og har kontorer både i Trondheim og Bodø, i tillegg til i Oslo. Virksomheten forvalter en rekke oppgaver på vegne av Kultur- og likestillingsdepartementet, og er sekretariat for de kollegiale organene som styrer Norsk kulturfond, Fond for lyd og bilde og Statens kunstnerstipend.

– Kristin Danielsen har ledet Norsk kulturråd gjennom en stor omstillingsprosess, og under hennes ledelse har Norsk kulturråd håndtert nye og omfattende oppgaver. Med sin brede erfaring fra kunst- og kulturfeltet, både som utøvende kunstner og som leder av flere kulturvirksomheter, er jeg sikker på at Danielsen vil fortsette å videreutvikle Norsk kulturråd til et tidsriktig kulturpolitisk organ for hele landet, sier Trettebergstuen.

Kristin Danielsen

Kristin Danielsen ny direktør for Norsk kulturråd

Kulturdepartementet har tilsatt Danielsen for en åremålsperiode på seks år.

Festivalsommeren som uteble: Stavernfestivalen er blant dem som søker staten om millioner etter pålagt avlysning

Etter pandemien: Jevnere blant kunstnerne, men staten forsterket forskjellene i næringene
Nye analyser av følgene av pandemien.

Nye analyser av følgene av pandemien.

Sigrid Røyseng, her innleder hun en scene for Kulturytring i 2021.

Slaget om Kulturrådet

Debatten om Kulturrådet splitter – men samler kulturbransjen og de fleste kulturpolitikerne om at forvirringa er stor. Noen av dem...

Tons of Rock har fått «full pott» på sin koronakompensasjonssøknad

Koronamillioner til store festivaler: Få fikk tilslag på egne vekstplaner

Men Tons of Rock og Live Nation får rundt 60 millioner til sammen. – De færreste har klart å dokumentere...

Illustrasjonsfoto. Konsert med Leif Ove Andsnes på Keiservarden i Bodø under Nordland Musikkfestuke

Kulturens uutholdelige letthet

KOMMENTAR FRA BALLADE: Vi må bruke pandemien som et moment til å anerkjenne kunsten og kulturen i samfunnets, generasjonenes og...

Førdefestivalen fekk nyleg den europeiske EFFE prisen. Frå venstre: Ivar Svensøy, AP representant frå Førde bystyre, direktør i Førdefestivalen, Per Idar Almås, kommunalsjef for idrett og kultur i Førde kommune, Hilde Bjørkum, kommunikasjonssjef Torill Faleide frå festivalen

Europeisk festivalpris til Førdefestivalen

– Det viser at me gjer noko rett, og at det blir lagt merke til utover Sunnfjord og Noreg, seier...

Spotify logo

Spotify vil selge spillelisteplasseringer

Strømmetjenesten åpner for sponsede sanger over egne spillelister.

Bilde fra Infernofestivalen 2019, konsert med Dimmu Borgir. Årets Inferno var en av mange festivaler som ble avlyst

Korona kan ha fjernet mer enn en tredjedel av kultursektorens inntekter

I løpet av mars og april kan over en tredjedel av inntektene i kultursektoren ha forsvunnet. Det viser en ny...