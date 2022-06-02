Arshad Maimouni er tilbake – og hilser til Vår Staude på coveret

Norsk R’nBs mest etterlengtede album?

Arshad Maimouni klargjør nå sitt første fullengder album, og slapp en singel torsdag.

– Jeg har vært opptatt med andre ting de siste årene som egentlig ikke er relevant for musikken, skriver Arshad på epost via manageren sin til Ballade.no.

– R’n B-scenen har vokst her i landet siden jeg startet ut i 2013, men jeg mener fortsatt at vi har en lang vei å gå og det har jeg tenkt til å gjøre noe med! Maimouni sier han vil formidle motivasjon, utholdenhet og en naken sannhet rundt sine omgivelser.

Vi ber Maimouni beskrive hvordan han ser på det som ikke ble karrieren som en av Norges største R’n B-navn:

– Bransjen har sine sider på godt og vondt og det kan være enkelt å miste seg selv i det hele, men noen ganger så skal man kunne sette ned foten og bare si «fuck det her».

– Dette er første av flere singler som kommer før prosjektet skal ut, skriver manager Abdi Farah om singelen «Fuck det her».

I 2017 ga Arshad Maimouni ut «Tilbake til meg» med Delara og Lars Vaular, med refreng på den kjente «Daydream»-melodien og pene strømmetall. Men i popbransjen håpet nok flere at det skulle bli enda større da han slo igjennom for sju år sida.

Nabolagsstjerna

Maimounis stemme og hits med historiefortelling ble da sett som ganske enestående i norsk sammenheng. NRK P3 utropte ham til selve håpet for norsk R’nB. På «Definere meg» på minialbumet «Verdier» i 2015 samplet han dessuten en nyhetssending om kriminalitet på Grønland, bydelen han kommer fra i Oslo.

Like kjent som plata ble intervjuet programleder Vår Staude gjorde med ham på TV2, da hun spurte ham om musikk var uforenlig med islam. En lang debatt fulgte, ikke minst om hvem som sa først.

Årets første Arshad-singel frontes av et bilde der han sitter i profil mot … en blond figur. Kjolen er lik som den Vår Staude hadde på seg i den helt like hvite sofaen. I motsetning til i det opprinnelige studioet ses en slange ved hennes side mot hortensiaen. Og igjen sampler han fra en TV-sending. Gjett hvilken.

Singelen er produsert av XXD Polo og Andy Broski.