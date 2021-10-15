Unge samiske artister coacher i Stjernekamp

Emil Kárlsen og Agnete Saba er aktuelle som dommere i «Stjernekamp» på NRK denne helga. Bli kjent med joikefornyeren Kárlsen.

Det skriver NRK Sápmi på nrk.no. «Stjernekamp» er lørdagsunderholdning der norske artister veksler mellom sjangeroppgaver og vurderes av et dommerpanel – der en av dommerne også har coachet dem igjennom «sin» musikksjanger.

Det er bare noen uker siden vi portretterte Emil Kárlsen (23) her på Ballade.no – en ung, samisk artist som allerede har spilt på den internasjonale urfolksfestivalen Riddu Riđđu Festivála, frontet sitt tidligere band Resirkulert og vært skuespiller. Vi snakka med Kárlsen om generasjonenes forhold til egne tradisjoner, fornorsking og hvordan han vil utvikle samisk musikk, så den ikke står stille.

Emil Kárlsen spilte musikken fra soloalbumet Til søvnfjellet for publikum utafor samiske kjerneområder første gang i høst:

– Tittelen Til søvnfjellet peker på tidligere tider, da samer – og andre – oftere fikk beskjed gjennom drømmer som man måtte tolke for å handle riktig i livet. Tett på liv og død var det store konsekvenser i det å tolke drømmer og det underbevisste rett, forteller han om utgangspunktet for tekstene. Han var en spent bandleder som for første gang presenterte musikken sin for publikum fysisk utafor samiske kjerneområder, vi kaller det bare «her nede»:

– Her nede blir jeg nok å fortelle mer om joik generelt. Om hvem mine besteforeldre – og min mor – var. Og så er det det med samisk kultur: med en gang man gjør noe på samisk, snakker man på en måte for et helt folk. Men jeg håper de som kommer får en ny opplevelse av at dette er noe nytt.

Med seg på scenen fulgte strykerne og bandet fra plata.

– Lydbildet vårt er det som først og fremst presenterer dette som samisk musikk på nytt. Jeg vil løfte den samiske musikkscenen, og ikke gå inn i de samme, nærmest klisjeene, om igjen. Vi gikk inn i studio med en nesten-regel om at vi kun skal bruke akustiske instrument – og så har vi kjørt dem igjennom pedaler og effekter for å lage et snurrig univers.

– Håpet mitt er at lytterne ikke stopper ved at det er samisk musikk, «bare». Jeg synes jo sjøl at musikken min bærer preg av vår tid, den er godt produsert, den er godt spilt inn, og den er veldig billedlig, så folk som ikke kan samisk kan nyte den også.

Noen ganger er joiken hovedelement – andre steder er joiken et sideelement. Og både bestemor – som ikke er her lenger – og bestefar har fått hver sin sang.

Det er mange hull i sjøsamisk joikehistorie, og det har vært mange syn på hvordan Emil skulle gjøre det. Og før han smeltet det sammen i sin nye musikklegering, måtte han gå til tradisjonen. I den grad den fortsatt er der, da.

«Det her med joik, det har nå ikke vi hørt på. Det var gjerne reindriftssama, men det er nå greit at du gjør det.» Slik kan han bli møtt. Det finnes lite dokumentasjon på joik blant sjøsamer:

– Det å være sjøsame og skulle ta tilbake noe så sårt som joik… Jeg har kjent på det, siden det sjøsamiske har vært så hardt fornorska. I starten, da sjøsamene skulle ta kulturen sin tilbake, møtte de som gjorde det motstand både fra sine egne, og fra majoriteten – og fra andre samekulturer. Det har en hard historie, og det er fortsatt mange som gjør det i skjul. I starten kan det være litt overveldende å gå inn i. Men mange har forstått at man trenger de unge inn i joiken, også, sa Kárlsen til Ballade.

Coacher dem inn i joiken

«Stjernekamp»-deltakerne Alexandra Rotan, Bjørn Tomren, Carina Dahl og Jorun Stiansen skal hver og en lære en joik av Kárlsen. Til NRK sier han at det er den de lærer, ikke det å joike i seg sjøl. Særlig Tomren står ut med en bred kunnskap om spesialiserte vokalteknikker fra andre tradisjoner enn sin egen – som for eksempel en annen urfolksgruppes strupesang. Siden Tomren behersker både jodling og strupesang, sier Kárlsen til NRK at:

– Hvis han jodler, så er det stryk, sier Emil.

Joik blir noen ganger assosiert med jodling, og dette kan være sårt for mange. Derfor er dette særlig viktig å skille, beskriver NRK.