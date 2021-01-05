Nytt koronaregime: Trist start for den konsertlystne i 2021

Det nye året gir foreløpig ingen ny giv for livemusikken. – Svært kritikkverdig, sier konsertarrangørenes leder når usikkerhet og avlysninger følger regjeringas nye koronaanbefalinger.

– Vi må nå vente med å gjenoppta sosialt liv til det har gått 14 dager, i det som blir en sosial nyttårspause for alle, sa helse- og omsorgsminister Bent Høie da han presenterte de nye reglene for sosial omgang. De omfatter blant annet at «alle organiserte fritidsaktiviteter, idrettsaktiviteter, kulturarrangementer og livssynssamlinger innendørs, anbefales utsatt til etter 18. januar.»

I det Ballade.no sjekker hva den siste beskjeden fra regjeringa har å si for konsertopplevelsene rundt om i Norge, skriver arrangørene av Adam Douglas’ finnmarksturne dette:

– Det er med meget tungt hjerte at vi avlyser nyttårsturnéen som vi, og mange andre, hadde gledet oss veldig til. Med bakgrunn i de nye retningslinjene fra myndighetene og dagens usikre smittesituasjonen så vi oss dessverre nødt til å gå til dette skrittet. De fleste av konsertene var utsolgt. Også andre turneer er i ferd med å avlyses i skrivende stund.

Hilde Østgårdsgjelten Sørum, som er manager i Backstage management formidler hvordan artistenes og deres apparat opplever det, etter en flytta konsert med artist Tora Dahle Aagård:

– Det er håpløst å planlegge konsertvirksomhet med så liten forutsigbarhet. Vi opplever at mange potensielle billettkjøpere lar være å kjøpe billetter ikke bare på grunn av frykt for å bli smittet, men også fordi de ikke tror det blir noe av likevel, skriver hun i en melding til Ballade.

I Larvik har Bølgen kulturhus utsatt alt til og med 15. januar.

I Kristiansand opplyser Kilden teater- og konserthus at siden byen har hatt lave smittetall, vurderer de fortløpende. Kun ett arrangement tas av plakaten:

– I samråd med kommunen velger vi å ikke avlyse konsertene med symfoniorkesteret denne uka. Nyttårskonserten onsdag går som planlagt, skriver kommunikasjonssjef Marie Teresie Sørensen.

– Konserter med Kristiansand Symfoniorkester planlegges gjennomført. Vi utsetter en barnekonsert i samråd med artist. Sørensen sier de opplyser publikum om skjerpede smittevernstiltak – og at de ønsker at lokale forhold bør spille inn på beslutninger.

Oslo: Ingen signaler om åpning

Enkelte scener – og kommuner – har allerede forholdt seg til de strengeste reglene en stund – som Sølvberget i Stavanger: De har holdt åpent bibliotek, men utsatt eller avlyst alle arrangement siden 30. desember. I den hardt rammede hovedstaden annonserer Riksscenen nå at deres første konserter i januar 2021; Unni Boksasp – Følk – Maja G. Toresen – utsettes. Hos Rockefeller/Sentrum Scene er deres første annonserte konserter med Jonas Alaska førstkommende fredag fortsatt i salg. Rockefeller sier tirsdag at de venter på oppdatert informasjon om hva som gjelder fra og med fredag – etter at Oslo kommune forbød kulturarrangement fra 10. november til og med 7. januar.

Oslo Konserthus’ markeds- og kommunikasjonssjef Kristin Sundt venter også på endelig beskjed fra Oslo kommune:

– Vi kommer til å informere publikum så snart vi hører kommunens endelige beskjed for den kommende perioden. Hvor merkelig det enn høres, så har vi blitt drevne på å kunne kaste oss rundt. Om signalene om at det fortsetter med mer eller mindre det samme stemmer, må vi utsette. Det er et puslespill, men det får vi til, sier Sundt til Ballade.no.

Dagsavisen omtaler i dag de nye reglene som kulturarrangører bes om å følge – og scenene i Oslo som er blant de hardest rammede. Til avisa skriver byråd for kultur Omar Samy Gamal (SV) at

– Byrådet skal ta stilling til forlengelsen av smitteverntiltakene i Oslo denne uken, men signalene våre er at det ikke blir lettelser med det første. Regjeringen har også bedt oss om å gjennomføre to uker med minimal sosial kontakt.

Oslo kommunes arrangørkontor sier til Ballade at det kommer oppdatert informasjon med presiseringer for hva som gjelder – og hvor lenge — for kulturarrangement i hovedstaden etter 7. januar.

«Anbefalinger» = konsertforbud?

For dem som ikke har faste seter er det nå forskriftsfesta at det ikke er lov å samle mer enn ti mennesker innendørs. I praksis mener Tone Østerdal, som leder Norske konsertarrangører (NKA), at nye retningslinjer nå fungerer som et konsertforbud:

– De fleste kommer nok bare til å avlyse nå, sier hun. – Det eneste som er mer stusselig enn å gjennomføre konserter for 50 publikummere er å gjennomføre konserter for ti – for alle involverte parter.

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

Slik oppsummerer interessenettverket Musikkhjemmekontoret det på sine ressurssider som skal opplyse musikkbranjsen om hva som gjelder : «For musikkbransjen er det viktig å merke seg at det i denne perioden maksimalt er lov å ha ti personer på innendørs kulturarrangement uten fastmonterte seter, men at det fortsatt er 200 personer som gjelder dersom alle i publikum sitter i fastmonterte seter. Det innføres også et nasjonalt forbud mot skjenking av alkohol på serveringssteder og arrangementer.»

– Selv om det kun er en anbefaling vil jeg tro at mange arrangører vil følge denne oppfordringen fra regjeringen. Det er jo også et spørsmål om det er mulig å selge billetter og få et publikum nå, når regjeringen anbefaler alle å holde seg hjemme, mener Østerdal i NKA.

– Siden det ikke er et påbud om å avlyse, kun en anbefaling, så er vi redde for at de som avlyser nå ikke vil ha rett på kompensasjon, sier Østerdal til Ballade.

Det er svært kritikkverdig at regjeringen nok en gang kommer med innstramminger uten å si hvordan arrangørene skal forholde seg.

– Tone Østerdal, NKA



Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet Maria Jahrmann Bjerke (H) gir en pekepinn om hvordan arrangører bør forholde seg til anbefalinger:

– Anbefalingene gir en klar oppfordring til befolkningen om å ta inn over seg smittesituasjonen og å gjøre det man kan for å bidra til å redusere risikoen for smittespredning. Brudd på regler i covid-19-forskriften kan straffes, normalt med bøter. Det kan ikke brudd på anbefalinger, beskriver statssekretæren i en epost tilBallade. Hun sier de ville kalle det «anbefalinger» for å være tilbakeholdne med å begrense befolkningens frihet. Østerdal er ikke beroliget:

– Det er svært kritikkverdig at regjeringen nok en gang kommer med innstramminger uten å kommunisere hvordan arrangørene skal forholde seg til de ulike krisetiltakene i denne situasjonen, eller hvordan nye krisetiltak vil bli gjort gjeldende. Vi kunne ha forståelse for tregheten rundt dette i pandemiens begynnelse, men nå har vi holdt på med denne svært tvilsomme dansen i ti måneder. Nå forventer vi mer fra regjeringens side enn at det nok en gang er arrangørene som skal ta ansvar og risiko.

Kilder om de forskjellige arrangørstedenes kommende program: Scenenes nettsider og sosiale kanaler slik de framstår tirsdag 5. januar. Ballade tar forbehold om at ting kan endre seg raskt.

