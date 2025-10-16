Direktør Sigurd Sverdrup Sandmo og konsertmester Melina Mandozzi med plaketten fra Gramophone under utdelingen i London 15. oktober. (Foto: Henning Målsnes/BFO)

Bergen Filharmoniske Orkester er Orchestra of the Year 2025

16.10.2025
- Red.

Det prestisjetunge tidsskriftet Gramophone deler ut den internasjonale anerkjennelsen. – Bergen Filharmoniske Orkester er ikke bare ambassadører for Bergen, men for hele det norske musikklivet, sier direktør Sigurd Sverdrup Sandmo.

Onsdag kveld ble de årlige Classical Music Awards delt ut i London. Prisene deles ut av det britiske tidsskriftet Gramophone, og anses som noen av de viktigste i den klassiske plateindustrien, ofte sammenliknet med den amerikanske utmerkelsen Grammy Awards.

– Det viktigste med denne prisen er kanskje ikke at vi får den for det vi allerede har oppnådd, men at den viser hva som er mulig. Bergen er kanskje ikke noen stor by i europeisk målestokk, men fremdeles en musikk- og kulturby av internasjonalt format. Hele byen kan være stolte av Bergen Filharmoniske Orkester, sier Sigurd Sverdrup Sandmo, direktør i Musikkselskapet Harmonien.

– Vi håper også at våre offentlige og private støttespillere gleder seg over at det vi har bygget opp sammen, høster så stor begeistring ute i verden. Bergen Filharmoniske Orkester er ikke bare ambassadører for Bergen, men for hele det norske musikklivet. Som nasjonal orkesterinstitusjon håper vi selvsagt at vår synlighet kan åpne muligheter for andre.

I juni noterte Ballade at Bergen-filharmonien var nominert til den anerkjente prisen. Orkesteret har utmerket seg med en rekke kritikerroste utgivelser, blant dem tolkningen av Salome på plateselskapet Chandos, tidligere utgivelser av Brahms’ Ein deutsches Requiem og Sibelius’ fiolinkonsert med solist James Ehnes.

De andre nominerte til Orchestra of the Year 2025 var BBC Symphony Orchestra, Boston Symphony Orchestra, Det finske radiosymfoniorkesteret, Hallé Orchestra og Le Concert des Nations. Og denne gangen gikk Bergen Filharmoniske Orkester helt til topps.

Bergen Filharmoniske Orkester ble nominert til samme pris i 2020, og vant da en god pallplass. Orkesteret vant også to priser året etter; Recording of the Year for innspillingen av Benjamin Brittens opera Peter Grimes og Opera Recording of the Year for samme utgivelse.

Et særdeles utvidet Bergen Filharmoniske Orkester, med avtroppende dirigent Edward Gardner i spissen, fremførte Mahlers åttende symfoni under festspillene i 2024.

Bergen Filharmoniske Orkester nominert til prestisjefylt internasjonal pris

Seks ensembler er nominert til den anerkjente prisen Orchestra of the Year 2025, utdelt av det britiske magasinet Gramophone.

Bergen Filharmoniske Orkester framfører «Peter Grimes» i Royal Festival Hall i London lørdag 30. november

Hallo, Norge!

INNLEGG: «Peter Grimes» mottok fantastiske kritikker fra britisk presse, mens norsk hovedstadspresse var helt tyst. Vi kan ikke slå oss...

Bilde fra «Peter Grimes» i Royal Festival Hall, 30. november 2019. Stuart Skelton som fiskeren Peter Grimes, Samuel Winter som lærlingen

Bergen-Filharmoniens «Peter Grimes» på The Guardians topp tre

Den britiske avisa har listet Bergen Filharmoniske Orkesters framføring av «Peter Grimes» i London nylig som nummer to på lista...

Sigurd Sverdrup Sandmo

Ny jobb: Sigurd Sverdrup Sandmo blir direktør for Musikkselskapet Harmonien

– Etter seks lærerike år i Oslo gleder jeg meg til å komme hjem, sier bergenseren Sigurd Sverdrup Sandmo. Han...

Signe Lund Tegning: Harald Lund

Musikkens mørke historie

Det er viktig å åpne opp for historisk rom i musikken, selv om det kan være ubehagelig, ifølge Sigurd Sandmo,...

Big in Japan – Norske albumklassikere

Big in Japan: Norske albumklassikere er månedens label hos verdens største platebutikk

Norsk musikk fra 70- og 80-tallet selger stort i Asia. I Japan har Disk Union solgt titusener av CD-er i...

ARY er nominert.

Disse er nominert til Musikkforleggerpriser

Lydsporet til reklamefilmen for «Lego Star Wars» og årets greske bidrag i Eurovision Song Contest er to av nominasjonsbidragene. Prisene...

Nordic Live blir FKP Scorpio Fra venstre: Erica Leypoldt, Eivind Fadnes, Folkert Koopmans (FKP Scorpio), Joël Schwalenstöcker, Pia Litleskare, Mari Fjeld, Freddie de Wall (FKP Scorpio), Ottar Schanke Eikum, Nicolai Sten Jørgensen, Linn Thomassen. (Ikke tilstede: Kim Nordbæk)

Tysk konsertgigant investerer i norsk bookingbyrå

Nordic Live henter 30 års erfaring fra Tyskland og Europa for å forsterke en av landets sterkeste artistporteføljer.