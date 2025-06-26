Et særdeles utvidet Bergen Filharmoniske Orkester, med avtroppende dirigent Edward Gardner i spissen, fremførte Mahlers åttende symfoni under festspillene i 2024.

(Foto: Thor Brødreskift)

Bergen Filharmoniske Orkester nominert til prestisjefylt internasjonal pris

26.06.2025
- Red.

Seks ensembler er nominert til den anerkjente prisen Orchestra of the Year 2025, utdelt av det britiske magasinet Gramophone.

Bergen Filharmoniske Orkester er én av seks ensembler nominert til den anerkjente prisen Orchestra of the Year 2025, utdelt av det britiske magasinet Gramophone. Dette er den eneste av Gramophones priser som avgjøres gjennom offentlig avstemning.

Vinneren kunngjøres 15. oktober under Gramophone Classical Music Awards.

Prisen hedrer orkestre som det siste året har utmerket seg med eksepsjonelle plateinnspillinger, og Bergen Filharmoniske trekkes frem for en rekke kritikerroste utgivelser. Blant høydepunktene er en storslått tolkning av Salome på plateselskapet Chandos, som nylig ble kåret til «Månedens Innspilling», samt tidligere utgivelser av Brahms’ Ein deutsches Requiem og Sibelius’ fiolinkonsert med solist James Ehnes.

Et sentralt navn bak suksessen er dirigent Edward Gardner, som nylig avsluttet sin ni år lange periode som sjefdirigent. Gramophone fremhever hans tette musikalske samspill med orkesteret og beskriver samarbeidet som preget av «dyp forståelse og musikalsk intuisjon».

Gardner fortsetter nå som æresdirigent for Bergen Filharmoniske Orkester.

De øvrige nominerte er: BBC Symphony Orchestra, Boston Symphony Orchestra, Finske Radio Symfoniorkester, Hallé Orchestra og Le Concert des Nations. Publikum kan stemme frem sin favoritt frem til 18. august.

 

 

Relaterte saker

Bergen Filharmoniske Orkester

Orchestra of the Year: Bergen Filharmoniske Orkester på pallplass

Bergen Filharmoniske Orkester kom tirsdag kveld blant de tre beste i kåringen av Årets orkester, som det prestisjetunge britiske musikkmagasinet...

Bergen Filharmoniske Orkester fremfører musikk av Nordheim og Nørgård under konserten Nordisk Prisme i juni 2015 . Foto: Oddleiv Apneseth

Edward Gardner fortsetter som sjefdirigent i Bergen Filharmoniske Orkester

Har forlenget kontrakten frem til 2021.

Flere saker

Vibeke Bruff

Technorevolusjonen: Oslove, på en ny måte

– Helt riktig, og nesten urgammelt! Noen opplever sin første technorevolusjon, noen for andre eller tredje gang.

Skjermbilde fra musikkvideoen til LULI.

Ballade video: – Musikkvideoen er død

Vi entrer bokseringen med Veps, Manuela Hofer, LULI, Thea Grant, Omar Mollo og Karl Espegard, Gunerius & Verdensveven, Simon Moholt,...

Skillingsvisen om hjalmar og hulda red

En forsømt kulturarv: Bøker om skillingsviser formidler helt ny historie om gårsdagens greatest hits

Stort forskningsprosjekt og to bokverk setter flomlys på norsk og skandinavisk popmusikk fra 400 år tilbake. Vi får ny innsikt...