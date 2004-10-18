Egil Hovland: En stor kirkemusiker fyller år

Egil Hovland fyller 80 år i oktober. Komponisten og organisten har i alle år vært et kraftsentrum i musikklivet i Fredrikstad, men hans klare, stringente og gjenkjennelige tonespråk har nådd ut både nasjonalt og internasjonalt, særlig gjennom hans innsats som salmekomponist. I anledning dagen har Simax timet utgivelsen av en CD med Hovlands opera «Fange og Fri», som skildrer miljøet rundt den norske vekkelsespredikanten Hans Nielsen Hauge . Hauges karakteristiske kombinasjon av sosialt engasjement, politisk bevissthet og formidling av evangeliet reflekteres også i Hovlands virke. – Jeg vil gjøre operahuset til et kirkerom og scenen til en prekestol, har Hovland sagt om verket.

Av Hild Borchgrevink

Mannen kommer nemlig ikke fra noen høykirkelig familie. Egil Hovlands far var pølsemaker og engasjert i vekkelsesmiljøet i Østfold. Han dirigerte kor i misjonshuset, og sammen med misjonshusets harmonium ble det Egil Hovlands første møte med musikk. . – Jeg satt på første benk, dinglet med bena, og hørte på koret som far ledet, forteller Hovland til TONO-nytt i forbindelse med fødselsdagen.

Han fikk musikkundervisning tidlig, og ble engasjert som organist i Glemmen kirke fra 1942. Etter krigen ble han student ved musikkonservatoriet i Oslo. Han ble elev av Bjarne Brustad og studerte senere også komposisjon med danske Vagn Holmboe, Aaron Copland og Luigi Dallapiccola.

Gjennom sitt virke som organist og kantor har Egil Hovland i alle år vært en av de viktigste kildene til fornyelse av liturgien for Den Norske Kirke. Et stort antall av hans salmer, korverk, orgelverk, orgelforspill og annen liturgisk musikk er i kontinuerlig bruk i norske gudstjenester. Musikken hans brukes også i kristne grupperinger utenfor statskirken. Hovland skrev også musikk til kong Haralds og dronning Sonjas signingsferd som kongepar i 1991.

Alle landets skoleelever og menigheter kjenner ”Måne og sol”. Denne salmen med tekst av Britt Hallqvist skrev Hovland etter å ha fått vite om at hans venn Olaf Hillestad var død. Til TONO-nytt forteller han at han var usikker på om melodien var for enkel, men at den kom til ham nesten som en åpenbaring og at han dermed tok sjansen og skrev den ned.

Britt Hallqvist fikk senere også skrive librettoen til operaen ”Fange og fri”. 18. oktober lanseres den på en dobbelt-CD med Den Norske Operas solister og kor. Hovedpersonen i operaen heter Johannes. Vi følger hans kamp med statsmakt og kirke, hans engasjement for å nå frem med sitt budskap både på det åndelige og praktiske felt, og venneskarenes tro på og beundring for ham.

Hans Nielsen Hauges karakteristiske kombinasjon av sosialt engasjement, politisk bevissthet og formidling av evangeliet reflekteres også i Hovlands bakgrunn. Hans Nielsen Hauge var fra Østfold, og det var i Fredrikstad i 1796 at denne omreisende forkynneren for første gang ble arrestert av politiet for brudd på konventikkelplakaten.

Urpremieren på ”Fange og Fri” var i 1995, i Johanneskirken i Bergen i forbindelse med Festspillene. Operaen har nådd og engasjert mange både i og utenfor operamiljøet. Mange arrangører ville ha oppsetningen rundt om i landet. En av de mer spesielle oppsetningene var den som fant sted på ‘Cellulosen’ i Vestfossen. I Vestfossen var Hans Nielsen Hauge aktivt med på å sette i gang lokal industri. I anledning oppsetningen av ”Fange og fri” ble en cellulosefabrikk renovert og ble scene for oppsetningen. Operaen er også blitt spilt på Bredtvet i Oslo, der Hauge bodde de siste årene av sitt liv.

Hovland er blitt tildelt flere æresbevisninger. I 1983 ble han Ridder av St. Olavs Orden for sin innsats som komponist og utøver.

Mandag 18. oktober klokken 12.00 lanseres innspillingen av ”Fange og fri” i Per Krogh-salen i Operaen, sammen med en markering av komponistens fødselsdag. Kunstnere fra Operaen medvirker med utdrag fra ”Fange og Fri” og andre verk av Hovland.