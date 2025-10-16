Den flyvende hollender – Operaen

– Gramophone-prisen er en stor anerkjennelse for hele Nasjonaloperaen – for Operakoret, Operaorkestret og solistene på scenen, sier operasjef Randi Stene.

Gramophone-prisene: Operaens «Den flyvende hollender» årets opera-album, Vilde Frangs Elgar-innspilling beste fiolinkonsert

16.10.2025
Guro Kleveland

Norske musikkinstitusjoner og kunstnere gjorde hat-trick under det britiske tidsskriftet Gramophones prisutdelinger i London onsdag kveld. 

Den Norske Opera & Balletts innspilling av Den flyvende hollender fikk pris for årets opera-album, og fiolinist Vilde Frang vant for beste konsert med sin innspilling av Edward Elgars «beryktede fiolinkonsert». I tillegg ble Bergen Filharmoniske Orkester som kjent hedret med prisen Orchestra of the Year 2025.

Den presise tittelen på Vilde Frangs pris er Gramophone’s Concerto Award 2025, og tidsskriftets kritiker Charlotte Gardner skriver at Vilde Frang og dirigent Robin Ticciati sammen med Deutsches Symphonie-Orchester gir oss en «forfriskende formidling» av Elgars fiolinkonsert.

Platecoveret til Vilde Frangs Elgar: Violin Concerto. (Foto: Warner)

Les også: Ballades klassisk-kritiker Ola Nordals anmeldelse av Vilde Frangs fiolinkonsert og av Operaens innspilling av Den flyvende hollender

«Så bra at man glemmer å puste», skrev Aftenpostens kritiker Maren Ørstavik etter liveinnspillingen av Den flyvende hollender i Operaen i 2024.

Gramophone-prisen Album of the Year i kategorien opera er tildelt Nasjonaloperaen, Operaorkestret, Operakoret og solister, ledet av musikksjef Edward Gardner. Albumets stjernespekkede solistlag besto av Lise Davidsen, Gerald Finley, Brindley Sherratt, Stanislas de Barbeurac, Eirik Grøtvedt og Anna Kissjudit.

Lise Davidsen i Den flyvende hollender i Operaen, 2024. – Innspillingen fanger et historisk øyeblikk med Lise Davidsens antagelig eneste tolkning av Senta i Den flyvende hollender, sier operasjef Randi Stene. (Foto: Erik Berg/Den Norske Opera & Ballett)

Gramophone-prisene ble etablert i 1977, og regnes i dag som en av de mest prestisjefylte utmerkelsene innen klassisk musikk.

– Gramophone-prisen er en stor anerkjennelse for hele Nasjonaloperaen – for Operakoret, Operaorkestret og solistene på scenen. Innspillingen fanger et historisk øyeblikk med Lise Davidsens antagelig eneste tolkning av Senta i Den flyvende hollender, sier operasjef Randi Stene.

Hun hedrer også Edward Gardner, musikksjef ved både Den Norske Opera & Ballett og London Philharmonic Orchestra, for at dette har blitt en innspilling som setter Operaen på verdenskartet. Gardner roser samarbeidet hele det kunstneriske teamet imellom for den store internasjonale anerkjennelsen:

– Denne prisen handler om hvordan musikken tok form på scenen disse kveldene. Jeg opplevde orkestret vårt med en utrolig vitalitet, et kor som ga alt og solister som kastet seg inn i dramaet med full kraft. Å samle dette i en innspilling føles som noe helt spesielt. Jeg er stolt over hva vi har fått til sammen.

Edward Gardner er også æresdirigent ved Bergen Filharmoniske Orkester. Dette er fjerde gang han mottar Gramophone-prisen i kategorien opera – i tillegg til den høythengende Recording of the Year, som han mottok med Bergen Filharmoniske Orkester for Peter Grimes i 2021. Helt nylig mottok han også Sibelius-prisen 2025.

Operaen melder at det er mer Wagner i vente, når de de kommende årene inn i et av de mest ambisiøse prosjektene et operahus kan ta på seg: Richard Wagners Nibelungens ring. Verket strekker seg over mer enn 15 timer musikk, og skal iscenesettes av regissør Tatjana Gürbaca i perioden 2027–2030.

BFOs Sigurd Sverdrup Sandmo og konsertmester Melina Mandozzi med plaketten fra Gramophone Awards

Bergen Filharmoniske Orkester er Orchestra of the Year 2025

Det prestisjetunge tidsskriftet Gramophone deler ut den internasjonale anerkjennelsen. – Bergen Filharmoniske Orkester er ikke bare ambassadører for Bergen, men...

Vilde Frang

Vilde Frang feires for innspillingen av Elgars «beryktede fiolinkonsert»

Fiolinist Vilde Frang vant International Classical Music Award for sin utgivelse av Edward Elgars fiolinkonsert. 19. mars feires hun og...

Martin Romberg

Om søyler, sari og svevende skip

Ballade klassisk tar for seg fire nye kunstmusikkplater, og kritikeren gleder seg over det han får oppleve.

Engegård Quartet og Ola Kvernberg

Ballade klassisk: Kunstmusikalsk krysspollinering

Det er mye musikalsk mot i denne månedens Ballade klassisk. Ola Nordal har lyttet til sju album som på ulikt...

