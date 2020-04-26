Moddi donerer sang til barna i Moria

– Teksten handler om hvor hjelpeløs man føler seg når man ser urett i verden og føler at man ikke kan gjøre noe med det. Det som trengs er politisk handling, sier Moddi. Hans nye «Ikkje en sang» donerer han til flyktningene i Moria.

– «Ikkje en sang» er en musikers ærlige bekjennelse om egen tilkortkommenhet i møte med den brutale virkeligheten, sier Moddi om den nye sangen sin, som ble sluppet lørdag kveld gjennom aksjonen Evakuer barna fra Moria nå.

Da koronakrisen traff landet var Pål Moddi Knutsen i studio i Ålesund for å spille inn sitt neste album, Det nye nord. Men i stedet for å fullføre albumet ble sangeren og låtskriveren fra Senja nødt til å tenke nytt. Samtidig raste debatten om flyktningleiren Moria og Norges ansvar for å ta hånd om enslige mindreårige på flukt fra sitt eget hjemland.

– Egentlig skulle ikke sangen gis ut før til neste år, men det er jo nå den er aktuell, forteller Moddi i en pressemelding fra managementet. – Det at økonomien har kollapset i musikkbransjen betyr ikke at verdien av musikk er noe mindre. Jeg håper denne sangen kan være med å rette oppmerksomheten vår mot en av de mest vanskeligstilte i en allerede vanskelig tid.

I koronakarantenen har Moddi allerede spilt inn over 300 000 kroner til Kirkens Nødhjelp gjennom en strømmekonsert fra sin egen stue, samt bidratt i avisen Vårt Lands salmedugnad, med over 120 000 visninger av den nykomponerte «Havsalme» på noen få uker. Nå kommer altså «Ikkje en sang», som er til støtte for hjelpeorganisasjonen Dråpen i havet.

– Teksten handler om hvor hjelpesløs man føler seg når man ser urett i verden og føler at man ikke kan gjøre noe med det. Grasrotbevegelser og aktivisme er fint, men det som trengs er politisk handling. Alt for ofte sitter maktmenneskene og toer sine hender, samtidig som de snakker om hvor fint det er at folk engasjerer seg. Men det er de som sitter med nøkkelen til virkelig forandring.

Tekst og meldodi av Pål Moddi Knutsen

IKKJE EN SANG

«Det der kan du skrive en sang om», sa han

då det første liket rak i land.

En båt va kvelva med søtten om bord,

søtten menneska som aldri kom fram.

Søtten skjebna med sjyen som grav,

fanga på flukt over åpent hav.

Det va ly førr stormen dem trengte,

ikkje en sang.

En sang e et våpen, det har eg bidd sagt,

men ka hjelpe vel sang imot våpenmakt?

En spinkel stemme mot iskaldt bly?

Gitarstrenge uten klang?

Så sei det til han som har møsta et land.

Har fått håpet knust av ei jernhand.

Det va venna i nøda han trengte,

ikkje en sang.