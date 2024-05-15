Ny jobb: Sigurd Sverdrup Sandmo blir direktør for Musikkselskapet Harmonien

– Etter seks lærerike år i Oslo gleder jeg meg til å komme hjem, sier bergenseren Sigurd Sverdrup Sandmo. Han overtar etter Bernt E. Bauge som leder av Harmonien, som blant annet administrerer Bergen Filharmoniske Orkester.

Sigurd Sverdrup Sandmo (1971) kommer fra stillingen som direktør for KORO (statens fagorgan for kunst i offentlige rom), og overtar som administrerende direktør for Musikkselskapet Harmonien fra 15. oktober.

Sandmo har lang og allsidig erfaring fra norsk kultur- og musikkliv, med blant annet over 20 års ledererfaring fra kulturinstitusjoner i Bergen; han har vært direktør for Lepramuseet St. Jørgens Hospital, hatt ulike lederposisjoner i Bymuseet i Bergen og vært direktør for komponisthjemmene Troldhaugen, Lysøen og Siljustøl i KODE. Han er født og oppvokst i Bergen og har hovedfag i nordisk språk og litteratur fra Universitetet i Bergen.

– Jeg har et stort hjerte for Bergen Filharmoniske Orkester, og vi har gjennom ansettelsesprosessen hatt gode samtaler om de utfordringene og mulighetene som ligger foran oss, forteller Sverdrup Sandmo.

– Musikkselskapet Harmonien har et bredt og viktig samfunnsoppdrag. Gjennom mange år har vi sett at Bergen kan ha et orkester på europeisk toppnivå, samtidig som det satses målrettet på publikums- og rekrutteringsarbeid her hjemme. Institusjonen har avgjørende betydning for norsk musikkliv og er også navet i den musikkbyen jeg har vokst opp og arbeidet i. Det føles som et stort privilegium å få overta denne rollen etter Bernt Bauge. Etter seks lærerike år i Oslo gleder jeg meg til å komme hjem, sier han.