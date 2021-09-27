Skal finne veien for europeisk musikkbransje

– Rettigheter og inntekter bør blir mer gjennomsiktig. Én norsk manager er plukket ut til å være med og peke ut fremtiden for europeisk musikkbransje.

Jørgen Avsnes fra det norske managementet Made er glad for å gå fra Zoom til personlige møter igjen på Reeperbahn Festival – som akkurat avsluttet i Hamburg. Her var han for å restarte Red Moon-lanseringen som pandemi-havarerte. Men også «redde» den europeiske musikkbransjen – som medlem av den nyoppstartede task force.

– Vi skal finne ut hvordan den europeiske musikkbransjen kan bli bedre. Identifisere problemer, og finne løsninger på dem, forteller Made-manageren når Ballade møter han i Hamburg.

Vi møtes utenfor Imperial Theater, hvor Mades artist Red Moon har get-in og skal spille samme kveld. Han kommer rett fra en morgen-workshop med European Music Business Task Force (EMBTF), ledet av danske kaospiloter.

Fra showcase til showcase

Avsnes ble plukket ut i sommer til å delta i dett europeiske bransjeprosjektet. Etter ett digitalt introduskjonsmøte møttes deltagerne for første gang fjes til fjes under festivalen Spot i Danmark for en uke siden. Etter Reeperbahn var planen å møtes på den beslektede Iceland Airwaves, men hva som skjer nå, når festivalen er avlyst, er ennå usikkert. I januar neste år skal ihvertfall prosjektet rundes av på Eurosonic i Nederland.

Music Cities Network, initiativtakere, beskriver deltagerne som «up and coming» bransjeprofiler som skal legge ut på en sameuropeisk ekspedisjon for å finne svar på «hvordan kan man «booste» europeisk musikk innenfor Europa». Tolv personer fra åtte land er med i gruppa, og deltagerne dekker hele bredden i bransjen.

Ønsker å gjøre en forskjell

– Nå har vi vært i det som kalles «discovery mode», så alt er veldig åpent. Vi har snakket om problemer vi selv har opplevd på hver vår kant, men også intervjuet kolleger på Spot om hva slags «issues» de opplever. Men vi har sittet mye i ring, og spredt idéer utover gulvet. Det er kaospilotene som styrer, og de skaper rom for oss til å mene og fundere. En av oppgavene vi fikk på Spot var å identifisere «what’s the job thats need to be done?». De brukte Disney World som eksempel, hva er deres «job to be done», hva er deres oppgave? Jo, å få familier til å rømme fra virkeligheten en liten stund. På samme måte må vi definere vår jobb.

– Men, bare for at jeg skal forstå…

– Jeg skjønner at det er litt vanskelig å forstå. Jeg har brukt hele Spot, og tiden frem til nå for å forstå hva det handler om selv. Det er litt vagt foreløpig, men det kommer til å bli mer spisset etterhvert, ler Avsnes.

– Personlig er jeg med for å få et større nettverk, samtidig som jeg har et håp om å kunne gjøre en forskjell. At det vi lander med er noe som vil bidra til et bedre samarbeidsklima i Europa, eller forbedre vilkårene for europeiske artister.

– Har du et eksempel på hva et «problem» kan være?

– Jeg synes for eksempel vi bør ha en mer gjennomsiktig modell for hvordan rettigheter og inntekter fordeles. Ikke bare når det gjelder Spotify og streaming, men alt fra innspilt til live musikk. Men også gjøre det mer forståelig for fans, at de forstår hvordan bransjen er satt opp og hvordan artistene tjener penger.

– Hvorfor er det viktig at fans forstår det?

– For vanlige lyttere spiller det kanskje ingen rolle, men for de som virkelig er fan av en artist kan det være nyttig å vite mer om hvordan de kan bidra for at artisten de liker kan fortsette å være artist. Da kan det hjelpe at fans forstår hvordan artisten tjener penger, mener Avsnes.

Starter på nytt

– Om det faktisk kommer noe konkret ut av dette til slutt blir spennende å se. Uansett har vi som deltar fått ett mye bedre nettverk enn det vi hadde. Og nettopp nettverking er den andre grunnen til at jeg er her på Reeperbahn Festivalen. Jeg har ikke vært i Tyskland som manager før, og Red Moon er signert til to tyske publishere. Jeg møtte en av dem i går og skal møte den andre i dag.

Hva håper du å få ut av besøket, på vegne av Red Moon?

– Å knytte båndene tettere med det tyske markedet. Men også å få med Decca Records i England (som har signert Red Moon, journ. anm.) på at vi skal satse litt større, også utenfor UK. Og få Universal i Tyskland (Decca eies av Universal Music Group, journ. anm) å få de til å jobbe mer med henne.

Han har stor tro på Joanna Deborah Bussinger, tidligere kjent som Debrah Scarlett, sitt nye prosjekt i Tyskland.

– Hun kan gi intervjuer på tysk, har bodd lenge i Berlin og har tysk publishing. Det er absolutt styrker vi kan utnytte.

Red Moon skulle egentlig spille på Kantine am Berghain i Berlin kvelden før Reeperbahn Festivalen. Men konsertstedet holder stengt til november på grunn av pandemien, og konserten måtte avlyses. Red Moon skal derimot tilbake til kontinentet å turnere med den færøyske artisten Eivør som support i Oktober.

– Eivør trekker et større publikum og da er det flere som får sett Red Moon. For at det skal gå økonomisk spiller hun de fleste datoene alene, men i Berlin og noen andre utvalgte byer vil vi bruke bandet hun har øvd med og spiller med på Reeperbahn Festivalen.

Pandemien kom ubeleilig for alle. Men Bussinger rakk knapt å lansere Red Moon før alt måtte legges på is.

– Vi lanserte Red Moon i januar 2020, så skjedde covid. Det har stoppet oss fra den reisevirksomheten vi planla. Vi skulle gjerne vært i Tyskland på et tidligere tidspunkt. Hun var booket til Reeperbahn Festivalen i fjor, men det ble flyttet til i år. Det siste hun gjorde var å spille på JaJaJa i London, i februar 2020, rett før alt stengte ned. Det skulle være starten, og vi skulle selge henne inn, og så ja… Det var dårlig timing. Alle fikk panikk, og JaJaJa ble fort glemt. Nå gleder vi oss til å komme igang igjen.

Fysiske møter fortsatt viktigst

– Hvordan opplever du at bransjen generelt ser på utlandet nå? Sitter man på gjerdet eller er man i full gang igjen?

– I full gang tror jeg ikke vi er. Vi er forsiktig i gang. Det er forsatt mye usikkerhet knyttet til reisevirksomhet. Foreløpig, blant våre artister, er det bare Aurora og Sigrid som så smått har begynt å komme i gang igjen. Men det er ikke bare reiserestriksjonene som skaper problemer, jeg tror også det må åpne litt mer før publikum blir trygge og virkelig vil gå på nye band sine konserter.

Avsnes er glad for å kunne møte kolleger igjen, men legger ikke Zoom helt på hylla.

– Jeg tror fysiske møter er veldig viktig for å bygge nettverk. Å møte noen for første gang på Zoom er en utfordring. Vi har noen artister hvor vi jobber med team vi ikke har møtt enda. Det er noe av det første vi må gjøre nå, å møte dem, så artisten og de vi jobber med får et personlig eierskap til prosjektet. Det var jo folk som brukte Zoom tidligere også, men flere som har vært skeptiske har innsett at det kan fungere, spesielt for oppfølging av prosjekter. Det har blitt ett nyttig verktøy for bransjen.

