Ballade video: Søstre på langtur

Vi legger ut på tur med Klossmajor, Solveig Sørbø og Maria Kjos Fonn, 2AM-DM, SayWhat, The Young Mothers, Warduna og Maktkamp.

Det er ikke så ofte det er premiere på en helt ny norsk opera. Og kanskje enda sjeldnere at den er signert to kvinner i 30-årene. Som ikke akkurat går forsiktig i dørene. «Heroin Chic» er på alle måter en sterk historie, med rusmisbruk og dødslengsel, mørke drifter og dunkle understrømmer i menneskesinnet.

Tirsdag neste uke går teppet opp for en konsertutgave av operaen, som Solveig Sørbø og Maria Kjos Fonn har jobbet med siden 2022. Vi i Ballade ønsker masse lykke til, og håper at vi etterhvert får se dette som en fullskala-sceneversjon her hjemme.

Vi minner ellers om vårt gratisarrangement med videovisninger på Parkteatret i Oslo nå på søndag. Da blir det også en eksklusiv minikonsert med Egil Olsen, samt en solid håndfull med gode og aktuelle musikkfilmer.

Kort sagt: God fornøyelse!

KLOSSMAJOR: Langtur

Premiere!

Klossmajor er på Sony Music Norway. Det er gjennom den fine underetiketten Drabant Music, som drives av Terje Pedersen. Klossmajor slapp i november 2024 sitt tredje album til god mottakelse, og er nå klare med en helt fersk musikkvideo til låten «Langtur». Den er regissert og filmet av Lukas Ligeti.

Klossmajor er frontet av vokalistene Karoline Karlsen, Dorothea Økland og Maja Sørbø. De møttes på Universitetet i Stavanger, der alle tre studerte utøvende jazz-musikk. De startet opp i 2015, og ga i 2022 ut debutalbumet Ordner seg for snille jenter. Alt i 2023 fulgte andrealbumet Alt jeg ikke har – begge nettopp på Drabant Music.

Det tredje albumet fikk tittelen Naturen, og ble beskrevet som en plate med «kontante poplåter, symfoniske ballader, freshe grooves og sylskarpe observasjoner – det hele pakket inn i smakfullt nytenkende trestemt vokal og rap».

Vi tar ellers med at Maja Sørbø er søster til komponisten Solveig Sørbø og sopranen Susanna Wolff. Begge to er aktuelle med den nye norske operaen Heroin Chic, som får verdenspremiere i konsertversjon under Classix-festivalen i Iași i Romania den 25. februar.



SOLVEIG SØRBØ med Susanna Wolff: Teaser fra «Heroin Chic»

Solveig Sørbø har selv skrevet musikken til den blodferske operaen. Hun har også samarbeidet med forfatteren Maria Kjos Fonn om librettoen til Heroin Chic, som er basert på den kritikerroste og mye omtalte romanen til Kjos Fonn fra 2020.

Operaen har vært a work in progress en stund nå, der forskjellige fragmenter og smakebiter har dukket opp i ulike konstellasjoner siden 2022. Det inkluderer fremføringer i regi av VoxLAB, Stavanger K&Mfest og Opera til folket i Oslo. Her i Ballade har Ola Nordal skrevet at «det er fascinerende å følge med på hvordan dette verket sakte bygges opp, bit for bit.»

Solveig Sørbø omtaler fremføringen under Classix-festivalen i Iași som «en konsertant verdenspremiere». Her vil hele operaen fremføres av fem sangere, samt en sinfonietta. Dirigent er Hans Petter Mæhle, som også har fungert som musikalsk rådgiver underveis.

– Dette er min første opera og mitt hittil mest ambisiøse prosjekt, og det har krevd av meg å leve som en slags eremitt i et halvt års tid, sier Solveig Sørbø selv.

– Nå håper jeg at det som snart skal stige til overflaten og deles med verden når ut til mange ører.

Det korte utdraget vi hører i videoen fremføres av Susanna Wolff (sopran), Mirsaeed Hosseiny Panah (santoor), Visobel Black (fiolin) og Sverre Indris Joner (piano).



