To Oslo-klubber med musikkprofil stenger dørene

Siste dans for Khartoum Contemporary Art Center og Godthåb Cafe & Bar.

TØFF VINTER: To klubber som også er kafeer, med konserter og klubbkvelder med særegne musikkprofiler holder sine farvel-arrangement i helga. De to klubbene har hatt dels samme ledelse – og bekrefter til Ballade.no at de stenger på grunn av krevende økonomi med prisvekst etter pandemiårene.

Khartoum Contemporary Art Center i en sidegate fra Torggata har booket DJer og livemusikere man ellers ikke kan oppleve mange andre steder i Norge. Noen kjenner kjellerklubben etter deres Melafestival-arrangement, som blant annet huset eksperimentelle/klassiske asiatiske musikere i fjor. De holder første «The Last Dance»-kveld lørdag 14. januar, med følgende farvel-ord: We wanted to create a space about African and middle Eastern arts and cultures and it became way bigger than that. It became a land mark, a safe space, a heaven, a place to fall in love and listen to music that don’t play at the radio.

«Khartoum» ble starta av kunstneren Fadlabi sammen med Karin Erixon i 2017. Lørdag spiller Teheran-fødte DJ Daeva der. Neste helg spiller duoen Motreb, som lover musikk fra «der revolusjoner starter».

Lenger øst, på Grønland, spiller Rebelle Collective dancehall, afrobeat og hiphop på lørdag. Godthåb Bar & Cafe er helt åpne på at de fortsatt ikke har betalt hyre til flere DJer, og håper å samle inn penger til noen av regningene ved å holde åpent i helga. Godthåb har vært hjemsted for nettopp dancehall-relatert musikk, og for technokvelder med norske DJer.

I en kommentar i Aftenposten skriver journalist Nazneen Østrem-Khan om stenginga av «Khartoum».