Organist Jon Laukvik tildelt britenes høyeste utmerkelse: The Royal College of Organists Medal

Lørdag 12. mars mottok organist og komponist Jon Laukvik The Royal College of Organists Medal.

Laukvik får utmerkelsen for fremragende bragder som organist, pedagog og komponist, melder The Royal College of Organists (RCO) i England.

For den norske organisten bosatt i Tyskland var hedersbevisningen helt uventet, forteller han til Ballade:

– Gratulerer med The RCO Medal! Dette er en gjev utmerkelse. Hva betyr det for deg å få den?

– Det betyr mye! Og det kom som en stor overraskelse at jeg som nordmann bosatt i Tyskland skulle få denne utmerkelsen fra en engelsk organisasjon. Vi organister er kanskje ikke så vant til å få oppmerksomhet, derfor er dette fint ikke bare for meg, men for alle som arbeider i sammenheng med instrumentet orgel.

Laukvik har siden 1980 undervist ved ulike internasjonale musikkutdanninger: Musikkhøgskolen i Stuttgart, Norges musikkhøgskole i Oslo, gjesteprofessor ved Royal Academy of Music i London og ved Institute of Sacred Music/Yale University i USA. Han har spilt konserter i store deler av verden, er jurymedlem i internasjonale orgelkonkurranser og holder kurs og seminarer i rundt om i Europa og Asia.

Han tror undervisnings- og formidlingsarbeidet er det som har veid tyngst ved utvelgelsen til The RCO Medal.

– Mitt virke som pedagog, i første rekke ved musikkhøyskolene i Stuttgart og Oslo, er sikkert det viktigste. Jeg har jo også utgitt bøker om orgelinterpretasjon av musikk fra flere epoker. I tillegg kommer konserter i flere land og diverse komposisjoner.

Jon Laukvik ble født i Oslo i 1952, og er utdannet ved Musikkhøgskolen i Oslo samt i Köln og Paris. Som 25-åring, i 1977, utmerket han seg spesielt internasjonalt som organist. Han tok førsteprisen og Bach-prisen i den internasjonale orgelkonkurransen i Nürnberg («Internationale Orgelwoche Nürnberg»), og ble samme år prisvinner i den internasjonale orgelkonkurransen under Deutscher evangelischer Kirchentag i Berlin.

Utmerkelsen fra The Royal College of Organists er en stor fjær – blant mange – i hatten.

– Jeg fikk prisen i 2021, men utdelingen kunne ikke finne sted i mars 2021 på grunn av pandemien. Jeg fikk derfor utdelt prisen nå, sammen med prisvinnerne for 2022, sier han.

Prisen ble delt ut i Southwark-katedralen i London sist lørdag, da Jon Laukvik mottok den i selskap med seks andre «distinguished musicians, composers and scholars», slik The Royal College of Organists omtalte prisvinnerne.