Wolfgang Plagge årets festivalartist på Hovlandfestivalen

Variert og romslig program på festivalen som skal hedre Egil Hovland i Fredrikstads kirker i oktober.

Vi samles til fest. Det er ingen selvfølge i disse Covid 19-tider. Men heldigvis har Egil Hovland-festivalen gode nok lokaler til at vi kan gjennomføre det meste av våre planer, melder festivalen, som finner sted i Fredrikstads kirker fra 16. til 29. oktober.

– Tema for festivalen er fellesskap. Året 2020 har vist oss at det å kunne samles ikke kan tas som en selvfølge. Mange av oss har mistet noe vi hadde kjært; vi har kjent på redsel og uro når vi har møttes. Ikke forventning og glede som er det normale. Vårt program er variert og romslig. Men felles for det hele, er et ønske om å løfte opp Egil Hovlands navn. Vi hyller en av gigantene i norsk musikkliv samtidig som vi lar oss inspirere og fornye, forteller festivalen på hjemmesidene sine.

Komponisten og organisten Egil Hovland (f. 1924 på Mysen, d. 2013 i Fredrikstad) har betydd mye for norsk musikk- og organisasjonsliv. Her i Ballade skrev vi om Hovland ved åttiårsdagen i oktober 2004: Gjennom sitt virke som organist og kantor har Egil Hovland i alle år vært en av de viktigste kildene til fornyelse av liturgien for Den Norske Kirke. Et stort antall av hans salmer, korverk, orgelverk, orgelforspill og annen liturgisk musikk er i kontinuerlig bruk i norske gudstjenester. Musikken hans brukes også i kristne grupperinger utenfor statskirken. Hovland skrev også musikk til kong Haralds og dronning Sonjas signingsferd som kongepar i 1991.

Store norske leksikon forteller at han var «en av de betydeligste, mest allsidige, mest produktive og hyppigst fremførte norske komponister i nyere tid», at han var «en dyktig organist og en sentral skribent og organisasjonsmann», og at han skrev «en stor mengde orgelkoraler, koralforspill og -partitaer, introitusmelodier og salmemelodier». Videre at han er «den fremste bidragsyteren til Norsk Salmebok, med 51 melodier, og flere andre har funnet sin plass i salmebokens tillegg, Salmer 1997». Hovland hadde verv i Norsk Komponistforening og TONO, fikk Statens kunstnerstipend i to runder på 50- og 60-tallet, og ble utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden 1983 og til kommandør 2005.

Årets festivalartist er Wolfgang Plagge – pianisten, organisten, komponisten og musikkformidleren som nylig fylte 60 år og som har vært et kjent navn i både norsk og internasjonalt musikkliv i 50 av dem. Plagge skal delta på festivalen med «sin virtuositet, kunnskap og sitt vinnende vesen», skriver festivalen, som innebærer blant annet «Ønskekonserten» ved lunsjtid med Domkirkens Jentekor, foredragskonsert med musikk av Jens Bugge Olsen og «Sanger med og uten ord», en hyllest til Egil Hovland med musikk av Egil Hovland og Wolfgang Plagge, koret Senza Rigore og Birgit Gudim Søland på sang.

Den samiske komponisten og vokalisten Torgeir Vassvik er et annet navn som preger festivalprogrammet, og sammen med bandet sitt spiller han konserten «Urstemmen – joik i kirkens rom». Under fjorårets Hovland-festival var han solist under avslutningen og fremførte Anniken Paulsens «Desiderata».

Innenfor spennet mellom Plagge og Vassvik er det en rekke andre små og store konserter på programmet, blant annet «en liten perle», som festivalen beskriver det som, når festivaldikter Casper André Lugg og cellist Liv Frengstad møter hverandre i samspill.

Andre artister er Det Norske Blåseensemble, Borg vokal, Borg Domkor, Dagfinn Klausen, Dan René Dahl, Guttorm Guleng, Neon Vokal, Lars Tore Bøe, Oddgeir Berg trio, Borge Musikkorps, kor fra Ung Kirkesang og flere.

Helt til slutt har festivalen en oppfordring:

– I disse tider er alt usikkert. Men det vil, til tross for begrenset plass, være godt med seter i våre kirkerom. Er du klok, kjøper du billett via Fredrikstad kino så raskt som mulig.