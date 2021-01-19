Raja innfører kommunegrenser på kulturpublikum

Nytt krav til arrangørene: Skal vi avvise billettholdere fra andre kommuner som allerede har kjøpt billett? Slik lyder reaksjonen på dagens koronanyhet fra Abid Raja til arrangører.

På pressekonferansen om nye tiltak for et nedstengt kulturliv i pandemien i dag, sa Kultur- og likestillingsminister Abid Raja at kun publikum fra den samme kommunen som scenen ligger i skal slippe inn:

– Da kan for eksempel Den Nasjonale Scene opplyse sitt publikum om det på sine hjemmeider om at kun de som bor i Bergen kan komme, beskriver Raja.

Den nye anbefalingen om å gjennomføre arrangement kun for innbyggerne i kommunen der kulturhuset ligger skaper frustrasjon blant scener. Knut Harald Pleym i Drammen Scener er blant arrangørene som reagerer på det nye kravet:

– Det er helt uforståelig at regjeringen og KUD viser så liten forståelse for kulturnæringen, når de mener at vi nå skal kun tilby arrangementer for kommunens befolkning de neste to ukene. Det betyr jo at vi må avlyse, siden billetter til arrangementene de to neste ukene har vært i salg i over et år og solgt langt utenfor kommunens grenser, skriver Pleym i en epost til Ballade.no.

– Svært mange kulturhus oppfattet dette i går som et pålegg, og det har vært stor fortvilelse blant medlemmene for hvordan man som arrangør kan håndheve det, beskriver Nina Hodneland i Norske kulturhus. Hennes medlemmer er blant de som faktisk kan gjennomføre en del arrangement nå – da mange av dem er scener som oppfyller koronakravet om faste seter.

– Hvordan mener de vi skal gjennomføre dette praktisk og økonomisk? Det vil jo heller ikke være mulig å gjennomføre arrangementet økonomisk om halvparten av allerede solgte billetter eller mer skal refunderes, beskriver Pleym. Han forteller at de har publikummere som venter med billetter i hånd til annonserte arrangement de neste ukene, på scenene Drammens Teater og Union Scene.

Hodneland er glad regjeringa ber om at «folk bes om å respektere begrensninger som arrangøren informerer om når det gjennomføres arrangementer forbeholdt innbyggere i en enkelt kommune.» Norske kulturhus mener dette tydelig legger ansvar for informasjon på arrangørene, men publikum må overholde dette. Hodneland råder sine medlemmer til å være tydelige med informasjon om dette ut mot publikum.

Forskriften om hva som gjelder for kulturarrangement nå beskrives her.

Krisepakker også i 2021

På pressekonferansen i dag undersreket kulturministeren videre at norske støtteordninger til kulturen i pandemien er «i verdenstoppen». Han beskrev blant annet hvordan den såkalte stimuleringsordninga videreføres over i det nye året. Ordninga sendes på høring. Ballade.no følger saken.