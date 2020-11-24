Kritiserer stimuleringsordning: – Nyskapinger og sysselsetting avslås

– Vi er veldig overraska over at stimuleringsordningen ser ut til å bli tolket som en kompensasjonsordning. Det sier strømmeprodusentene Vierlive. Arrangører er oppgitt over lite nyskaping som følger av den krisepakka som skulle stimulere til aktivitet.

Arrangørene av denne ukes dokumentarkonsert med Frida Ånnevik, Min plass, (les mer her) får ingen koronamidler fra staten. Det samme gjelder onlinehybrider de produserer med musikk av og med Sondre Lerche og D.D.E.

Siden de ikke opplever færre fysiske deltakere som følge av koronanedstenging er de ikke støtteberettiga. Arrangørene reagerer og spør hva staten egentlig vil det skal stimuleres til.

Hybridkonserter, der publikum får noe mer enn konsert med Sondre Lerche, Frida Ånnevik og D.D.E., er avvist i støtteordninga som skal skape aktivitet blant kulturarrangører. Vierlive er selskapet som produserer de nye konsertene som blander inn andre format, som dokumentarfilm og musikal. I Ånneviks tilfelle henger filmmaterialet sammen med musikken som blir framført – likeså i D.D.E.s nye julemusikal, som spinner handling rundt gruppas sanger. De reagerer på at deres trygge, nye formater blir avvist, mens artister og arrangører som produserer fysiske konserter kan få betalt for publikum som ikke kommer.

Vierlive skriver blant annet:

– Vi er veldig overraska over at stimuleringsordningen ser ut til å bli tolket som en kompensasjonsordning av Kulturrådet. Er ikke formålet med ordningen nettopp å stimulere til økt aktivitet i kultursektoren? Slik det ser ut for oss så har Kulturrådet tolket stimuleringsordningen som en kompensasjonsordning for tapte billettinntekter?

Kommunikasjonsrådgiver i Kulturrådet, Thomas Hansen, skriver til Ballade.no:

– Formålet med ordningen er å stimulere til at kulturarrangementer som rammes av koronarestriksjonene likevel kan gjennomføres. Det er naturlig nok i hovedsak fysiske arrangementer som rammes av disse restriksjonene. Arrangementer som ikke rammes av koronarestriksjonene må søke andre ordninger.

Derfor avslår de søknadene som Vierlive har skrevet på vegne av artistenes produksjoner.

– Dette gjelder digitale arrangementer med Frida Ånnevik, D.D.E. og Sondre Lerche.

Gard Mortensen i Vierlive utdyper til Ballade:

– Dette var vel ikke meninga med ordningen? Da burde ordningen tituleres kompensasjonsordning. Selv om det jo utad høres langt mer progressivt å kalle det stimuleringsordning.

Lys-arrangør er oppgitt

Også en annen arrangør, Anastasia Isachsen, kunstnerisk leder og grunnlegger av den avlyste lysfestivalen Fjord Oslo, er oppgitt – av samme grunn:

– Selv om vi er en kulturbegivenhet som ivaretar hele verdikjeden, som er hovedmålet for ordningen, kan vi ikke søke. Grunnen er at festivalen vår er gratis for publikum.

Isachsen er selv kunstner, og samarbeider også med musikere. Hun mener ordninga resulteter i lite nytt.

– Dette er ikke stimulering, men en ordning som kompenserer for publikum som ikke kommer, den kompenserer for den gamle normalen, sier Isachsen til Ballade.

– Jeg mener at ordningen fortjener all kritikk den har fått fra bransjen, og må revideres for å åpne for andre typer kunst- og kulturprodukjoner som også ivaretar hele verdikjeden og som faktisk kan invitere publikum. Jeg er skeptisk til at den er så snever, hjelper stort sett bare sceneproduksjoner. Hvis den hadde vært en reell stimuleringsordning, kunne vi søke ekstra midler til å tilpasse Fjord Oslo til nye koronarestriksjoner. Men vi måtte avlyse fordi vi ikke kunne gjennomføre i opprinnelig format og ikke har råd til å utvide fordi vi ikke kan søke engang, beskriver festivalsjefen.

Isachsen sier festivalen hennes kunne tilpassa antall dager, som eksempel på endringer, men har med andre ord ikke søkt.

Skape noe i krisen

I sin klage skriver Vierlive videre at artistene Frida Ånnevik, D.D.E. og Sondre Lerche er kunstnere som har klart å snu krisen til en katalysator for å skape noe nytt. De har forstått at når de ikke kan ha like mange fysiske publikummere som de ellers ville hatt, så kan de benytte direktestrømming til å nå publikum på en helt ny og annerledes måte. Dette stimulerer til økt aktivitet i bransjen, mener produsentene.

Vierlive mener også at deres produksjoner bidrar til å opprettholde aktivitet for publikum, samtidig som de sysselsetter kulturarbeidere som ellers har alternativet å gå på dagpenger eller NAV – og at de styrker norske rettighetshavere, framfor amerikanske strømmeplattformer. Videre skriver de:

«Vi får høre fra både Asia og Amerika at Norge er en ledestjerne. Vi har fått et raffinert og sofistikert publikum som stiller stadig strengere krav til kultur på nett. Det er bra! Det som vi er mest stolt av er at vi i perioden har sysselsatt og kjøpt tjenester fra norske kulturarbeidere gjennom over 70 arrangementer for over NOK 13 millioner kroner. Jeg vil tørre å påstå at denne aktiviseringen av kulturnæringen har skjedd på tross av offentlige etater og institutter og ikke på grunn av. Det er et tankekors og trist. Nå oppleves det smått absurd, og faktisk rimelig utmattende, at vi ikke får tilslag på søknadene vi sender inn med en oppriktig glød og et ønske om å skape noe nytt og fint, samtidig som vi sysselsetter frilanskollegaene våre i kultursektoren. (…) Kravet om billettering til arrangementene er allerede uttalt i dagens stimuleringsordning, så når vi ønsker å selge tilgang til en direktestrømmet filmatisk konsertopplevelse med Frida Ånnevik, forstår vi virkelig ikke hvordan det ikke faller under ordningen.»