Trondheim Sinfonietta i Rosendal Teater, dirigert av Halldis Rønning, i 2021. Nå har de kutta og stokka om bokstavene.(Foto: Thor Egil Leirtrø)

Hva skal barnet hete? – Sitron!

31.10.2022
Siri Narverud Moen

Spennende navneendring, si. Si. Tron.

Trondheim Sinfonietta har skiftet navn til SiTron. Det leser redaksjonen på Facebook.

Et Sinfonietta er et «miniorkester», altså et ensemble med strykere og andre instrumenter du ellers finner i et fullt orkester.
– Sitron … Jøss. Måtte tygge litt på det, og sjekke kalenderen, men dette kan jo funke, mener Ballades avdeling for kunstmusikk og frukt.
Og navneendringa var altså notert for 1. november, ikke 1.april, si!

Nye hjemmesider følger med ny logo og nytt navn, og lanseres i morgen 1. november.
– Takk til alle som kom på Dokkhuset og delte kvelden med oss! Det nye navnet fikk en sprudlende dåp på Dokkhuset Scene nå i kveld, og festen er nettopp satt i gang – med alt annet enn sur stemning. Det skriver ensemblet om navnefesten på sin facebook. Den ble ledet av Per Ananiassen.