2AM-DM: Golden Hour

Vi har vist video med heartcore-duoen 2AM-DM tidligere. Det var kortfilmen til låten «We Both Smoke Again», som du kan titte på her. De slapp nylig også en akustisk video for «Golden Hour», som vi gjerne tar en titt og en lytt på.

2AM-DM består av Aksel Krystad og Robin Howard fra Oslo. De har selv sagt at de spiller neo-nostalgisk poprock, med referanser til band som Coldplay, The Killers og Keane. I dag slipper de også sin tredje single, «Hypotheticals», til tross for at de først møttes ifjor.

Utgiver er norske Sony Music, som ellers melder at det er artig å se at logoen og typografien til 2AM-DM får omtale i det internasjonale designmiljøet. Det kan du lese mer om hos det tyske, men engelskpråklige nettstedet slanted.de.

– Vi to er veldig i sync når det gjelder avgjørelser på alle nivåer, sier duoen selv.

– Fornuften får naturligvis noe plass, men vi velger i stor grad å være følelsesstyrte. Det er viktig for oss å ikke overtenke, eller fokusere for mye på alle hypotetiske utfall verken når det gjelder musikken vi skaper eller karrieren vi bygger.

– Vi stoler på at vi, ved hjelp av bandet og samarbeidspartnerne våre, finner vår vei til dem som vil ha musikken vår.



SAYWHAT ft. Cenk Erdoğan: What’s Next

– Hva skjer når en Grammy-vinnende tyrkisk musiker slår seg sammen med Emilie Nicolas’ produsent/ keyboardist, bassisten i Leprous og to jazzmusikere? Er det jazz? Er det world music?

Det er gitarist Steinar Jeffs selv som stiller disse spørsmålene, i anledning av at SayWhat sprenger sjangergrenser på det nye albumet Istansand. Det slippes fredag 28. februar på Lupi Records i Kristiansand.

– Se for deg en tyrkisk gummistrikk dynket i fargerike elektroakustiske klanger, på toppen av en stram, rytmisk groove, fortsetter Jeffs, som spiller i SayWhat med Nicolay Tangen Svennæs (keyboards), Simen Børven (bass) og trommeslager Kristian Frøland.

Det er Børven som kommer fra det progressive metalbandet Leprous fra Notodden. Og Tangen Svennæs, som har spilt sammen med blant andre Emilie Nicolas, Jarle Bernhoft og Ingebjørg Bratland.

– Musikken vår balanserer nok mellom det fengende og det komplekse, med melodiske improvisasjoner, dynamisk samspill – og en god dose pop- og rockestetikk.

Den tyrkiske musikeren Cenk Erdoğan ble med på prosjektet etter å ha hørt bandets første album, Scenery fra 2022. Han er fra Istanbul og har sin egen trio. I tillegg har han jobbet med den svenske perkusjonisten Robert Ikiz i duoen Lahza.



THE YOUNG MOTHERS: Song For a Poet

Det norsk-amerikanske bandet The Young Mothers gir i dag ut sitt tredje album, Better if You Let It på Sonic Transmissions Records. De har blitt beskrevet som noe av en supergruppe et sted mellom jazz, rock, punk og hip hop.

Det hele startet da den norske bassisten Ingebrigt Håker Flaten fra The Thing, Free Fall og Atomic flyttet til Austin, Texas i 2009. Her traff han blant annet trompetisten og rapperen Jawwaad Taylor, som også har jobbet med Shape Of Broad Minds og MF Doom.

The Young Mothers ga ut debutalbumet A Mothers’ Work Is Never Done på deres eget selskap i 2014. Fire år senere fulgte albumet Morose.

– The Young Mothers betyr enormt mye for meg. Det har vært en lang reise å komme dit vi er i dag, etter 10 år, to album og flere turneer, sier Ingebrigt Håker Flaten til Ballade.

– Vi er enormt glade og stolte over denne tredje utgivelsen, og håper vi kan nå ut til nye og gamle kjenninger med musikken vår.

