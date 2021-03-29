Agnetes angstpop

Agnete Saba har laget popsanger av kampen mot angsten. Klar som et stykke is – men for ofte blir EPen også flat og intetsigende.

Agnete – «Tundra» (EP, Aiko Music)

Min første tanke, ved første strofe, her handler om Anneli Drecker. Herlig å bli minnet på Nord-Norges største stemme i pop, og det kunne vært en hyggelig digresjon, men ligger ikke Agnetes problem på «Tundra» nettopp der? Skulle jeg ikke kjenne på Agnetes sterke historie, hennes vei gjennom mørket, Agnetes potensiale og popdriv? Ikke en annens plate fra tidlig 2000-tall.

Denne EP-en kommer etter at sanger og artist Agnete Saba har fortalt åpent om hvor jævlig angst kan gjøre livet. Hun slo igjennom kjempeung som frontfigur i The BlackSheeps. I 2020 var hun blant artistene som sang hverandres låter i TV-programmet Hver gang vi møtes. Mange har sett med empati og følelsen av tap, på hvilken ung artistkarriere vi kunne sett blomstre, men som hengende i mentale tornekratt. Plata starter med tittelsporet, denne platas beste: Lett i steget, og en isblå stemning i overgangene, før et deilig refreng med plass til både popdrømmer om dans i det fri og bildet av tundraen i en plaget sjels indre.

Og bare for å bli ferdig med denne Drecker-sammenligninga mi: Jeg assossierte til Dreckers stemninger i nevnte, mer enn at de deler samme tittel (Anneli Dreckers solodebut fra 2003 heter «Tundra»). Når Agnete kommer inn på låt nummer tre «Beginning of the End» er også måten å synge på ganske lik, når anslag som i Dreckers ettertankepop er der igjen. Tilfeldig? Ja, det tror jeg! Og det ville kun vært en styrke, om fire av seks låter hos Agnete var sterkere.

Jeg setter pris på partier som blir helt tynne av spisse slag i kontrast mot en pressa bass, som på sangen om starten på å kaste angsten ut. Agnete og produsentene Owen maser rundt i EDM-pop, emo-riff og rytmer fra elektronisk dansemusikk. Det krever god lyd for at det ikke blir slitsomt – men når hun synger om at hun tar fatt på å parkere mørket, har det blitt en fin poplåt som passer i mange sammenhenger du trenger driv; i bilen, på kjøkkenet, til ryggøvelsene i stua. Til dine kognitive skuffer, om det er det du driver og løfter om dagen.

Platas relasjonslåt blir derimot kjedelig. Uten det lille ekstra, motstand eller en medrivende finte, blir «Boo» om en som dukka opp i livet for intetsigende.

Med brei pensel, men få originale farger

Den tunge tida: Forhold til musikk og menneskene som lager den farges ofte av det vi veit om dem. Be meg gjerne vurdere musikk uten alt utenomsnakket, eller … nei. Hadde jeg ikke hørt om Agnetes angst før jeg hørte musikken, hadde faktisk denne EPen stilt enda svakere. Jeg lytter etter kreftene hennes når hun synger om å komme seg over. Klar som et stykke is er stemmen. Men jeg trenger noe mer overraskende for å bli dratt inn. Personlig blir jeg lett ganske irri av RnB-influert vokalpop som skal vrenge ut personlig styrke i ei låt som flyter som sirup – om den ikke er god nok til plassen den krever. Og det er dessverre ikke «Solid», sjølve finalelåta her, den som skulle befeste styrken, vise hvor sterk og hel personaen kom seg ut på den andre sida av problemene. Ei låt som roper, og da snakker jeg ikke bare om vokalteknikk, for det er ingenting i veien med stemmen. Dén er stor og sterk og kunne fyra meg skikkelig opp.

Både låter og beats blir, med unntak av den om tundraen og den om starten på slutten, for flate og snakker lite til meg.