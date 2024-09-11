Fargespill – prosjektet, metoden, forestillingen og organisasjonen – kommer til Stormen konserthus i Bodø. Forestillingen samler 100 barn fra Fargespill Nord-Norge, Bodø Rhythm Group og Arktisk Filharmoni til en av de største satsingene under kulturbyåret Bodø 2024.(Foto: Øyvind Toft)

Arktisk Filharmoni – orkesteret for klimakamp, pub-kjærlighet og dramatisk industrihistorie

11.09.2024
Jens-Eirik Larsen

Arktisk Filharmoni tilpasser seg både en vid geografi og et bredt spekter av tverrkunstneriske musikkopplevelser.

SE OGSÅ hovedsaken om Arktisk Filharmoni og samarbeidet med forfatter Maja Lunde, «Den politiske filharmonien»

Orkesteret gjør mye som ikke krever politiske analyser. Lundes litterære og politiske tale om klodens økologiske kollaps og at det er vårt ansvar å fikse situasjonen, står i en særstilling. Forestillingen spilles i tidsrommet 12. til 20. september (Tromsø, Harstad, Sortland, Leknes og Bodø).

Den 14. september inviterer symfoniorkesteret sammen med Bodø Rhythm Group hundre barn til å dele sine drømmer, historie og fortellinger, på tvers av språk, bakgrunn og røtter i Stormen konserthus i Bodø. Fargespill er et prosjekt som musiker og komponist Ole Hamre utviklet som en Festspillene i Bergen-forestilling i 2004, og som siden har blitt en metode for utveksling av global kulturarv gjennom musikk og dans. I dag er Fargespill en organisasjon som jobber over hele landet, og nå blir det en stor, felles forestilling med Fargespill Nord-Norge, der kompanier fra hele regionen bidrar. Fargespill er en av de største satsingene under kulturbyåret Bodø 2024.

Den 26. september sitter orkesteret klar med historien om Tandbergs Radiofabrikk, et norsk industrieventyr skapt av Bodø-mannen Vedbjørn Tandberg gjennom over 40 år. Også det i Stormen. Forestillingen har sitt navn Sølvsuper 24, fra fabrikkens beste radioapparat, i produksjon fra 1937 til 1977. For å gi industrieventyret liv samarbeider orkesteret med Nordland Teater og Bodø2024.

Fra den store opera- og operettekatalogen, tas Czardasfyrstinnen med på både Piccadilly pub Bodø (11. oktober) og på dinner-date på Maskinverkstedet restaurant i Tromsø (16. oktober).

Bodø Sinfonietta (orkesterets Bodø-avdeling) tar publikum med på et møte med musikken til tyske Kurt Weill og USAs George Gershwin. Symfoniorkesteret har satt sammen «symfoniske folkesanger» fra Tyrkia, Aserbajdsjan, Italia og USA. Dette fremføres både i Tromsø og i Bodø. Dirigent er italiensk-tyrkiske Nil Venditti, og den polske mezzosopranen Hanna Hipp er solist.