The Young Mothers består her av Jawwaad Taylor (trompet, electronikk), Jason Jackson (tenorsax), Stefan Gonzalez (vibrafon, stemme), Jonathan F. Horne (gitar), Ingebrigt Håker Flaten (akustisk bass) og Frank Rosaly (trommer).

I tillegg hører vi stemmene til Malwina Witkowska og Klara Weiss. Den sistnevnte har også lagd en video til tittelsporet «Better If You Let It», som vi i Ballade video regner med å komme tilbake til neste fredag.

Den over ti minutter lange videoen til «Song For a Poet» er laget av Erik Johannessen.



WARDRUNA: Himinndotter

Wardruna slapp i slutten av januar sitt nye album Birna, der tittelen er et gammelnorsk ord for bjørn. Store deler av albumet utforsker nettopp forholdet mellom mennesket og bjørnen, moderniteten og verdensbildet til eldre kulturer.

– Jo mer jeg tenkte, leste og undersøkte, jo mer innså jeg at dette albumet hovedsakelig burde ha et moderne fokus, forklarer Einar Selvik.

– På Birna prøver vi å nøste opp i den lange og innviklede historien om forholdet mellom menneske og bjørn. Samtidig som vi ser på hvordan vi forholder oss til naturen generelt.

Wardruna har bygd seg opp et betydelig internasjonalt publikum siden debuten med Runaljod – Gap Var Ginnunga i 2009. Birna har alt vært innom albumlistene i Østerrike, Finland, Tyskland, Sveits, Polen, England og USA.

Dette året skal nordmennene spille mer enn 40 konserter i Europa og USA. Det inkluderer en opptreden på Anfiteatro degli Scavi i Pompeii, der Pink Floyd i sin tid spilte.

Wardruna består i dag av Einar Selvik, Lindy-Fay Hella, Eilif Gundersen, HC Dalgaard, Sondre Veland, John Stenersen og Arne Sandvoll. På Birna medvirker også Artemis-koret, Jonna Jinton, Hans Fredrik Jacobsen, Kenneth Lien og Iver Sandøy.

Både Selvik og Hella har vært med på å skrive musikken til det nye albumet, som er utgitt av By Norse Music og Sony Music. Videoen til «Himinndottir» har regi ved Tuukka Koski, og er filmet av Kristian Engelsen.



MAKTKAMP: Permafrost

Det er en stund siden vi har hatt noe skikkelig mørk metalmusikk i denne spalten. Så det gjør vi noe med nå med Maktkamp, som i følge dem selv spiller energisk og melodisk hardcore, metal og punk under banneret smash metal. De debuterte med en EP i 2020, og har siden gitt ut to album og den konseptuelle EP-en «Hatriarkatet». Deres tredje og nyeste album har fått tittelen Mental Razzia.

Oslo-baserte Maktkamp består av Kjetil Elverum (vokal), Kristian Leonhardsen (gitar), Marius Mellby (gitar), Aleksander Melbye (bass) og Sigbjørn Foss (trommer). Bandet spiller neste fredag på John Dee i Oslo, og skal deretter besøke Tromsø og Bergen.

Maktkamp ga i 2022 ut I Affekt, som de selv beskrev som «en vakker og smertefull musikalsk reise gjennom det kritikkverdige». Da nevnte de Kvelertak, The Good the Bad and the Zugly og Ondt Blod som mulige assosiasjoner.

– «Permafrost» er en av de tøffeste låtene på Mental Razzia. Musikalsk er den en veldig spennende blanding av punken vi kommer fra og den progressive, tofjesede metallsounden vi jobber med å utvikle til vår egen, sier bandet selv.

– Noe vi liker spesielt godt med «Permafrost» er hvordan teksten og musikken beskriver den kalde, maskinelle siden av den stereotypiske mannen, og hvordan resultatet av det blir.

Mental Razzia er spilt inn i Red Line Studio på Fornebu med Marius Melleby som tekniker og mikser.



Vi ønsker som vanlig alle våre lesere en god og musikalsk helg. Om du vil tipse oss om en aktuell video, kan du skrive til guro[at]ballade[punktum]no. Merk gjerne e-posten Ballade video.

Som alltid: Ta vare, og ta vare på hverandre. ❤