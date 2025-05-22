Håkon Hammer Dokkhuset

Håkon Hammer er ny leder av Dokkhuset Scene i Trondheim.(Foto: Anthony Sabado)

Ny leder ved Dokkhuset Scene i Trondheim

22.05.2025
Guro Kleveland

Kulturarbeider, musiker og musikkviter Håkon Hammer starter i jobben 1. august.

Håkon Hammer kommer fra stillingen som avdelingsleder for kultur i Orkland kommune i Trøndelag. Han har bred erfaring og et stort nettverk på musikk- og scenekunstfeltet, forteller Dokkhuset i en pressemelding, med bakgrunn fra både booking, publikumsutvikling, markedsføring, kulturforvaltning, pedagogikk og ledelse.

Hammer har også jobbet utøvende som storbandleder og saksofonist, men med hovedtyngde innen musikk gjennom sin master i musikkvitenskap fra NTNU.

Dokkhuset Scene er en regional musikkscene og kulturinkubator, med en bred kunstnerisk profil som dekker jazz, kammermusikk, samtidsmusikk, folk og beslektede musikkarter. Håkon Hammer tar over som leder for Dokkhuset 1. august.

daglig lederDokkhuset SceneHåkon Hammer

