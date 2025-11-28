Velkjent trommeslager, produsent og kulturbyråkrat Roger Johansen er ny direktør for Stormen konserthus i Bodø.(Foto: Privat)

Roger Johansen ny direktør i Stormen

28.11.2025
- Red.

Musikeren, produsenten og kulturbyråkraten skal lede konserthuset mot en bærekraftig fremtid.

– Stormen står i en tid med store økonomiske utfordringer. Vi trenger en direktør som både har god forretningsforståelse og samtidig kan være med å utvikle et variert og inkluderende kulturtilbud. Det har vært viktig for oss i prosessen, sier styreleder Rita Lekang i en pressemelding.

I dag ble det offentliggjort at Roger Johansen (53) fra Bodø blir den nye direktøren for konserthuset, som er del av Stormen Kulturkvartal med flere arenaer for kunst og kultur.

– Jeg har jobbet tett med konserthuset i mange år, og her finnes det en fantastisk kompetanse, sier Johansen. – Det gjøres mye bra og jeg ser frem til å bidra til å forsterke det, samarbeide med det lokale kulturlivet og utvikle Stormen videre som møteplass i årene som kommer. Det er et lagarbeid jeg virkelig ser frem til.

Roger Johansen tiltrer stillingen 15. februar, og vil ha særlig fokus på å skape et bærekraftig konserthus fremover:
– Jeg tror det blir fint å få sett på konserthuset med nye briller. Jeg har kalt det Stormen 3.0 siden jeg blir den tredje direktøren, sier han, og forteller videre at målet er å styrke «det som allerede er veldig bra» og å se på hvordan huset kan være bærekraftig i årene som kommer – en oppgave han kaller avgjørende for at Stormen skal kunne fortsette å være en møteplass for kulturlivet og for Bodø.

Johansen kommer fra stillingen som seniorrådgiver i Kulturdirektoratet, avdeling Bodø. Han har vært profesjonell musiker i over 30 år, og har et omfattende nettverk i norsk musikkliv. Han omtales som en av landets mest brukte jazztrommeslagere, med et sterkt engasjement for det lokale kulturlivet i Salten. Roger Johansen har også vært fylkeskultursjef i Innlandet (daværende Oppland) og musikkprodusent for skolekonserter i Rikskonsertene (lagt ned i 2015 og gjort om til Kulturtanken i 2016, red.mrk.). Han er godt kjent i Bodø også fra Stormen bibliotek, der han var programansvarlig og leder for ansatte.

– Vi er svært heldige som har funnet en person med en så bred og sterk kompetanse. Han kombinerer musikalsk erfaring og et stort nettverk med god lederforståelse og strategisk blikk, og ikke minst har han en raus og inkluderende væremåte, sier styreleder Lekang.

Det var totalt 10 søkere til stillingen, opplyser styret.

 

