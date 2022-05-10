Norsk jazzforum oppretter Jazzprisen: Erling Aksdal fikk den aller første Hedersprisen

I dag ble den nye Jazzprisen lansert, prisen som ifølge initiativtaker Norsk jazzforum skal hedre og samle jazzmiljøet i Norge – med utdeling av Hedersprisen til musiker og pedagog Erling Aksdal.

Jazzprisen er en egen prisutdeling for norsk jazz, der tidligere priser innen jazz er inkludert, som Årets jazzklubb, Storbandprisen og Buddy-prisen. Første helaftens utdeling av Jazzprisen i ulike kategorier vil skje i Skien neste år, under Norsk jazzforums landsmøte i april.

Men allerede ved lunsjtid i dag ble den første utmerkelsen delt ut, da Erling Aksdal ved jazzlinja på NTNU ble overrasket med selveste Hedersprisen i Kammersalen i Trondheims Olavskvartalet for sitt lange arbeid som pedagog, jazzformidler og gehørlærer.

– Jeg er egentlig ikke en så stor tilhenger av priser, smilte en rørt Aksdal til publikummet av studenter og nære i Kammersalen. – Men jeg grein når jeg kom inn hit, og jeg griner nå, for denne jobben har vært noe av det viktigste jeg har gjort i livet mitt, sa Aksdal, som la til at han «ikke hadde vært noe uten de fantastiske studentene».

Daglig leder i Norsk jazzforum, Gry Bråtømyr, sier at Jazzprisen skal hylle «det grenseløse, fantastiske jazzmangfoldet vi har her i landet».

– Prisen skal øke kjennskapen til hva norsk jazz er, og kan bli. Norsk jazz har gjennom mange tiår satt avtrykk internasjonalt, nå er det på tide at vi feirer oss selv som den store jazznasjonen vi er.

Fagansvarlig i Norsk jazzforum, Roy Jahrn Holtan, er prosjektleder for Jazzprisen. Han forteller til Ballade at prisen er et initiativ for å hedre, samle og formidle det brede musikklivet jazzen omfatter.

– Det er ønskelig at jazzutøvere her til lands skal få samme anerkjennelse som de har internasjonalt. Lokalt og nasjonalt skal Jazzprisen oppmuntre til aktivitet, bygge miljø og støtte positive tilvekster, sier han om bakgrunnen til og formålet med den nye Jazzprisen.

– Vi henter inspirasjon fra Danish Music Awards Jazz og P2 Jazzkatten i Sverige, som har lyktes med å kringkaste jazz bredt. De har ulike modeller i samarbeid med TV og radio. I dag lanserer vi også NRK som mediepartner for Jazzprisen, så blir det spennende å se hvilken form det tar i Skien 2023.

Jahrn Holtan forteller at Jazzprisen vil romme flere nye kategorier, for flere – både på, bak og rundt scenen, men at det ikke vil deles ut priser for enkeltutgivelser og enkeltopplevelser på samme måte som i andre prisutdelinger. Hedersprisen er altså én kategori, flere vil bli offentliggjort i forbindelse med nominasjonsprosessen til høsten. Jazzpris-utdelingen vil skje rundt i landet annethvert år, annethvert år i samarbeid med Nasjonal jazzscene i Oslo. Lokale klubber og festivaler og de regionale jazzsentrene i landet er medarrangører, slik Skiensjazzdraget og Sørnorsk jazzsenter er det når prisen skal deles ut i Skien neste år.

– Noe av hensikten med Jazzprisen er at den virker samlende for hele jazzfeltet på tvers av landet, og at vårt felles engasjement smitter over til mulige nye publikummere utover «jazzfamilien». En prisfest er bra når den bidrar til å synliggjøre arbeid som ellers er usynlig og ukjent for mange, på en staselig og gøyal måte, sier Jahrn Holtan.

Jazzprisen og Norsk jazzforum har med seg NRK som mediepartner. Musikksjef i NRK, Mats Borch Bugge, ser samarbeidet som en viktig og spennende mulighet.

– NRK ser alltid etter nye muligheter for å vise frem det store mangfoldet av norsk musikk, og Jazzprisen er i tråd med vårt ønske om å løfte nettopp norsk musikk. Norsk jazz er høyst levende, premissgivende og i tillegg svært anerkjent i utlandet, derfor er det naturlig for oss å være til stede her.