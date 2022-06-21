Kristin Danielsen fortsetter som direktør for Norsk kulturråd

Åremålet forlenges med seks nye år, og Danielsen fortsetter som direktør for Kulturrådet fram til 2028.

Danielsen ble direktør for landets største kulturinstitusjon i 2016. Nå har Kultur- og likestillingsdepartementet forlenget åremålet, og Kristin Danielsen leder virksomheten også i den kommende 6-årsperioden.

– Vi i regjeringa er glade for at Danielsens åremål er forlenga, og vi vi ser fram til å fortsette det tette samarbeid, slik at Norsk kulturråd fortsatt kan gi oss et godt faglig grunnlag for utvikling av kulturpolitikken, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen i en pressemelding fra departementet.

Norsk kulturråd er en statlig virksomhet som har hele landet som virkeområde, og har kontorer både i Trondheim og Bodø, i tillegg til i Oslo. Virksomheten forvalter en rekke oppgaver på vegne av Kultur- og likestillingsdepartementet, og er sekretariat for de kollegiale organene som styrer Norsk kulturfond, Fond for lyd og bilde og Statens kunstnerstipend.

– Kristin Danielsen har ledet Norsk kulturråd gjennom en stor omstillingsprosess, og under hennes ledelse har Norsk kulturråd håndtert nye og omfattende oppgaver. Med sin brede erfaring fra kunst- og kulturfeltet, både som utøvende kunstner og som leder av flere kulturvirksomheter, er jeg sikker på at Danielsen vil fortsette å videreutvikle Norsk kulturråd til et tidsriktig kulturpolitisk organ for hele landet, sier Trettebergstuen.