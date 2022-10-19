Norsk jazzforum vil ha nominasjoner til prisene sine

Jazzprisen 2023 åpnet for nominasjoner.

I april 2023 arrangerer Norsk jazzforum for aller første gang Jazzprisen, en prisutdeling og festaften for hele jazzmiljøet. Nå er det åpnet for nominasjoner til alle de 11 jazzprisene. Nominasjonsfrist er 15. november 2022. Ballade skrev om den kommende utdelinga da prisen ble opprettet, den finner sted under Norsk jazzforums landsmøte i april (bildet er fra lanseringa og utdelinga av hedersprisen, se over).

Lørdag 15. april blir det festaften i Ibsenhuset i Skien når Jazzprisen arrangeres for aller første gang. Jazzprisen skal hylle det grenseløse jazzmangfoldet her i landet, som gjennom mange tiår har satt avtrykk og fått stor anerkjennelse internasjonalt.

– Med Jazzprisen ønsker Norsk jazzforum å løfte fram jazzen i alle dets former, til nåværende så vel som gryende publikummere. Jazzprisen er et initiativ for å bygge opp under aktivitet, miljøer og positive tilvekster lokalt og nasjonalt, forteller prosjektansvarlig i Norsk jazzforum, Roy Jahrn Holtan.

Norsk jazzforum skriver at de håper hele miljøet lar seg engasjere til å nominere kandidater til alle elleve priser. Nominasjonsfrist er 15. november 2022. Ulike fagjuryer vil avgjøre vinnere av jazzprisene som deles ut under et arrangement i Skien 15. april 2023. Buddy har siden 50-tallet vært den høyeste utmerkelsen i det norske jazzmiljøet, og den innlemmes nå i Jazzprisen sammen med Årets jazzklubb, Storbandprisen og en rekke nye priskategorier. Jazzprisen skal hedre musikerne, men også andre aktører i miljøet. Mer om priskategorier og skjema for nominasjoner her.

Jazzprisen og Norsk jazzforum har med seg NRK som mediepartner.

– Jazzprisen er i tråd med vårt ønske om å løfte nettopp norsk musikk. Norsk jazz er høyst levende, premissgivende og i tillegg svært anerkjent i utlandet, derfor er det naturlig for oss å være til stede her, sa musikksjef (NRK) Mats Borch Bugge da samarbeidet ble lansert i mai.