NOW: Årets turnéensemble fra jazzlinja i Trondheim med egenkomponerte låter

Alle 15 i ensemblet NOW har komponert stykker til konsertrepertoaret de nettopp har reist ut på veien med. – Det er ingenting som er så bra for utvikling som det å konstant bli utfordret på sine egne idéer og tanker, sier ensemblets kontrabassist, Andreas Solheim.

NOW teller 15 studenter fra jazzlinja ved NTNU i Trondheim, som har tradisjon for at studentene i musikkformidling setter opp en konsert – eventuelt turné – som del av faget. NOW samler et bredt spekter av musikalske bakgrunner, sier ensemblet om seg selv: Alle medlemmene i NOW er fordypet i et mangfold av musikktradisjoner, og det trekkes linjer fra jazz, gospel, pop, rock, groovy riff og visesang.

Nå er ensemblet på 15 musikere ute på turné, og konsertrepertoaret er komposisjoner skrevet av hver og en enkelt av ensemble-medlemmene. Turneen startet på Inderøy i Trøndelag 17. mars, og fortsetter denne og de neste ukene med spillejobber fra Trondheim til Kristiansand, Oslo og Voss (se turnérute nederst i saken).

Vi stilte Andreas Solheim, kontrabassist og kontaktperson for de 15 unge musikerne, noen spørsmål om prosjektet, musikerne og musikken innimellom turnéforberedelser.

– Hvor lenge har dere jobbet med dette prosjektet?

– Prosjektet startet allerede i høst med utarbeiding av konseptet NOW og planlegging av turnéen. Siden NOW er mer eller mindre et demokratisk styrt prosjekt, har det vært veldig greit å ta seg god tid på å jobbe med alle idéene som dukker opp iblant alle oss 15 i ensemblet.

– Dere er alle studenter på jazzlinja ved NTNU. Men det er vel ulike grader av erfaring på dere 15; Veslemøy Narvesen, for eksempel, er jo en relativt etablert musiker, og allerede godt kjent i jazzmiljøet i Norge.

– Vi er definitivt en mangfoldig (andre)klasse med mye variasjon på både kunnskap og erfaring. Det tror jeg er en av våre største styrker også; det er ingenting som er så bra for utvikling som det å konstant bli utfordret på sine egne idéer og tanker. Jeg synes at alle i klassen har en veldig tydelig musikalsk stemme/intensjon, og jeg tror det skinner gjennom på en god måte som gir musikken vår dybde. Selv om enkelte kanskje er mer etablerte i frilansmiljøet enn andre, føler jeg vi at vi har lagd noe sammen som vi alle kan stå inne for og være stolte av.

– Hvordan har dere fått i stand turneen, både økonomisk og praktisk i forhold til studier?

– Når det gjelder støtte, kommer det fra både NTNU, støtteordninger og honorar for konsertarrangører. Organisatorisk på skolen er turnéen til dels en del av faget musikkformidling, hvor det eneste kravet er at vi skal sette opp en konsert sammen. Det å sette opp en hel norgesturné er av fri vilje av oss elever, og det er blitt en slags tradisjon at vi gjør det sånn på jazzlinja. Når vi først har jobbet så lenge med musikken er det jo veldig gøy å få spille for så stort publikum som mulig! I tillegg må det sies at det vi er veldig heldige som får muligheten til å sette opp en slik turné under «trygge» omstendigheter med NTNU og læreren vår, Eldbjørg Raknes, i ryggen.

– Hvordan var første konsert på turneen (hos Inderøy Jazzforum)?

– Veldig gøy! Det er jo alltid litt nerver og spenning kobla til premierer. Heldigvis hadde vi et veldig responderende publikum på Inderøy Jazzforum som gjorde at vi fort fant oss til rette på scenen. Det kjennes godt å bryne seg på resten av turnéen med den gode følelsen fra den første konserten.

– Hva kan du si om musikken dere har jobbet med til turneen – turnérepertoaret er jo 15 stykker, skrevet av hver og en av dere?

– Når det gjelder selve musikken vår, er den en slags hyllest til alle våre musikalske oppvekster. Alle har fått nærmest helt frie tøyler i komponeringsprosessen, og det har resultert i en konsert som lar oss være tro til oss selv som musikere. Jeg tror at hvis man kjenner alle i NOW, kunne man tippet ganske godt på hvem som har skrevet hva.

– Dere er 12 menn og tre kvinner i ensemblet, og to av kvinnene er vokalister, kun én er instrumentalist. Ensemblet deres kan kanskje ses som et slags tverrsnitt av jazzutdanningen i Norge, der andelen kvinner (spesielt i instrumentutdanningen) er lav, etnisk mangfold likeså. Har du noen tanker om det?

– Det er jo et veldig vanskelig spørsmål å svare på i korte trekk. Det jeg kan si er at det ikke er noen i klassen (som for øvrig har folk av kanadisk, finsk, russisk og estisk bakgrunn), eller på jazzlinja for den saks skyld, som ikke er veldig bevisste på akkurat denne problematikken. Flere workshops og møter har også blitt holdt av NTNU og institutt for musikks ressursgruppe for inkludering, likestilling og mangfold (RILM) der dette har vært tema. Det er åpenbart en vei å gå når det gjelder likestillingen i norsk jazzmiljø, men jeg håper at de tiltakene vi gjør nå kan bane veien for et likestilt jazzmiljø i fremtiden. Det ser allerede nå ut til at stadig flere av forskjellige kjønn, legninger og bakgrunn begir seg ut i jazzmiljøet, noe jeg håper fortsetter.

– Jazzen er, og skal være, for alle, avslutter Solheim.



NOW er:

Johanna Reine-Nilsen, vokal (Oslo)

Ingeborg Gravem Sollid, vokal (Oslo)

Peter Wallem Anundsen, trompet (Kristiansand)

Jørgen Bjelkerud, trombone (Oslo)

Simon Hagerup Holm, saxofon (Trondheim)

Erik Egge Jordheim, saxofon (Sofiemyr)

Ville Lähteenmäki. bassklarinett (Jyväskylä, Finland)

Ola Erlien, gitar (Oslo)

Frode Wærness Ludvigsen, gitar (Harstad)

Eirik Tveten, piano (Tønsberg)

Amund Stenøien, vibrafon (Trondheim)

Eskil Elias Foyn Bruntvedt, el-bass (Steinkjer)

Andreas Solheim, kontrabass (Asker)

Steinar Heide Bø, trommer (Trondheim)

Veslemøy Narvesen, trommer (Kristiansand)

Turneen startet 17.3. på Inderøy Jazzforum, og fortsetter 24. mars på Dokkhuset Scene i Trondheim. Deretter følger disse stedene og datoene:

25.3. – Trøndertun FHS, Melhus

28.3. – Toneheim FHS, Hamar

29.3. – Hamar Jazzklubb, Hamar

2.4.- Storyville Jazz Club, Molde

3.4. – Rønningen FHS, Oslo

4.4. – Urijazz, Tønsberg

5.4. – Kristiansand Jazzvesen

6.4. – Victoria Nasjonale Jazzscene, Oslo

8-9.4. – Vossajazz