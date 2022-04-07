Terje Pedersen leder artistutviklinga i Drabant Music.

Musikkselskapet Drabant blir en del av Sony Music

07.04.2022
Siri Narverud Moen

Drabant kjøpes opp av Sony Music Norway. Terje Pedersen tar med seg artistene fra Drabant-stallen over på det utenlandskeide selskapet.

– Etter drøye seks år på egne ben, er det med stolthet og glede vi nå tar steget og blir en del av Sony Music-familien. Sammen med dem skal vi bli en enda bedre og viktigere partner for norske artister og band. Vi ønsker økt fokus, forståelse og utvikling av artist- og repertoarrollen, aller helst i kombinasjon med mer kunnskap om marked og forbrukeradferd. Artistene skal alltid være i sentrum. Vi jobber for dem!
Det skriver A&R og daglig leder i Drabant, Terje Pedersen på facebook i dag.

– Lena Midtveit og jeg begynte samtidig i BMG for 30 år siden, og nå har hun allerede ledet Sony i 20 år. Hun har bygget opp et bunnsolid selskap med masse kunnskap, gode resultater og et godt rykte. Og selvsagt er det ekstra stas å kunne jobbe med Lena igjen. Dette føles på mange måter som å komme hjem, skriver Pedersen. Han viser til dette når Ballade.no spør om oppkjøpet.
Pedersen har jobbet med Grappa Musikkforlag samtidig med Drabant, og sier han kommer til å fortsette å gjøre dette:
– Jeg kommer til å dele min tid mellom Grappa og Drabant, og takker både Sony og Grappa for fleksibiliteten de har vist i denne prosessen.

Pedersen nevner samtidig at de kommer til å gi ut musikk av CC Cowboys, Inge Bremnes, Michael Krohn, Anna Kajander, Ingrid Lovise, Trang Fødsel, Marion Woodseth, Lundevall, Beckstrøm, Folk & Røvere, Tommy Tokyo, Helge Hummervoll, Magnus Børmark og flere i 2022.

