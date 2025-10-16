Bergen Filharmoniske Orkester er Orchestra of the Year 2025

Det prestisjetunge tidsskriftet Gramophone deler ut den internasjonale anerkjennelsen. – Bergen Filharmoniske Orkester er ikke bare ambassadører for Bergen, men for hele det norske musikklivet, sier direktør Sigurd Sverdrup Sandmo.

Onsdag kveld ble de årlige Classical Music Awards delt ut i London. Prisene deles ut av det britiske tidsskriftet Gramophone, og anses som noen av de viktigste i den klassiske plateindustrien, ofte sammenliknet med den amerikanske utmerkelsen Grammy Awards.

– Det viktigste med denne prisen er kanskje ikke at vi får den for det vi allerede har oppnådd, men at den viser hva som er mulig. Bergen er kanskje ikke noen stor by i europeisk målestokk, men fremdeles en musikk- og kulturby av internasjonalt format. Hele byen kan være stolte av Bergen Filharmoniske Orkester, sier Sigurd Sverdrup Sandmo, direktør i Musikkselskapet Harmonien.

– Vi håper også at våre offentlige og private støttespillere gleder seg over at det vi har bygget opp sammen, høster så stor begeistring ute i verden. Bergen Filharmoniske Orkester er ikke bare ambassadører for Bergen, men for hele det norske musikklivet. Som nasjonal orkesterinstitusjon håper vi selvsagt at vår synlighet kan åpne muligheter for andre.

I juni noterte Ballade at Bergen-filharmonien var nominert til den anerkjente prisen. Orkesteret har utmerket seg med en rekke kritikerroste utgivelser, blant dem tolkningen av Salome på plateselskapet Chandos, tidligere utgivelser av Brahms’ Ein deutsches Requiem og Sibelius’ fiolinkonsert med solist James Ehnes.

De andre nominerte til Orchestra of the Year 2025 var BBC Symphony Orchestra, Boston Symphony Orchestra, Det finske radiosymfoniorkesteret, Hallé Orchestra og Le Concert des Nations. Og denne gangen gikk Bergen Filharmoniske Orkester helt til topps.

Bergen Filharmoniske Orkester ble nominert til samme pris i 2020, og vant da en god pallplass. Orkesteret vant også to priser året etter; Recording of the Year for innspillingen av Benjamin Brittens opera Peter Grimes og Opera Recording of the Year for samme utgivelse.