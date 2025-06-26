Bergen Filharmoniske Orkester nominert til prestisjefylt internasjonal pris

Seks ensembler er nominert til den anerkjente prisen Orchestra of the Year 2025, utdelt av det britiske magasinet Gramophone.

Bergen Filharmoniske Orkester er én av seks ensembler nominert til den anerkjente prisen Orchestra of the Year 2025, utdelt av det britiske magasinet Gramophone. Dette er den eneste av Gramophones priser som avgjøres gjennom offentlig avstemning.

Vinneren kunngjøres 15. oktober under Gramophone Classical Music Awards.

Prisen hedrer orkestre som det siste året har utmerket seg med eksepsjonelle plateinnspillinger, og Bergen Filharmoniske trekkes frem for en rekke kritikerroste utgivelser. Blant høydepunktene er en storslått tolkning av Salome på plateselskapet Chandos, som nylig ble kåret til «Månedens Innspilling», samt tidligere utgivelser av Brahms’ Ein deutsches Requiem og Sibelius’ fiolinkonsert med solist James Ehnes.

Et sentralt navn bak suksessen er dirigent Edward Gardner, som nylig avsluttet sin ni år lange periode som sjefdirigent. Gramophone fremhever hans tette musikalske samspill med orkesteret og beskriver samarbeidet som preget av «dyp forståelse og musikalsk intuisjon».

Gardner fortsetter nå som æresdirigent for Bergen Filharmoniske Orkester.

De øvrige nominerte er: BBC Symphony Orchestra, Boston Symphony Orchestra, Finske Radio Symfoniorkester, Hallé Orchestra og Le Concert des Nations. Publikum kan stemme frem sin favoritt frem til 18. august.