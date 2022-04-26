Gjest Baardsen slik han framstilles av ukjent kunstner i selvbiografi.

(Foto: Ukjent / falt i det fri)

AktueltMusikken og livet

Forbrytelse, straff og nyhetsformidling: Thor Gotaas i samtale om skillingsviser og fordums forbryteres dramatiske liv

Publisert
26.04.2022
Skrevet av
Guro Kleveland

Ballades Arvid Skancke-Knutsen møter folkeminnegransker og forfatter Thor Gotaas til live-samtale om utenforskap, dramatiske livsløp og storsamfunnet – og om skillingsvisene som sin tids nyhetsformidling. Samtalen blir også publisert i Ballade radio.

Folkeminnegransker og forfatter Thor Gotaas kommer til Riksscenen og snakker med Ballades journalist Arvid Skancke-Knutsen foran publikum. Samtalen tas opp og publiseres i Ballade radio. (Foto: Ole Magnus Kinapel)

Folkeminnegransker og forfatter Thor Gotaas er kjent for et stort publikum av podkastlyttere og bokelskere for å frodig historiefortelling og utømmelige anekdoter – om langrennsløpere og skigåing fra kvaetyggende birkebeinere til OL-løpere i høyteknologisk membran; om taterfolk og norske utvandrere; om utedoer og skillingsviser. Torsdag kveld møter han Ballades utsendte, musikkjournalist, -historiker og forfatter Arvid Skancke-Knutsen.

Og nettopp skillingsvisene er blant temaene Gotaas og Skancke-Knutsen skal samtale om. Før gruppa Stampestuens konsert med utgangspunkt i den nye plata Bak lås og slå snakker de to om forbrytere og omstreifere, om samfunnsforhold på 1800-tallet og om hvordan skillingsvisene skildrer fattigfolks skjebner og kommenterte samfunn, levekår og institusjoner folk helst ikke ville ha med å gjøre.

– Skillingsvisene omhandlet gjerne aktuelle hendelser i tiden. Lenge før radio, TV og Internett – ja, til og med før avisene. De var vårt første massemedium, og nådde også ut til den fattigere delen av befolkningen, etter hvert som de fleste lærte å lese. Det fantes mange kategorier av sanger, der viser om forbrytelser og straff er en av dem, forteller Arvid Skancke-Knutsen.

Arvid Skancke-Knutsen er mangeårig musikkjournalist, musikkhistoriker og forfatter, og skriver fast for Ballade. (Foto: Rannveig Tarberg, Røverstaden)

– Det er dette spennende materialet Stampestuen tar for seg på sin nyeste plate, Bak lås og slå. Her henter de særlig viser fra 1800-tallet – både av og om folk som endte opp på kant med samfunnet. Det inkluderer tekster som er skrevet av noen av datidens mest kjente forbrytere, som Ole Høiland og Gjest Baardsen.

– Samtalen med Thor Gotaas vil blant annet handle om samfunnsforholdene den gangen. Om utenforskap, dramatiske livsløp og reaksjonene fra storsamfunnet. Og om skillingsvisene som sin tids nyhetsformidling – en tradisjon som starter i 1643, og kanskje har vart helt til vår egen tid.

Ballade har dekket skillingsvisene som både musikalsk sjanger, historisk og samfunnsmessig fenomen og viktig mediekanal gjennom en rekke saker. Les den grundige bokanmeldelsen «En forsømt kulturarv: Bøker om skillingsviser formidler helt ny historie om gårsdagens greatest hits» av journalist og forfatter Knut Selsjord, intervju med Anne Sigrid Refsum som tar doktorgrad om skillingsviser og anmeldelse av Maja Gravermoen Toresens konsertforestilling om utvandrerne til Amerika, «Krysning».

Samtalen mellom Thor Gotaas og Arvid Skancke-Knutsen skjer i samarbeid med Riksscenen, der den også finner sted på klubbscenen torsdag 28. april kl. 19.00. Publikum er med i salen, og samtalen tas opp og publiseres senere i Ballade radio. Etter samtalen er det konsert med Stampestuen, samme sted kl. 20.30. Les mer på Riksscenens hjemmesider – om live-samtalen her, og om konserten med Stampestuen her.

Arvid Skancke KnutsenBallade radiopodkastriksscenenskillingsviserStampestuenThor Gotaas

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Flere saker

